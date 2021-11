Τουρισμός | Περισσότερα ταξίδια σχεδιάζουν οι Αμερικανοί για το 2022

Περισσότερα ταξίδια το 2022 σχεδιάζουν οι Αμερικανοί, καθώς πλέον ανησυχούν λιγότερο για τον αντίκτυπο της επιδημίας COVID-19.

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα της Ένωσης "Out of Home Advertising Association of America" (OAAA), το 48% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ήδη έχει σχεδιάσει ταξίδια το πρώτο εξάμηνο του 2022 ή ότι βρίσκεται σε αναζήτηση προορισμού.

Αντίθετα, το 27% ανέφερε ότι περιμένει να δει τι θα συμβεί με την πανδημία του κορωνοϊού πριν επεξεργαστεί ένα σχέδιο για διακοπές το α' εξάμηνο του νέου έτους, ποσοστό αυξημένο κατά 19% έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι.

Καθώς τα σκληρά περιοριστικά μέτρα φαίνεται να περνούν στο παρελθόν, οι Αμερικανοί σκέπτονται τώρα την προοπτική του ταξιδιού ή κάνουν κράτηση και νοιώθουν πιο άνετα όταν ταξιδεύουν πιο μακριά, δήλωσε η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΟΑΑΑ Anna Bager.

Οι πρόωρες κρατήσεις για αεροπορικά ταξίδια το α' εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με τα τωρινά στοιχεία, είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με την ίδια εποχή του 2020 (από 24% σε 51%).

Ένα άλλο 43% των ερωτηθέντων Αμερικανών ανέφερε ότι τα τοπικά ταξίδια θα επανέλθουν το 2022 στα κανονικά τους επίπεδα, ενώ το 27% εκτιμά ότι θα είναι παρόμοια με τα χρόνια πριν από τον COVID.

Επιπλέον, το 11% σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των ταξιδιών που πραγματοποιεί, επιλέγοντας μακρινά ταξίδια, έναντι 9% τέτοια εποχή πέρυσι.

Την περασμένη εβδομάδα, εξάλλου, μια μελέτη από την American Hotel & Lodging Association (AHLA) διαπίστωσε ότι το 29% των Αμερικανών είναι πιθανό να ταξιδέψει για την Ημέρα των Ευχαριστιών και το 33% αναμένει να ταξιδέψει για τα Χριστούγεννα. Τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα κατά 21% και 24% αντίστοιχα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.