Βραβεία CN Traveller | Ελληνικός θρίαμβος: Η Νάξος καλύτερο νησί της Ευρώπης - Διάκριση για 8 νησιά και 21 ξενοδοχεία
07 Oct 2025, 18:24 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
H Ελλάδα, η Αθήνα, τα Ελληνικά νησιά καθώς και 21 Ελληνικά ξενοδοχεία έλαμψαν στην αφρόκρεμα του παγκόσμιου τουρισμού για το 2025, όπως αναδεικνύεται μέσα από τα βραβεία 2025 Readers’ Choice Awards του Conde Nast Traveller.
Ειδικότερα, οι αναγνώστες του μεγάλου ταξιδιωτικού περιοδικού ανέδειξαν με τις ψήφους τους την Ελλάδα και την «φιλοξενία» της, ως μία από τις 10 πιο φιλικές Ευρωπαϊκές χώρες, κατατάσσοντάς την στην έκτη θέση της κατάταξης.
Επίσης η Αθήνα απέσπασε το βραβείο της 12ης καλύτερης Ευρωπαϊκής πόλης, βάσει του συνολικού επιπέδου ικανοποίησης των επισκεπτών.
Παράλληλα, η Νάξος αναδείχθηκε το καλύτερο νησί στην Ευρώπη. Στην ιδια κατηγορία ακολουθούν η Κρήτη στην 8η θέση, η Κέρκυρα στην 10η, η Ρόδος στην 11η, η Σκιάθος στην 12η, η Μύκονος στην 14η, η Φολέγανδρος στην 17η και η Σαντορίνη στην 18η.
Τα βραβεία 2025 Readers’ Choice Awards ανέδειξαν επίσης τα 10 αγαπημένα ξενοδοχεία των αναγνωστών του περιοδικού στην Ευρώπη, ανάμεσα στα οποία είναι τα ακόλουθα 10 Ελληνικά...
10. Acro Suites, Κρήτη | Σκορ 97.75
9. The Doll, Αθήνα | Σκορ 97.88
8. Grecotel Pallas Athena, Αθήνα | Σκορ 98.26
7. Iconic Santorini | Σκορ 98.97
6. Canaves Epitome, Σαντορίνη | Σκορ 99.15
5. Four Seasons Astir Palace Hotel Athens | Σκορ 99.47
4. Mandarin Oriental, Costa Navarino, Πύλος | Σκορ 99.53
3. The Rooster, Αντίπαρος | Σκορ 99.64
2. Perivolas Lifestyle Houses, Σαντορίνη | Σκορ 99.67
1. Hotel Grande Bretagne, a Luxury Collection Hotel, Αθήνα | Σκορ 99.83
Άλλα 10 Ελληνικά ξενοδοχεία κατέκτησαν κορυφές στην κατηγορία των καλύτερων resort στην Ευρώπη...
10. Elix, Mar-Bella Collection, Καραβοστάσι | Σκορ 97.04
9. Elounda Peninsula Luxury Resort, Κρήτη | Σκορ 97.14
8. Grecotel Creta Palace, Κρήτη | Σκορ 97.50
7. St Nicolas Bay Resort Hotel & Villas, Κρήτη | Σκορ 98.38
6. Grecotel Casa Marron, Πελοπόννησος | Σκορ 98.61
5. One&Only Aesthesis, Αθήνα | Σκορ 98.66
4. Ikos Odisia, Κέρκυρα | Σκορ 98.73
3. Ikos Dassia, Κέρκυρα | Σκορ 98.74
2. Sani Resort, Κασσάνδρα | Σκορ 99.00
1. Porto Zante Villas & Spa, Ζάκυνθος | Σκορ 99.71
Τέλος, το Euphoria Retreat στον Μυστρά αναδείχθηκε ως ο 6ος καλύτερος προορισμός σπα στην Ευρώπη.
Πρόκειται για την 28η απονομή των βραβείων 2025 Readers’ Choice Awards του Conde Nast Traveller, τα οποία, όπως και πέρυσι, βασίζονται αποκλειστικά σε ψήφους από το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού στο Ηνωμένο Βασίλειο.
