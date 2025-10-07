Σε τροχιά τουριστικής αναγέννησης η Λέσβος - Τι λένε στο T.N. oι Β. Μυρσινιάς και Π. Χατζηκυριάκος

Η Λέσβος δείχνει πως έχει αφήσει πίσω της τα δύσκολα και χτίζει ξανά τη φήμη της ως ένας value for money, αυθεντικός και ποιοτικός τουριστικός προορισμός με επίκεντρο τον θεματικό τουρισμό. Μέχρι στιγμής, όλα δείχνουν ότι το 2025 ακολούθησε στα «χνάρια» του 2024, της καλύτερης χρονιάς όλων των εποχών για τον προορισμό.

«Φαίνεται ότι και το 2025 βαδίζει στα περυσινά πολύ καλά επίπεδα, με μια επιφύλαξη για το πώς θα διαμορφωθεί η τελική εικόνα», ανέφερε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου, κ. Βαγγέλης Μυρσινιάς σε δηλώσεις του στο Tornos News. «Η Λέσβος μπαίνει σε θετική πορεία γιατί προσφέρει ποιοτικές διακοπές υψηλής ανταποδοτικότητας λόγω του περιβάλλοντος, της γαστρονομίας αλλά και του εξαιρετικού λόγου ποιότητας-τιμής που προσφέρει», υπογραμμίζει.

Δεν είναι τυχαίο που, σύμφωνα με στοιχεία από το ΙΝΣΕΤΕ, κατά την περυσινή χρονιά-ρεκόρ, το Βόρειο Αιγαίο σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση επισκέψεων στην Ελλάδα από τις έξι κυριες αγορές για τον Ελληνικό τουρισμό (Γερμανία, Ην. Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία), που ήταν της τάξης του +40,1%.

Κατά τη σεζόν του 2025, η Λέσβος είχε 25 εβδομαδιαίες πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό, αριθμός ιδιαίτερα ικανοποιητικός για τα μεγέθη της Λέσβου, με κυριότερες αγορές τις Σκανδιναβικές χώρες, την Αγγλία και την Ολλανδία, μέσω συνεργασιών με μεγάλους τουρ οπερέιτορ όπως οι Jet2, Corendon, TUI και Apollo. Έντονη παρουσία επίσης είχαν, και συνεχίζουν να έχουν στο νησί επισκέπτες από την Πολωνία, το Βέλγιο, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Αυστρία και την Τσεχία.

«Συγκριτικά με πέρυσι, σε γενικές γραμμές, είμαστε λίγο πιο κάτω, όμως δεν υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις», υπογραμμίζει ο προεδρος της Ένωσης Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου, κ. Παναγιώτης Χατζηκυριάκος. Οι ευρωπαϊκές αγορές, όπως τονίζει, θα κινηθούν κατά πάσα πιθανότητα στα περυσινά επίπεδα.

Από την Τουρκία, σημαντικό ποσοστό του τουρισμού στο νησί, η εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί επίσης στα περυσινά περίπου επίπεδα. «Από τις αρχές του έτους μέχρι και τον Σεπτέμβριο καταγράφεται μείωση της τάξης του 8%, όμως η διαφορά δεν θα είναι μεγάλη μέχρι το κλείσιμο του 2025», αναφέρει ο κ. Χατζηκυριάκος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου εκτιμά ότι υπάρχει ακόμη χρόνος ώστε οι 105.000 αφίξεις που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα από την Τουρκία να προσεγγίσουν τα επίπεδα των 125.000 που ήταν πέρυσι.

Επιπλέον, το τουριστικό ρεύμα από την Τουρκία εμφανίζει χαρακτηριστικά επαναληψιμότητας. «Οι Τούρκοι είναι αρκετά πιστοί στον προορισμό και σε μεγάλο ποσοστό επαναλαμβάνουν τις επισκέψεις τους στη Λέσβο», επισημαίνει ο κ. Μυρσινιάς. Σε αυτό συμβάλλουν οι κοινές συνήθειες διασκέδασης και κατανάλωσης, η γαστρονομία του νησιού αλλά και το γεγονός ότι οι επισκέπτες της Τουρκίας αξιοποιούν την πληθώρα μετακινούμενων θρησκευτικών εορτών τους για να πραγματοποιούν ταξίδια καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, η Ελληνική αγορά είχε σημαντικό αποτύπωμα στη σεζόν του 2025 για τη Λέσβο, ιδιαίτερα με άξονα τον θρησκευτικό τουρισμό λόγω του πλήθους των μοναστηριών που διαθέτει ο προορισμός. Αυτός είναι και λόγος επισκέψεων στο νησί από Έλληνες καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Επίσης μεμονωμένοι ταξιδιώτες από το εξωτερικό, ιδιαίτερα πολύτιμοι λόγω των υψηλών δαπανών που πραγματοποιούν, επισκέπτονται τη Λέσβο με επίκεντρο τον θεματικό τουρισμό για τον οποίο προσφέρεται το νησί. Εξάλλου, εξέχων πόλος έλξης εκπαιδευτικού τουρισμού από χώρες από όλο τον κόσμο, ειναι το Γεωπάρκο και το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου που ανήκει στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.

+3,5% η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο

Η θετική πορεία του 2025 στο νησί επιβεβαιώνεται και από την εικόνα της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport Greece, Kατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025, η επιβατική κίνηση παρουσίασε αύξηση 3,5% έναντι της περιόδου Ιανουάριος-Αύγουστος του 2024, και διαμορφώθηκε σε 410.760.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται τον Απρίλιο του 2025 (17,3%), με βοηθητικό παράγοντα την ημερολογιακή σύμπτωση του Πάσχα, και έπεται ο Αύγουστος με +7,6%. Ακολούθησε ο Ιανουάριος (+4,7%), ο Ιούνιος (+4,5%) και ο Ιούλιος (+2,7%).

Η διεθνής επιβατική κίνηση στον αερολιμένα Μυτιλήνης σημείωσε αύξηση 1,2%, και η κίνηση εσωτερικού +4,8%. Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία στην επιβατική κίνηση εσωτερικού, όπου οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται τον Απρίλιο (+17,6%), τον Ιούνιο (+9,9%), τον Ιανουάριο (+4,7%), τον Αύγουστο (+4,1%) και τον Ιούλιο (+3,5%).

Ως προς τη διεθνή επιβατική κίνηση, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται τον Αύγουστο (+11,6%) και ακολουθεί ο Απρίλιος (+10,6%).

«Για να πάμε στο επόμενη βήμα χρειάζονται περισσότερες κλίνες»

Η ανοδική πορεία των αφίξεων φέρνει νέα ζητούμενα στο τραπέζι. «Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να γίνουν πιο δυναμικές επενδύσεις στο νησί», επισημαίνει ο κ. Χατζηκυριακος.

Η βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα των λιμενικών, η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μέσω των αερομεταφορών και των ακτοπλοϊκών συνδέσεων και οι νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις ειναι τα «must».

«Όταν η σεζόν πηγαίνει καλά χωλαίνουμε στις διανυκτερευσεις» επισημαίνει ο κ. Χατζηκυριάκος αναφερόμενος στην έλλειψη κλινών. «Για να πάμε στο επομενο βημα χρειαζόμαστε περισσότερες κλίνες. Και αυτο φαινεται το καλοκαιρι, όταν υπάρχει μεγάλη ένταση αφίξεων τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει η ζήτηση». Πόσο δε μάλλον όταν η «ένταση» των αφίξεων διαρκεί μόλις 3-4 μήνες το χρόνο. Η σεζόν στη Λέσβο ξεκινά το Μάιο και ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, με μήνες αιχμής τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Επιπλέον, η αύξηση της προσφοράς κλινών θα φέρει και περισσότερες πτήσεις μέσω τουρ οπερέιτορ, σημειώνει ο κ. Χατζηκυριάκος.

Επάνω οι διανυκτερεύσεις κάτω τα έσοδα

Βέβαια, η διεθνής οικονομική συγκυρία φέτος δεν άφησε ανεπηρέαστη τη Λέσβο, αλλά έγινε αισθητή από τους επαγγελματίες του νησιού.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μυρσινιάς, «η εστιαση εχει παρουσιασει μια υστέρηση όμως άλλα μεγέθη δείχνουν αύξηση». «Φέτος, παρατηρήσαμε ότι ανεξαρτήτως αγοράς, υπήρξε μειωμένη αγοραστική δύναμη των ταξιδιωτών σε σχέση με τις προηγούμενες δύο χρονιές, προκαλώντας συγκράτηση στα έσοδα σε υπηρεσίες όπως η διαμονή, η εστίαση και οι εκδρομές. Οι ταξιδιώτες γίνονται πιο φειδωλοί», επισημαίνει από την πλευρά του ο κ. Χατζηκυριάκος. Ως εκ τούτου, παρότι από μερικές αγορές υπήρξε αυξημένος αριθμός διανυκτερεύσεων, τα έσοδα παρουσίασαν μικρή μείωση σε σχέση με πέρυσι.