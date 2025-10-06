Το Ozempic εκτός από την όρεξη, «κόβει» και τη δαπάνη για το φαγητό
06 Oct 2025, 06:27 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
TornosNews.gr
- Γράφει η Χρύσα Κακιώρη
Τα φάρμακα απώλειας βάρους τύπου GLP-1 (Ozempic, Mounjaro κ.ά.) δεν «συρρικνώνουν» μόνο τα κιλά, αλλά και τον τρόπο που τρώμε. Μικρότερες μερίδες, γρηγορότερος κορεσμός, λιγότερα τσιμπολογήματα. Κι αυτή η νέα κανονικότητα δεν μένει στην κουζίνα του σπιτιού: περνάει στο σούπερ μάρκετ, στα fast food, στα εστιατόρια και ήδη αποτυπώνεται στο πορτοφόλι και στην αγορά εστίασης.
Τα στοιχεία από πρόσφατη αμερικανική έρευνα είναι ενδεικτικά: σε δείγμα 1.200 χρηστών GLP-1, οι μηνιαίες δαπάνες για τρόφιμα μειώθηκαν κατά 218 δολάρια (περίπου –30%). Ο λογαριασμός του σούπερ μάρκετ έπεσε από 351$ σε 282$, τα fast food/σνακ υποχώρησαν από 183$ σε 106$ (–42%), ενώ το «φαγητό έξω» από 183$ σε 127$ (–31%). Δεν είναι ότι ο κόσμος σταμάτησε να βγαίνει, απλώς βγαίνει λιγότερο και πιο στοχευμένα.
Κι εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον για τα εστιατόρια. Η απάντηση δεν είναι πανικός ούτε αποχή από την απόλαυση, αλλά ευελιξία, ποιότητα και καθαρό μήνυμα. Χρειάζονται μενού που προσαρμόζονται και λαμβάνουν υπόψιν αυτούς που έχουν… μικρότερη όρεξη χωρίς να μειώνουν την εμπειρία. Η τάση δείχνει ανάγκη για επιλογή «μισής μερίδας», μικρά πιάτα που επιτρέπουν το μοίρασμα τύπου tapas, και μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης. Ακόμη, γενναίες μερίδες λαχανικών, έμφαση στις σπιτικές σάλτσες και στις καθαρές τεχνικές. Ο πελάτης που τρώει λίγο θέλει να νιώθει ότι έχει επιλογές, όχι ότι είναι «αποκλεισμένος».
Στα επιδόρπια, πόντους κερδίζουν μικρές μερίδες και φρούτα «ανεβασμένα» με τεχνική και έξτρα πρωτεϊνη. Ολ΄αυτά χρειάζεται να φαίνονται καθαρά στο έντυπο ή στο QR μενού και στα social media. Οι συνεργασίες με δημιουργούς περιεχομένου μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.
Φαίνεται, πως όσοι επενδύουν σε καλές πρώτες ύλες, καθαρή γεύση και ξεκάθαρη εμπειρία φιλοξενίας κερδίζουν έναν πελάτη που τρώει λιγότερο αλλά καλύτερα. Η «οικονομία των GLP-1» δεν αποκλείει την έξοδο, αλλά την επαναπροσδιορίζει. Όσοι επενδύσουν σε ευέλικτες μερίδες, καθαρή γεύση και κορυφαία εμπειρία φιλοξενίας θα κερδίσουν ένα κοινό που τρώει λιγότερο, αλλά ζητά καλύτερα.
