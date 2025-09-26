Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Quiz: «Πόσο καλά ξέρεις τον ελληνικό τουρισμό;»

Με τα μάτια του ξεναγού

Με τα μάτια του ξεναγού

Στο Φάκελο για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η Χρύσα Κακιώρη σκέφτηκε να "τεστάρει" τις γνώσεις μας για τον ελληνικό τουρισμό, μέσα από 10 ενδεικτικές ερωτήσεις (και απαντήσεις): Διαβάστε το θέμα...

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη

1) Ποια χώρα στέλνει τους περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα;

A) Ηνωμένο Βασίλειο

B) Γερμανία

Γ) Ηνωμένες Πολιτείες

Δ) Γαλλία

Σωστή απάντηση: A) Ηνωμένο Βασίλειο

INFO: Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ (2024): 5 εκατ. αφίξεις από Ην. Βασίλειο, 4,8 εκατ. από Γερμανία.

2) Πόσοι ήταν περίπου οι διεθνείς επισκέπτες στην Ελλάδα το 2024;

A) 30 εκατ.

B) 34 εκατ.

Γ) 40 εκατ.

Δ) 45 εκατ.

Σωστή απάντηση: Γ) 40 εκατ.

INFO: Τράπεζα της Ελλάδος: ~40 εκατ. επισκέπτες, +12,8% σε σχέση με το 2023.

3) Ποια περιφέρεια είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στις αεροπορικές αφίξεις το Α’ εξάμηνο 2025;

A) Κρήτη

B) Δωδεκάνησα

Γ) Ιόνια Νησιά

Δ) Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη)

Σωστή απάντηση: A) Κρήτη

INFO: ΙΝΣΕΤΕ (Ιαν–Ιουν 2025): Κρήτη 1,9 εκατ. επισκέπτες, +86 χιλ. / +4,7%.

4) Ποιο νησί αντιμετώπισε μείωση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το Α’ εξάμηνο 2025;

A) Ρόδος

B) Κως

Γ) Μύκονος

Δ) Σαντορίνη

Σωστή απάντηση: Δ) Σαντορίνη

INFO: GBR Consulting: -19,1% (Ιαν–Ιουν 2025/24), επηρεασμένη από σειρά μικρών–μέτριων σεισμών.

5) Ποια Περιφέρεια είχε το μεγαλύτερο μερίδιο ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2024;

A) Αττική

B) Νότιο Αιγαίο

Γ) Κρήτη

Δ) Ιόνια Νησιά

Σωστή απάντηση: B) Νότιο Αιγαίο

INFO: ~€5,69 δισ. – 1η σε εισπράξεις και διανυκτερεύσεις (2024).

6) Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024, σε ποια Περιφέρεια ο ταξιδιώτης ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα ανά επίσκεψη;

A) Κέρκυρα

B) Κρήτη

Γ) Μύκονος

Δ) Σαντορίνη

Σωστή απάντηση: Β) Κρήτη

INFO: Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Α’ Μέρος – Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια 2024»/ Υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη: Κρήτη με 767 €, αλλά με -19% πτώση από το 2023 (941 €).

7) Η Ελλάδα ξεπέρασε ένα σημαντικό όριο το 2025. Ποιο;

A) Έσπασε το φράγμα των 45 εκατ. αφίξεων

B) Έφτασε το 1 εκατ. διαθέσιμα κρεβάτια (ξενοδοχεία & καταλύματα) τον Απρίλιο

Γ) Ξεπέρασε την Ισπανία στις κρατήσεις

Δ) Όλα τα παραπάνω

Σωστή απάντηση: B) 1 εκατ. διαθέσιμες κλίνες (Απρ. 2025)

INFO: Εκτιμήσεις αγοράς: ξεπεράστηκε το όριο του 1 εκατ. προσφερόμενων κλινών, συμπεριλ. βραχυχρόνιων μισθώσεων.

8) Ποια ήταν τα συνολικά ταξιδιωτικά έσοδα της Ελλάδας το 2024;

A) €17,3 δισ.

B) €20,6 δισ.

Γ) €22,8 δισ.

Δ) €25,0 δισ.

Σωστή απάντηση: B) €20,6 δισ.

INFO: Τράπεζα της Ελλάδος (έρευνα συνόρων): €20.591,7 εκατ. το 2024.

9) Ποιος μήνας του 2024 είχε τις περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις;

A) Ιούνιος

B) Ιούλιος

Γ) Αύγουστος

Δ) Σεπτέμβριος

Σωστή απάντηση: B) Ιούλιος

INFO: ΙΝΣΕΤΕ: ~5,0 εκατ. αφίξεις (16,9% του συνόλου) τον Ιούλιο 2024.

10) Τι ρεκόρ πέτυχε το Λιμάνι Πειραιά στην κρουαζιέρα το 2024;

A) 1,2 εκατ. επιβάτες & 0,6 εκατ. homeporting

B) 1,5 εκατ. επιβάτες & 0,8 εκατ. homeporting

Γ) 1,7 εκατ. επιβάτες & 1,0 εκατ. homeporting

Δ) 2,0 εκατ. επιβάτες & 1,2 εκατ. homeporting