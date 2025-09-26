Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Quiz: «Πόσο καλά ξέρεις τον ελληνικό τουρισμό;»
26 Sep 2025, 06:15 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
TornosNews.gr
Στο Φάκελο για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η Χρύσα Κακιώρη σκέφτηκε να "τεστάρει" τις γνώσεις μας για τον ελληνικό τουρισμό, μέσα από 10 ενδεικτικές ερωτήσεις (και απαντήσεις): Διαβάστε το θέμα...
- Γράφει η Χρύσα Κακιώρη
1) Ποια χώρα στέλνει τους περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα;
A) Ηνωμένο Βασίλειο
B) Γερμανία
Γ) Ηνωμένες Πολιτείες
Δ) Γαλλία
- Σωστή απάντηση: A) Ηνωμένο Βασίλειο
- INFO: Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ (2024): 5 εκατ. αφίξεις από Ην. Βασίλειο, 4,8 εκατ. από Γερμανία.
2) Πόσοι ήταν περίπου οι διεθνείς επισκέπτες στην Ελλάδα το 2024;
A) 30 εκατ.
B) 34 εκατ.
Γ) 40 εκατ.
Δ) 45 εκατ.
- Σωστή απάντηση: Γ) 40 εκατ.
- INFO: Τράπεζα της Ελλάδος: ~40 εκατ. επισκέπτες, +12,8% σε σχέση με το 2023.
3) Ποια περιφέρεια είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στις αεροπορικές αφίξεις το Α’ εξάμηνο 2025;
A) Κρήτη
B) Δωδεκάνησα
Γ) Ιόνια Νησιά
Δ) Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη)
- Σωστή απάντηση: A) Κρήτη
- INFO: ΙΝΣΕΤΕ (Ιαν–Ιουν 2025): Κρήτη 1,9 εκατ. επισκέπτες, +86 χιλ. / +4,7%.
4) Ποιο νησί αντιμετώπισε μείωση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το Α’ εξάμηνο 2025;
A) Ρόδος
B) Κως
Γ) Μύκονος
Δ) Σαντορίνη
- Σωστή απάντηση: Δ) Σαντορίνη
- INFO: GBR Consulting: -19,1% (Ιαν–Ιουν 2025/24), επηρεασμένη από σειρά μικρών–μέτριων σεισμών.
5) Ποια Περιφέρεια είχε το μεγαλύτερο μερίδιο ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2024;
A) Αττική
B) Νότιο Αιγαίο
Γ) Κρήτη
Δ) Ιόνια Νησιά
- Σωστή απάντηση: B) Νότιο Αιγαίο
- INFO: ~€5,69 δισ. – 1η σε εισπράξεις και διανυκτερεύσεις (2024).
6) Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024, σε ποια Περιφέρεια ο ταξιδιώτης ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα ανά επίσκεψη;
A) Κέρκυρα
B) Κρήτη
Γ) Μύκονος
Δ) Σαντορίνη
- Σωστή απάντηση: Β) Κρήτη
- INFO: Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Α’ Μέρος – Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια 2024»/ Υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη: Κρήτη με 767 €, αλλά με -19% πτώση από το 2023 (941 €).
7) Η Ελλάδα ξεπέρασε ένα σημαντικό όριο το 2025. Ποιο;
A) Έσπασε το φράγμα των 45 εκατ. αφίξεων
B) Έφτασε το 1 εκατ. διαθέσιμα κρεβάτια (ξενοδοχεία & καταλύματα) τον Απρίλιο
Γ) Ξεπέρασε την Ισπανία στις κρατήσεις
Δ) Όλα τα παραπάνω
- Σωστή απάντηση: B) 1 εκατ. διαθέσιμες κλίνες (Απρ. 2025)
- INFO: Εκτιμήσεις αγοράς: ξεπεράστηκε το όριο του 1 εκατ. προσφερόμενων κλινών, συμπεριλ. βραχυχρόνιων μισθώσεων.
8) Ποια ήταν τα συνολικά ταξιδιωτικά έσοδα της Ελλάδας το 2024;
A) €17,3 δισ.
B) €20,6 δισ.
Γ) €22,8 δισ.
Δ) €25,0 δισ.
- Σωστή απάντηση: B) €20,6 δισ.
- INFO: Τράπεζα της Ελλάδος (έρευνα συνόρων): €20.591,7 εκατ. το 2024.
9) Ποιος μήνας του 2024 είχε τις περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις;
A) Ιούνιος
B) Ιούλιος
Γ) Αύγουστος
Δ) Σεπτέμβριος
- Σωστή απάντηση: B) Ιούλιος
- INFO: ΙΝΣΕΤΕ: ~5,0 εκατ. αφίξεις (16,9% του συνόλου) τον Ιούλιο 2024.
10) Τι ρεκόρ πέτυχε το Λιμάνι Πειραιά στην κρουαζιέρα το 2024;
A) 1,2 εκατ. επιβάτες & 0,6 εκατ. homeporting
B) 1,5 εκατ. επιβάτες & 0,8 εκατ. homeporting
Γ) 1,7 εκατ. επιβάτες & 1,0 εκατ. homeporting
Δ) 2,0 εκατ. επιβάτες & 1,2 εκατ. homeporting
- Σωστή απάντηση: Γ) 1,7 εκατ. επιβάτες & 1,0 εκατ. homeporting
- INFO: PPA/OLP – ιστορικό ρεκόρ επιβατών & homeporting (2024).
διαβάστε ακόμα
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Στο επίκεντρο ο άνθρωπος και το κλίμα 26/09 | 06:10
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Συναγερμός για τη βιωσιμότητα 26/09 | 06:15
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Το debate των αριθμών: Περισσότεροι τουρίστες ή καλύτερος τουρισμός; 26/09 | 06:15
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Αγγελική Μητροπούλου: Η φέρουσα ικανότητα είναι η δικλίδα ασφαλείας 26/09 | 06:15
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Τουρισμός του μέλλοντος: Σενάρια για το 2035 26/09 | 06:10
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Οι φρουροί της Ομόνοιας: Τρεις επιχειρήσεις που αψηφούν τον χρόνο 26/09 | 06:15
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Νέες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του τουρισμού 26/09 | 06:15
- Γερμανικό περιοδικό TRAVELBOOK | Η Ελλάδα πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο 24/09 | 17:19
- Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου | Κυβερνοεπίθεση «παρέλυσε» τα check-in στα αεροδρόμια Heathrow, Βρυξελλών και Βερολίνου 20/09 | 12:02
- Η Τήνος με τα 1.000 ξωκλήσια στο διεθνές προσκήνιο | Αφιέρωμα της The Independent 21/09 | 09:19
δημοφιλέστερα
- 1 Στο κόσκινο της ΑΑΔΕ η βραχυχρόνια μίσθωση από 1ης Οκτωβρίου – Εξετάζονται περιορισμοί σε κορεσμένες περιοχές 25.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Tripadvisor | 9 Ελληνικά εστιατόρια στα καλύτερα στον κόσμο για το 2025 - Ποια είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα 25.09.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 3 "Χάσουμε – Κερδίσουμε, Εμείς θα το γλεντήσουμε"... 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Κάρπαθος | Από την πεζοπορία στην κατάδυση: Το μοναδικό φεστιβάλ Κarpathos Climb & Adventure Fest 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Jet2 | 15 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 26.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 6 Αθηναϊκά ξενοδοχεία | Οριακά θετικός ο Αύγουστος – Σημάδια στασιμότητας στο 8μηνο 25.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Έρχεται το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) στην Ευρώπη για ταξιδιώτες τρίτων χωρών 26.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Νέες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του τουρισμού 26.09.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 9 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Οι φρουροί της Ομόνοιας: Τρεις επιχειρήσεις που αψηφούν τον χρόνο 26.09.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 10 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Αγγελική Μητροπούλου: Η φέρουσα ικανότητα είναι η δικλίδα ασφαλείας 26.09.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ