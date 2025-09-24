Γερμανικό περιοδικό TRAVELBOOK | Η Ελλάδα πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο

Ως πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο έλαμψε η Ελλάδα στα βραβεία του μεγαλύτερου διαδικτυακού ταξιδιωτικού περιοδικού της Γερμανίας, TRAVELBOOK, με μηνιαίους επισκέπτες που ξεπερνούν τα 5,5 εκατ. (Αύγουστος 2025).

Κατά την τέταρτη απονομή των TRAVELBOOK AWARDS, τα οποία τιμούν τους πιο ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς για την ερχόμενη σεζόν σε διαφορετικές κατηγορίες, η Ελλάδα απέσπασε τον κορυφαίο τίτλο στον κόσμο για τη φιλοξενία της, όπως έκριναν οι αναγνώστες του περιοδικού.

Σύμφωνα με την συντάκτρια του TRAVELBOOK, Katharina Regenthal, η οποία ταξιδεύει στην Ελλάδα από την παιδική ηλικία, η Ελλάδα δεν ενθουσιάζει μόνο ως χώρα αλλά και χάρη στους ανθρώπους της. «Ακόμη και ως παιδί παρατηρούσα πόσο ζεστοί είναι οι Έλληνες, ιδιαίτερα στους επισκέπτες μικρότερης ηλικίας», αναφέρει.

Τα βραβεία TRAVELBOOK απονεμήθηκαν την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Axel Springer στο Βερολίνο ενώπιον εκπροσώπων της ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας.

Το βραβείο παρέλαβε η Νικόλ Λεκανίδη, διευθύντρια του ΕΟΤ στη Γερμανία, η οποία τόνισε:

«Στα ελληνικά λέμε φιλοξενία – η αγάπη και η φιλία προς τον ξένο. Είναι κάτι βαθύτερο από μια απλή ευγένεια, είναι αληθινό ενδιαφέρον. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο θάλασσα και ήλιος – είναι οι άνθρωποί της, που δείχνουν αγάπη, χαρά και ζεστασιά σε κάθε επισκέπτη».

Για πρώτη φορά, τα TRAVELBOOK AWARDS 2025 καθορίστηκαν κυρίως από την κοινότητα μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν 150.000 αναγνώστες.

Οι υπόλοιποι νικητές των βραβείων ήταν....

Auvergne στη Γαλλία | Καλύτερη Περιοχή Καμπινγκ στην Ευρώπη

Okavango Delta στη Μποτσουάνα | Καλύτερος προορισμός για βιώσιμο σαφάρι

High Tatras, Σλοβακία και Πολωνία | Καλύτερο κρυμμένο διαμάντι της Ευρώπης

Bad Wimpfen στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία και Λουκέρνη στην Ελβετία | Οι πιο όμορφες πόλεις σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία

Σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού Nuno Alves, το TRAVELBOOK εμπνέει εδώ και πολλά χρόνια εκατομμύρια ανθρώπους να ανακαλύψουν νέα μέρη. Όπως είπε, με τη νέα δημόσια ψηφοφορία, η κοινότητα του περιοδικού συνέβαλε και βοήθησε να καθοριστούν οι πιο ανερχόμενοι ταξιδιωτικοί προορισμοί της ερχόμενης σεζόν. Τα αποτελέσματα δεν αντιπροσωπεύουν μόνο τις γνώσεις και τις επιθυμίες των αναγνωστών μας, αλλά παρέχουν και έμπνευση στη βιομηχανία, τόνισε.