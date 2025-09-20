Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου | Κυβερνοεπίθεση «παρέλυσε» τα check-in στα αεροδρόμια Heathrow, Βρυξελλών και Βερολίνου
20 Sep 2025, 12:02 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σημειώθηκαν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μετά από κυβερνοεπίθεση στον πάροχο συστημάτων αυτόματου check-in και επιβίβασης.
Σύμφωνα με το Reuters, το πρόβλημα ξεκίνησε νωρίς το πρωί και επηρέασε μεταξύ άλλων τα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και το Λονδίνο-Heathrow, στα οποία οι επιβάτες συνάντησαν πολύωρες ουρές και αβεβαιότητα για την τύχη των πτήσεών τους.
Με τα αυτοματοποιημένα συστήματα εκτός λειτουργίας, οι έλεγχοι έγιναν χειροκίνητα, επιβαρύνοντας το προσωπικό και καθυστερώντας ακόμη και τις πιο απλές διαδικασίες. Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας, ωστόσο αναγνώρισαν ότι τα επίπεδα εξυπηρέτησης μειώθηκαν αισθητά.
Δεν επηρεάστηκαν όλα τα αεροδρόμια
Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δήλωσε ότι δεν επλήγη, γεγονός που δείχνει πως η επίθεση δεν είχε οριζόντια επίδραση σε όλη την Ευρώπη. Άλλοι αερολιμένες εξετάζουν εάν χρειάζεται να απενεργοποιήσουν προληπτικά τα συστήματά τους.
Οι αεροπορικές εταιρείες συνέστησαν στους ταξιδιώτες να επιβεβαιώνουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο, καθώς οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις συνεχίζονται (περίπου μέχρι τις 11.30 π.μ., που γράφονταν αυτές οι γραμμές)
Εξάρτηση από την τεχνολογία
Η κυβερνοεπίθεση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την εξάρτηση των αεροπορικών υποδομών από κεντρικούς παρόχους λογισμικού. Τα αυτοματοποιημένα check-in και οι ηλεκτρονικές διαδικασίες έχουν βελτιώσει την αποδοτικότητα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν ευπάθειες, αφού μια στοχευμένη επίθεση μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε πολλές χώρες.
Η ενημέρωση του Heathrow
Το Heathrow, στην ενημέρωσή του στις 8:30 π.μ., αναφέρει: «Η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης για αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως, αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις για τους αναχωρούντες επιβάτες.
Ενώ ο πάροχος εργάζεται για την ταχεία επίλυση του προβλήματος, συμβουλεύουμε τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία τους πριν ταξιδέψουν. Παρακαλούμε να μην φτάνετε νωρίτερα από τρεις ώρες πριν από μια πτήση μεγάλων αποστάσεων ή δύο ώρες πριν από μια πτήση εσωτερικού.»
- Αναλυτές κυβερνοασφάλειας προειδοποιούν ότι τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια παραμένουν ελκυστικός στόχος για χάκερς, είτε πρόκειται για κρατικά υποκινούμενες επιθέσεις είτε για οργανωμένο ηλεκτρονικό έγκλημα. Ρυθμιστικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν το περιστατικό και να αξιολογήσουν την ανάγκη για αυστηρότερες απαιτήσεις ανθεκτικότητας.
