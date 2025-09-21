Η Τήνος με τα 1.000 ξωκλήσια στο διεθνές προσκήνιο | Αφιέρωμα της The Independent

Η Τήνος βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας, μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα της έγκριτης βρετανικής εφημερίδας The Independent, με τίτλο: «The Greek island with 1,000 chapels – more than one per 10 residents».

Το δημοσίευμα αυτό, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον χιλιάδων αναγνωστών διεθνώς, παρουσιάζει τη μοναδικότητα του νησιού, το οποίο διαθέτει περισσότερα από 1.000 ξωκλήσια, σε αριθμό μεγαλύτερο από οποιονδήποτε άλλο ελληνικό προορισμό και τονίζει πώς αυτά τα μικρά λευκά εκκλησάκια έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την καθημερινότητα, την πίστη και την ιστορία των κατοίκων του.

Η Independent στέκεται ιδιαίτερα στη βαθιά σχέση των Τηνιακών με την παράδοση και την πνευματικότητα, επισημαίνοντας ότι κάθε ξωκλήσι κουβαλά μια δική του ιστορία, συχνά οικογενειακή, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοινότητα και το τοπίο γύρω του. Παράλληλα, αναδεικνύεται η αρμονική συνύπαρξη των δύο δογμάτων στο νησί, η απλότητα της αρχιτεκτονικής των ξωκλησιών και ο τρόπος με τον οποίο αυτά δένουν οργανικά με το κυκλαδίτικο τοπίο. Το αφιέρωμα περιγράφει και τις τοπικές γιορτές, τα πανηγύρια και τις παραδόσεις που συνεχίζουν να ζωντανεύουν τη θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα της Τήνου, δημιουργώντας μια εμπειρία αυθεντική και ανεπιτήδευτη για τον επισκέπτη.

Περισσότερο από ένας τόπος λατρείας, τα ξωκλήσια της Τήνου γίνονται στα μάτια των ταξιδιωτών κομμάτι ενός ζωντανού πολιτιστικού μωσαϊκού που συνδυάζει θρησκευτικότητα, ιστορική μνήμη και αισθητική. Όπως τονίζει το δημοσίευμα, η Τήνος δεν είναι απλώς ένας ακόμη νησιωτικός προορισμός· είναι ένας τόπος που καλεί τον επισκέπτη να γνωρίσει κάτι πέρα από τα συνηθισμένα, να ανακαλύψει την εσωτερική ηρεμία και να βιώσει τη μοναδική αίσθηση πνευματικότητας που αποπνέει το νησί.

Ο Δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, σχολίασε οτι η αναφορά της Independent στην Τήνο αναδεικνύει την αρμονική συνύπαρξη των δύο δογμάτων και τα μοναδικά ξωκλήσια του νησιού. Κάθε βήμα προσφέρει στον επισκέπτη μια αυθεντική εμπειρία πολιτισμού, φύσης και παράδοσης.