Ταξίδια εξοικείωσης Γερμανών δημοσιογράφων στη Θάσο και Κυπρίων δημοσιογράφων στη Λέσβο για τουριστική προώθηση
08 Sep 2025, 06:51 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο ΕΟΤ ενέκρινε την υλοποίηση ταξιδιού εξοικείωσης που διοργανώνει η Υπηρεσία Εξωτερικού Γερμανίας στη Θάσο από τις 10 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των δημοσιογράφων κ. κ. Karl-Heinz Helmut Goedeckemeyer και Werner Menzel.
O δημοσιογράφος κ. Karl-Heinz Helmut Goedeckemeyer, αρθρογραφεί στο travel portal https://www.mortimer-reisemagazin.de/ με 5,4 εκατομμύρια page views ετησίως.
Ο δημοσιογράφος-φωτογράφος κ. Werner Menzel από το τουριστικό μέσο Touristikzeitung / TUSIASM-Magazin, το οποίο καταγράφει 449.000 επισκέψεις σε εβδομαδιαία βάση, θα παρουσιάσει τρισέλιδο αφιέρωμα με τα highlights του νησιού.
Επίσης, ο ΕΟΤ ενέκρινε την υλοποίηση ταξιδιού εξοικείωσης που διοργανώνει η Υπηρεσία Εξωτερικού Κύπρου στη Λέσβο κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 5 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή δύο Κύπριων δημοσιογράφων της κας Άντριας Γεωργίου και του κ. Κωνσταντίνου Χάμπαλη.
Η κ. Γεωργίου, από τον όμιλο ΔΙΑΣ, αρχισυντάκτρια της εφημερίδας «City Free Press», πρόκειται να προβεί στη σύνταξη ενός ή δύο άρθρων. Ο κ. Χάμπαλης, είναι δημοσιογράφος, συντάκτης μέσων ενημέρωσης και TikToker.. Το περιεχόμενο των βίντεό του έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 345.000 προβολές. Είναι ιδιαίτερα γνωστός στο κυπριακό κοινό και πρόκειται να μοιραστεί την εμπειρία του από την εν λόγω δράση μέσω σύντομων καθημερινών αναρτήσεων στους προσωπικούς του λογαριασμούς, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή TikToker σε ταξίδι που διοργανώνεται από την Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Κύπρου.
Στόχος είναι η ανάδειξη του Θρησκευτικού τουρισμού, του Ιαματικού τουρισμού ευεξίας, της Γαστρονομίας, του Οινοτουρισμού, καθώς και του θεματικού προϊόντος Ήλιος και Θάλασσα, στις περιοχές της Λέσβου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα σημεία επίσκεψης περιλαμβάνουν την πόλη της Μυτιλήνης, σημαντικά μουσεία της Λέσβου, τη Μήθυμνα, το Απολιθωμένο Δάσος και το μουσείο του, τις Ιαματικές Πηγές Πολιχνίτου και το Πλωμάρι με το Μουσείο Ούζου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Εξάλλου ο ΕΟΤ θα συμμετέχει σε ειδική εκδήλωση παρουσίασης των νέων προϊόντων της καναδικής αεροπορικής εταιρείας Air Canada και Air Canada Vacations, στο Τορόντο του Καναδά, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου.
