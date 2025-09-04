Γερμανικό δημοσίευμα | Ελλάδα: «Κολυμπώντας σε σκουπίδια και λάσπη»
04 Sep 2025, 11:49 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
TornosNews.gr
Τα όρια των υποδομών σε δημοφιλή ελληνικά νησιά, όπως η Πάτμος, και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκονται στο επίκεντρο ρεπορτάζ της taz με τον τίτλο: «Προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα: Κολυμπώντας σε σπουπίδια και καφέ λάσπη». Αφορμή η υπόθεση των λυμάτων από προβλήματα στο σύστημα βιολογικού καθαρισμού στην Πάτμο, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. «Αιτία η κατεστραμμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων κι ένας αγωγός που έχει φράξει και που θα έπρεπε να οδηγεί τα λύματα στον βυθό».
Όπως παρατηρεί το ρεπορτάζ, «σε πολλά σημεία του νησιού αναδυόταν καφετιά λάσπη από το σύστημα ύδρευσης, αντί πόσιμου νερού». Το άρθρο αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης: την αρχική άρνηση του δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη, την παρέμβαση της Εισαγγελίας, την αποστολή τεχνικού κλιμακίου της ΕΥΔΑΠ στο νησί. Σύμφωνα με την taz, «η μονάδα βιολογικού καθαρισμού ήταν μία εκ των πολλών, που κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 με στόχο να αντικαταστήσει το προβληματικό προϋπάρχον σύστημα της δεκαετίας του 1980. Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια, τέθηκε σε εφαρμογή με σημαντική καθυστέρηση το 2018». Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στην παραδοχή εν τέλει του δημάρχου ότι «τίποτα δεν λειτουργούσε κανονικά».
Σε άλλο σημείο παρατηρεί ότι «η Πάτμος δεν είναι εξαίρεση. Στο κυκλαδίτικο νησί της Μυκόνου με πάνω από 10.000 κατοίκους τον χειμώνα, που όμως το καλοκαίρι κατακλύζεται από τουρίστες, ένας αγωγός ηλικίας 33 χρόνων έσπασε πρόσφατα στην παραλία Πλατύς Γιαλός μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τουριστών. Για τους παραθεριστές αυτό σήμαινε: κολύμπι στη βρομιά».
Κλείνοντας σημειώνει ότι «δεν είναι μόνο το θέμα των λυμάτων που ωθεί τη χώρα στα όριά της. Οι υποδομές στην Ελλάδα υποφέρουν κάτω από το βάρος του μαζικού τουρισμού – είτε πρόκειται για διακοπές ρεύματος, προβλήματα στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, μποτιλιαρίσματα». Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι «παρά τη ζέστη που εμμένει, την ακραία ξηρασία και τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο ελληνικός τουριστικός κλάδος οδεύει ξανά προς μια χρονιά ρεκόρ».
Πηγή: DW
διαβάστε ακόμα
- Nέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις online κριτικές στον τουρισμό 03/09 | 06:10
- Σάλος στη Μαγιόρκα: Λογαριασμός-μαμούθ 63.000€ σε εστιατόριο της Palmanova 02/09 | 06:16
- Ελβετικό δημοσίευμα: Υπέροχο, αλλά πανάκριβο το «ελληνικό καλοκαίρι» 28/08 | 13:29
- Michael Kors: Ο παγκόσμιος σχεδιαστής αποθεώνει την Ελλάδα στους εκατομμύρια ακολούθους του 27/08 | 06:05
- Independent | Ο ελληνικός τουρισμός, σαν τον Ίκαρο, κινδυνεύει να καεί από την ίδια του την επιτυχία 23/08 | 11:53
- Athens Flying Week 2025: Επιστρέφει η μεγάλη αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα 25/08 | 12:51
- Eλλάδα: Η πρώτη χώρα της ΕΕ με 13 ώρες εργασίας; 22/08 | 19:09
- Instagram | Τα πιο δημοφιλή ευρωπαϊκά νησιά για ηλιοβασίλεμα - στην κορυφή τρία ελληνικά νησιά 14/08 | 10:15
- Πυρκαγιές και καύσωνες σε όλη τη Μεσόγειο – Εκκενώσεις, συναγερμοί και προειδοποιήσεις 13/08 | 11:51
- 5 Ελληνικές παραλίες στις 100 χειρότερες στον κόσμο, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες - Δείτε γιατί 08/08 | 07:05
δημοφιλέστερα
- 1 Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το «πρόσωπο» της νέας τουριστικής καμπάνιας της Σαουδικής Αραβίας 02.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ
- 2 Πρωταθλήτρια Ευρώπης τον Ιούλιο η Ελληνική Ξενοδοχία στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο ! 03.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Η Χίος μπορεί να γίνει μοντέλο τουρισμού τεσσάρων εποχών 03.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 4 Κορυφαία διεθνής διάκριση για Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης 03.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 5 Γεύσεις και ταινίες από το Βιετνάμ στην καρδιά της Έδεσσας 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Ενίσχυση της ελληνο-βρετανικής συνεργασίας στον τουρισμό | Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη και την Πρόξενο 03.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 7 Ο τουρ οπερέιτορ alltours εγκαινιάζει την πρώτη του 5άστερη μονάδα στην Κρήτη 03.09.2025 | TOUR OPERATORS
- 8 Το 5άστερο Milos Cove μεγαλώνει με νέες σουίτες και πισίνες 03.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 Το «Ναυάγιο με τα κεραμικά», μια συγκλονιστική ενάλια ανακάλυψη στα ανοιχτά της Αττάλειας 03.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 10 Η πολυτέλεια κυριάρχησε στις ξενοδοχειακές εξαγορές το 2024 στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού 03.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ