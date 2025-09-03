Nέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις online κριτικές στον τουρισμό

Σε ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της διασφάλισης της αξιοπιστίας των διαδικτυακών κριτικών αλλά και των αξιολογήσεων ξενοδοχείων και άλλων ειδών τουριστικών καταλυμάτων, προέβησαν χθες μέτοχοι του τουριστικού οικοσυστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετώντας έναν Κώδικα Δεοντολογίας που θα διέπει τις κριτικές που συντάσσονται για τουριστικές επιχειρήσεις.

Οι μέτοχοι του ευρωπαϊκού τουρισμού ενέκριναν τον νέο «Κώδικα Δεοντολογίας για τις Διαδικτυακές Αξιολογήσεις και Κριτικές για τα Τουριστικά Καταλύματα» (‘Code of Conduct for Online Ratings and Reviews for Tourism Accommodation’), πρωτοβουλία της ΕΕ, ο οποίος έχει στόχο να επιτύχει υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και αξιοπιστίας στις διαδικτυακές κριτικές για καταναλωτές και επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Ο κώδικας θα δώσει τη δυνατότητα συνεργειών που θα βελτιώσουν τις πρακτικές διασφάλισης της αυθεντικότητας των κριτικών, θα διαχωρίζουν τις κριτικές από τους επισκέπτες που απέκτησαν εμπειρίες από το κατάλυμα από εκείνους που δεν το επισκέφθηκαν και θα βοηθούν τους τουρίστες να κάνουν πιο συνειδητοποιημένες επιλογές κρατήσεων διακοπών.

Το περιεχόμενό του συνδημιουργήθηκε από ενδιαφερόμενους φορείς του τουριστικού οικοσυστήματος, εκπροσωπώντας το χώρο των διαδικτυακών πλατφορμών που φιλοξενούν κριτικές, των ενώσεων αυτών των πλατφορμών, των παρόχων καταλυμάτων και των ενώσεών τους, των οργανώσεων καταναλωτών και των Οργανισμών Μάρκετινγκ Προορισμών (DMOs). Η διαδικασία συνδημιουργίας διευκολύνθηκε και υποστηρίχθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, υπογραμμίζει ότι «με τον νέο Κώδικας Δεοντολογίας ανεβάζουμε τον πήχυ στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι αποκλειστικά αυθεντικοί επισκέπτες θα μπορούν να δημοσιεύουν κριτικές». Αυτό σημαίνει, πρόσθεσε, πιο αξιόπιστες και διαφανείς πληροφορίες για όλους. Πρόκειται για μια νίκη υπέρ των ταξιδιωτών, μια νίκη για τους παρόχους φιλοξενίας και ένα βήμα μπροστά για έναν πιο ανθεκτικό τουριστικό κλάδο, όπως είπε.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι ανοιχτός σε φορείς παροχής τουριστικών καταλυμάτων, ενώσεις, διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώσεις καταναλωτών και άλλους ενεργούς ενδιαφερόμενους. Με την υπογραφή του, δεσμεύονται να αναλάβουν δράση για τη διασφάλιση γνήσιων διαδικτυακών αξιολογήσεων και βαθμολογιών.