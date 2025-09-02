Σάλος στη Μαγιόρκα: Λογαριασμός-μαμούθ 63.000€ σε εστιατόριο της Palmanova

Ένας λογαριασμός που ξεπέρασε τις 63.000 ευρώ σε μία μόνο βραδιά προκάλεσε σάλο στα κοινωνικά δίκτυα και έγινε το θέμα συζήτησης στη Μαγιόρκα. Το εστιατόριο, που βρίσκεται στην παραλιακή της Palmanova, ανάρτησε το αποδεικτικό στο Instagram, προκαλώντας τους ακολούθους του με την ατάκα: «Ποιανού είναι αυτός ο λογαριασμός; Κάντε τους tag – θέλουμε να μιλήσουμε…».

Ο τελικός λογαριασμός ανήλθε στα 63.237,90 ευρώ, με τα 45.000 ευρώ να αφορούν αποκλειστικά «διάφορα ψάρια». Το ποσό άφησε άφωνους τους χρήστες του διαδικτύου, πυροδοτώντας αμέτρητες εικασίες για το ποιοι θα μπορούσαν να αντέξουν μια τόσο πολυτελή έξοδο.

Σύμφωνα με το ίδιο το εστιατόριο, στο τραπέζι κάθισαν 18 άτομα, ενώ υπαινίχθηκε ότι στην παρέα ενδεχομένως βρισκόταν και γνωστός Αμερικανός αθλητής. Το δείπνο συνοδεύτηκε από εκλεκτά ποτά και το χαρακτηριστικό premium service του χώρου, που περιλαμβάνει ακόμα και valet parking.

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, με Μαγιορκίνους και τουρίστες να σχολιάζουν την ιστορία, η οποία θεωρείται ήδη μία από τις πιο εντυπωσιακές καταναλώσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ σε εστιατόριο του νησιού.

Πηγή: majorcadailybulletin.com