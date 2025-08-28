Ελβετικό δημοσίευμα: Υπέροχο, αλλά πανάκριβο το «ελληνικό καλοκαίρι»

«Οι Έλληνες αποχαιρετούν τις παραλίες» είναι ο τίτλος της ελβετικής εφημερίδας Neue Zürcher Zeitung (NZZ) που αναφέρεται στην αυξημένη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, αλλά και στη συνεχή άνοδο των τιμών. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, «παραδοσιακά στην Ελλάδα οι περισσότεροι κάνουν διακοπές τον Αύγουστο. Μέχρι πρόσφατα πήγαιναν σχεδόν αποκλειστικά σε κάποια παραλία, είτε στα νησιά, είτε στην ηπειρωτική χώρα. Σήμερα όμως, οι περισσότεροι ντόπιοι δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στο κόστος των διακοπών σε έναν δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό».

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις Κυκλάδες, καθώς, «μόνο και μόνο η μετάβαση από την ηπειρωτική χώρα στοιχίζει πάνω από 400 ευρώ για μία τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο. Για πολλούς αυτό είναι αδύνατο, όταν ο μέσος μισθός στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στα 1.300».

Εναλλακτική λύση η Κροατία;

Η εφημερίδα της Ζυρίχης αναφέρει ότι «καθώς οι διακοπές στην Ελλάδα έχουν γίνει πλέον πιο ακριβές από τις γειτονικές χώρες λόγω αυξημένης (διεθνούς) ζήτησης, αλλά και λόγω της γενικότερης ακρίβειας, πολλοί Έλληνες κάνουν για πρώτη φορά διακοπές στο εξωτερικό. Ενώ μία διαμονή πέντε ημερών για δύο άτομα τον Σεπτέμβριο στοιχίζει κατά μέσο όρο 450 ευρώ στην Πάρο και 370 ευρώ στη Σαντορίνη, οι δαλματικές ακτές της Κροατίας είναι πιο οικονομικές. Εκεί ένα ζευγάρι πληρώνει περίπου 300 ευρώ για πέντε διανυκτερεύσεις».

Το δημοσίευμα εκτιμά ότι οι ίδιοι οι Έλληνες έχουν αλλάξει νοοτροπία, καθώς παλαιότερα «πολλοί είχαν την πεποίθηση ότι δεν χρειάζεται να φύγει κανείς από τη χώρα του, όπου διαθέτει ούτως ή άλλως τις πιο ωραίες παραλίες, την πιο καθαρή θάλασσα, τον πιο λαμπερό ήλιο. Ποιητές και τραγουδιστές έχουν εξυμνήσει το Αιγαίο. Οι διακοπές στη θάλασσα θεωρούνται καθοριστικό στοιχείο της (ελληνικής)

Πηγή: DW

Γιάννης Παπαδημητρίου