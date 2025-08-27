Michael Kors: Ο παγκόσμιος σχεδιαστής αποθεώνει την Ελλάδα στους εκατομμύρια ακολούθους του
27 Aug 2025, 06:05 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
TornosNews.gr
Ο διάσημος Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Michael Kors επέστρεψε και φέτος στην Ελλάδα, επιλέγοντας ξανά την Ύδρα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Το ειδυλλιακό νησί του Αργοσαρωνικού φαίνεται να έχει κλέψει την καρδιά του, καθώς το επισκέφτηκε και πέρυσι, ενώ και αυτή τη φορά μοιράστηκε με τους εκατομμύρια θαυμαστές του ένα τρυφερό μήνυμα αγάπης.
Στον επίσημο λογαριασμό του brand Michael Kors στο Instagram, που μετρά περισσότερους από 19,2 εκατομμύρια ακολούθους, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από την Ύδρα συνοδευόμενες από το σχόλιο:
“The warmth of the people, the turquoise waters and the laid-back vibe…. I am always thrilled to return to my beloved Greece!! We’re always on the move. As Diana Vreeland said, ‘The eye has to travel!’ – xxMK”
Η μετάφραση του μηνύματος στα ελληνικά:
«Η ζεστασιά των ανθρώπων, τα τιρκουάζ νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα… Πάντα νιώθω ενθουσιασμό να επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα!! Είμαστε πάντα σε κίνηση. Όπως είπε και η Diana Vreeland, ‘Το μάτι πρέπει να ταξιδεύει!’ – xxMK».
Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, με followers από όλο τον κόσμο να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την επιλογή του κορυφαίου σχεδιαστή.
Ο Michael Kors: από τη Νέα Υόρκη στην κορυφή της μόδας
Ο Michael Kors, γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1959, ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία μόδας το 1981. Από τότε, το όνομά του έγινε συνώνυμο της προσιτής πολυτέλειας, ενώ τα ρούχα, οι τσάντες και τα αξεσουάρ του φοριούνται από celebrities, πολιτικούς ηγέτες και προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο.
Σήμερα, η φίρμα Michael Kors αποτελεί βασικό πυλώνα της Capri Holdings Limited, στην οποία ανήκουν επίσης οι οίκοι Versace και Jimmy Choo. Η εταιρεία του αποφέρει ετήσια έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο ίδιος έχει τιμηθεί πολλές φορές για το δημιουργικό του έργο αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της πείνας.
Η Ελλάδα στο διεθνές προσκήνιο
Η δημόσια αγάπη του Michael Kors για την Ελλάδα αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς οι διεθνείς προσωπικότητες της μόδας και του lifestyle προβάλλουν τη χώρα σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ύδρα, με την αρχιτεκτονική της, την έλλειψη αυτοκινήτων και την κοσμοπολίτικη της ατμόσφαιρα, συνεχίζει να γοητεύει καλλιτέχνες και δημιουργούς, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας ως τόπου έμπνευσης, χαλάρωσης και αυθεντικής φιλοξενίας.
