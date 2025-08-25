Athens Flying Week 2025: Επιστρέφει η μεγάλη αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα

Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας η Athens Flying Week – Tanagra International Airshow 2025, η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός για τους φίλους της αεροπορίας.

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει δεκάδες πολεμικά, ακροβατικά και μεταφορικά αεροσκάφη, με περισσότερες από 16 διεθνείς συμμετοχές. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εμφανίσεις κορυφαίων ευρωπαϊκών και διεθνών ομάδων, αλλά και ιστορικών αεροσκαφών που έχουν συνδεθεί με την αεροπορική ιστορία.

Μαχητικά και διεθνείς συμμετοχές

Στην Τανάγρα θα εμφανιστούν φέτος το Rafale Solo Display από τη Γαλλία, το πολωνικό F-16 Tiger Demo, το γερμανικό Eurofighter Typhoon της TaktLwG31 “Boelcke” (σε πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα), καθώς και το ιταλικό Tornado. Συμμετοχές θα υπάρξουν και από την Αυστρία με τα Pilatus PC-7, από τη Σλοβενία με PC-9, αλλά και από τη Σαουδική Αραβία με το Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας.

Ελληνική Πολεμική Αεροπορία

Η Πολεμική Αεροπορία θα συμμετάσχει με τα γνωστά Demo Teams “Ζευς” (F-16) και “Δαίδαλος” (Τ-6), ενώ θα παρουσιαστούν επίσης Rafale, F-16 Viper, Mirage 2000-5, Μ-346 και τα ιστορικά F-4 Phantom. Στα σενάρια περιλαμβάνονται και συνεργασίες με τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, με κοινές επιδείξεις όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιστορικά αεροσκάφη

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει στον αέρα θρυλικά Warbirds, όπως το Supermarine Spitfire MJ755 και το Τ6 Harvard, τα οποία έχουν αποκατασταθεί και επανέλθει σε πτήσιμη κατάσταση.

Ακροβατικά και πολιτικές συμμετοχές

Μεταξύ των πολιτικών συμμετοχών ξεχωρίζουν ο Ιταλός ακροβάτης Luca Bertossio, ο Ολλανδός Frank Van Houten (Dutch Rush) με το Sukhoi 26MX, η Γαλλίδα πρωταθλήτρια Mélanie Astles –γνωστή από το Red Bull Air Race– και ο Luca Salvadori με το “Silver Chicken”.

Στατική έκθεση

Παράλληλα με τα εναέρια προγράμματα, το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί τη στατική έκθεση που περιλαμβάνει όλα τα συμμετέχοντα αεροσκάφη και ελικόπτερα, ανάμεσά τους και το μεταγωγικό A400 της γερμανικής αεροπορίας.

Η Athens Flying Week πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων και του ΕΟΤ.