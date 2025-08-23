Independent | Ο ελληνικός τουρισμός, σαν τον Ίκαρο, κινδυνεύει να καεί από την ίδια του την επιτυχία

Με αλληγορία τον μύθο του Ίκαρου, η βρετανική εφημερίδα Independent προειδοποιεί ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να «καεί από την ίδια της την επιτυχία» στον τουρισμό, εάν δεν λάβει άμεσα μέτρα βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα (22/8/2025), ο τουρισμός συνέβαλε με 21,7 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία μόνο το 2024, ωστόσο πλέον εμφανίζονται «ρωγμές» στο μοντέλο ανάπτυξης, με την υπερφόρτωση των υποδομών, την έλλειψη κατοικιών, τα προβλήματα λειψυδρίας και τις πιέσεις της κλιματικής κρίσης.

Σαντορίνη: «Ακόμη και οι τουρίστες παραπονιούνται για τους τουρίστες»

Η Independent σημειώνει ότι η Σαντορίνη, ένα από τα πιο εμβληματικά νησιά, κατέγραψε πτώση 24,4% στις αφίξεις το διάστημα Ιανουαρίου–Μαΐου 2024. Αν και φιλοξενεί πάνω από 5,5 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, οι μόνιμοι κάτοικοί της δεν ξεπερνούν τις 15.550.

Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων έφταναν μέχρι και τις 18.000 άτομα την ημέρα, πριν επιβληθεί όριο 8.000. Η πίεση στις υποδομές, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποθαρρύνουν πλέον και μερίδα τουριστών.

Μετατόπιση του τουριστικού ενδιαφέροντος

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κάμψη στη Σαντορίνη συνοδεύεται από άνοδο σε άλλα νησιά, με τη Ζάκυνθο να χαρακτηρίζεται από την Which? Travel «το πιο υπερφορτωμένο θέρετρο της Ευρώπης» – με 150 επισκέπτες ανά κάτοικο το 2023.

Παράλληλα, στοιχεία από τις πλατφόρμες κρατήσεων Ferryhopper και Ferryscanner που επικαλείται η Independent δείχνουν πτώση έως 50% στις κρατήσεις για Σαντορίνη και Μύκονο από την αμερικανική αγορά, ενώ «έκρηξη» σημειώνεται σε προορισμούς όπως η Αίγινα, ο Πόρος, η Λευκάδα, το Καστελλόριζο και τα Κύθηρα.

«Τουριστικό παιχνίδι σφυροκοπήματος»

Η εφημερίδα παραθέτει δηλώσεις του καθηγητή Οικονομικών Δημήτρη Βαγιανού, μέλους της επιτροπής Πισσαρίδη, ο οποίος προειδοποιεί ότι τα μικρότερα νησιά επαναλαμβάνουν τα λάθη της Μυκόνου και της Σαντορίνης με υπερδόμηση και σπατάλη φυσικών πόρων.

«Ο τουρισμός αποστραγγίζει τους πόρους που στηρίζουν την αυθεντικότητα, την τοπική παραγωγή και την αγροτική ζωή», τονίζει.

Η κλιματική κρίση στο προσκήνιο

Η Independent υπενθυμίζει ότι φέτος το καλοκαίρι η Ακρόπολη αναγκάστηκε να κλείσει λόγω καύσωνα άνω των 40 βαθμών, ενώ οι πυρκαγιές κατέκαψαν εκ νέου πολλές περιοχές. Έρευνα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προβλέπει έως και 20 περισσότερες ημέρες ακραίας ζέστης ετησίως μέχρι το 2050.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ξενοδοχεία και θέρετρα ήδη προσαρμόζουν τις υποδομές τους, ενώ το Υπουργείο Τουρισμού προωθεί σχέδιο ύψους 322 εκατ. ευρώ για «κλιματικά ανθεκτικό τουρισμό», με έργα σε λιμάνια και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ορεινός και χειμερινός.

Το συμπέρασμα της Independent

Η εφημερίδα καταλήγει ότι, όπως ο Ίκαρος που αγνόησε την προειδοποίηση να μην πετάξει πολύ κοντά στον ήλιο, έτσι και η Ελλάδα κινδυνεύει, αν δεν ισορροπήσει την οικονομική ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα, να χάσει την ίδια της την ταυτότητα.