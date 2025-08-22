Eλλάδα: Η πρώτη χώρα της ΕΕ με 13 ώρες εργασίας;
22 Aug 2025, 19:09
- Ρεπορτάζ από την Αθήνα στην ιστοσελίδα tagesschau.de του πρώτου προγράμματος της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης αναφέρεται στη σχεδιαζόμενη εισαγωγή της εργασίας 13 ωρών στην Ελλάδα. Διαβάστε το θέμα της DW....
«Προς το παρόν η Ελλάδα, όπως και η Γερμανία, έχει οκτάωρη εργασία. Όμως η ελληνική κυβέρνηση θέλει να αλλάξει το ωράριο εργασίας. Ήδη πέρυσι επέτρεψε την εβδομάδα των έξι ημερών εργασίας. Τώρα το επόμενο βήμα είναι: η στήριξη της εργασίας 13 ωρών από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον τουριστικό κλάδο. Όπως λέει η Κεραμέως 'πρώτον, είναι επιλογή, όχι υποχρέωση. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι πρέπει να συμφωνήσουν. Τρίτον, ως εργαζόμενοι δεν θα χρειάζονται σε δεύτερη δουλειά'».
Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, «πολλοί Έλληνες εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες. Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010 συνεχίζει να έχει αποτύπωμα. Για πολλούς, ο κανονικός μισθός δεν αρκεί για να καλυφθούν τα βασικά έξοδα διαβίωσης».
Το ρεπορτάζ καταγράφει μάλιστα τις εμπειρίες από την καθημερινή πρακτική ιδιοκτήτριας εστιατορίου στην Αθήνα, που τάσσεται υπέρ του μοντέλου των 13 ωρών.
Σύμφωνα με τα σχεδιαζόμενα μέτρα πάντως δεν αλλάζει το μοντέλο της «εβδομάδας των 40 ωρών, ενώ οι υπερωρίες θα αμοίβονται καλύτερα» - 40% περισσότερο ανά ώρα υπερωρίας, λέει η Ελληνίδα υπουργός.
Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες εστιατορίων, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, που το βλέπουν διαφορετικά και κάνουν λόγο για «εξαντλητικό ωράριο» για τους υπαλλήλους, ενώ ήδη ασκείται κριτική και από τα συνδικάτα, που δεν πιστεύουν ότι έτσι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, ενώ υπάρχει ενόχληση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει συμπεριλάβει στη διαβούλευση συνδικάτα.
«Η υπουργός Εργασίας πιστεύει ωστόσο ότι το νέο νομοσχέδιο θα ενίσχυε τα δικαιώματα των εργαζομένων, επειδή θα μείωνε την αδήλωτη εργασία. Αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί, κάτι που θεωρείται πιθανό λόγω της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη βουλή, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που θα έχει επιτρέψει την εργάσιμη μέρα των 13 ωρών».
Πηγή: DW
