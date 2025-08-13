Πυρκαγιές και καύσωνες σε όλη τη Μεσόγειο – Εκκενώσεις, συναγερμοί και προειδοποιήσεις

Η Μεσόγειος δοκιμάζεται ξανά από σφοδρές πυρκαγιές, καθώς παρατεταμένοι καύσωνες με θερμοκρασίες άνω των 40°C και ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν τα μέτωπα σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Πορτογαλία. Οι αρχές σε όλη τη νότια Ευρώπη έχουν κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» για θερμότητα και έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις πυρόσβεσης, την ώρα που χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν σπίτια, ξενοδοχεία και θέρετρα.

Ελλάδα

Πάνω από 150 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην ελληνική επικράτεια. Eφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Χίο, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και Γυμνότοπο Πρέβεζας.nΤο βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εκδώσει προειδοποίηση για «υψηλό κίνδυνο» πυρκαγιών στην Ελλάδα κατά τη θερινή περίοδο.

Ισπανία

Στην Ισπανία, περίπου 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ξενοδοχεία και κατοικίες κοντά στο τουριστικό θέρετρο Ταρίφα, στην Ανδαλουσία. Η φωτιά κοντά στη Μαδρίτη ενισχύεται από ανέμους που φτάνουν έως και τα 45 μίλια/ώρα. Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι οι πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο το καλοκαίρι στην Ισπανία, περιλαμβανομένων των νησιών, και καλεί τους ταξιδιώτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πορτογαλία

Για την Πορτογαλία, οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, περίοδο που χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία. Ο κίνδυνος αυτός είναι ήδη ενισχυμένος φέτος λόγω των ασυνήθιστα παρατεταμένων θερμών ημερών και των ξηρών ανέμων.

Γαλλία

Στη Γαλλία, οι πυρκαγιές μπορούν να εκδηλωθούν σε οποιαδήποτε περιοχή κατά τους θερινούς μήνες, με ιδιαίτερη επικινδυνότητα στις περιοχές της Μεσογειακής ακτής και στην Κορσική. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έχει δημιουργήσει ειδικό χάρτη προειδοποιήσεων για πυρκαγιές, ώστε οι ταξιδιώτες να μπορούν να ενημερώνονται έγκαιρα. Η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν αυξήσει τη συχνότητα των περιστατικών, οδηγώντας τις αρχές σε εκκενώσεις και διακοπές κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Ιταλία

Η Ιταλία έχει κηρύξει κόκκινο συναγερμό θερμότητας σε τουλάχιστον 10 πόλεις. Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί ότι οι πυρκαγιές στη χώρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και απρόβλεπτες κατά την παρατεταμένη θερινή περίοδο. Οι ταξιδιώτες καλούνται να ελέγχουν τακτικά τις προειδοποιήσεις και τις καιρικές προβλέψεις, να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επισκέπτονται ή διασχίζουν δασικές περιοχές.