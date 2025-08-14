Instagram | Τα πιο δημοφιλή ευρωπαϊκά νησιά για ηλιοβασίλεμα - στην κορυφή τρία ελληνικά νησιά

Με τα μάτια του ξεναγού

Μια ανάλυση στα social media από τον εξειδικευμένο στον τουρισμό ευεξίας και υγείας οργανισμό Fit Reisen αποκαλύπτει σε ποια ευρωπαϊκά νησιά οι ταξιδιώτες απαθανατίζουν και μοιράζονται πιο συχνά τα ηλιοβασιλέματα στο Instagram. Η μελέτη εξέτασε 431 νησιά με βάση τις αναρτήσεις που περιλάμβαναν τα hashtags #sunset και #sundown, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 10 εκατομμύρια φωτογραφίες.

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η Ίμπιζα, με 1.220.700 αναρτήσεις, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Σικελία και στην τρίτη τη Μαγιόρκα.

Η Σαντορίνη κατέκτησε την τέταρτη θέση και ακολούθησαν η Μύκονος και η Κρήτη.

Αναλυτικά τα δέκα κορυφαία νησιά με τις περισσότερες αναρτήσεις

1. Ίμπιζα (1.220.700 αναρτήσεις)

2. Σικελία (1.135.640 αναρτήσεις)

3. Μαγιόρκα (1.049.000 αναρτήσεις)

4. Σαντορίνη (1.033.940 αναρτήσεις)

5. Μύκονος (777.370 αναρτήσεις)

6. Κρήτη (663.490 αναρτήσεις)

7. Σένια στη Νορβηγία (517.520 αναρτήσεις)

8. Μαδέρα (393.270 αναρτήσεις)

9. Γκραν Κανάρια (215.360 αναρτήσεις)

10. Κάπρι (205.160 αναρτήσεις).

Σε χαμηλότερες θέσεις βρέθηκαν τα ακόλουθα ελληνικά νησιά:

14η η Ζάκυνθος με 93.170 αναρτήσεις

15η Πάρος με 84.693 αναρτήσεις

16η η Κως με 82.580 αναρτήσεις

19η η Ίος με 74.900 αναρτήσεις

28η η Κεφαλονιά με 46.405 αναρτήσεις

40ή η Ύδρα με 25.494 αναρτήσεις

42η η Τήνος με 24.472 αναρτήσεις

46η η Κέρκυρα, 47η Σύρος, 48η η Σκιάθος, 51η Σάμος, 52η η Αντίπαρος, 55η η Σίφνος, 60ή η Σκόπελος και πιο κάτω και άλλα ελληνικά νησιά.