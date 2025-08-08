5 Ελληνικές παραλίες στις 100 χειρότερες στον κόσμο, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες - Δείτε γιατί

Πέντε Ελληνικές παραλίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 100 στον κόσμο που, παρά τη φυσική ομορφιά τους, είναι εκείνες που απογοητεύουν περισσότερο τους επισκέπτες τους, σύμφωνα με έρευνα της Cloudwards.

Η έρευνα βασίστηκε σε κριτικές που έχουν συντάξει ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο, Tripadvisor, και αφορούν τις 200 δημοφιλέστερες παραλίες στον κόσμο, αναδεικνύοντας εκείνες που συγκεντρώνουν τις πιο αρνητικές κριτικές για το επίπεδο καθαριότητας, την υπερσυγκέντρωση επισκεπτών, τις ουρές και τον θόρυβο ή άλλα εμπόδια. Από αυτές, προέκυψαν οι 100 πιο όμορφες με τις χειρότερες αξιολογήσεις.

Έτσι, στη συνολική αξιολόγηση των 100 χειρότερων παραλιών στον κόσμο, η πιο απογοητευτική Ελληνική παραλία, σύμφωνα με την έρευνα της Cloudwards, είναι το Ελαφονήσι, το οποίο βρίσκεται στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και συγκεντρώνει σκορ παραπόνων 60,3 στα 100. Οι περισσότεροι επισκέπτες της διαμαρτύρονται για την υπερσυγκέντρωση κόσμου σε αυτήν (73,4% των κριτικων αναφέρουν αυτό ως παράπονο), και ακολουθεί η δυσαρέσκεια για ουρές(14,4%), για την καθαριότητα και για τον θόρυβο.

Στην 26η θέση ακολουθεί ο Μπάλος, με σκορ παραπόνων 42,2 στα 100. Οι περισσότεροι επισκέπτες εκφράζουν παράπονα για την καθαριότητα (47,3%), την υπερσυγκέντρωση κόσμου (40,4%) και για ουρές (10,2%).

Πιο χαμηλά, στην 49η θέση, εντοπίζεται η παραλία Anthony Quinn στη Ρόδο, με σκορ παραπόνων 31,7 στα 100, με τα παράπονα να εστιάζονται κυρίως στην υπερσυγκέντρωση κόσμου (77.2%), στην 53η θέση είναι ο Μύρτος στην Κεφαλονιά με σκορ παραπόνων 29,7 στα 100, κυρίως για την υπερσυγκέντρωση κόσμου (58,4%) και την καθαριότητα (26,8%) και, τέλος, στην 57η θέση είναι το Πόρτο Κατσίκι της Λευκάδας με σκορ 27,7 στα 100, και παράπονα κυρίως για την υπερυγκέντρωση κόσμου (62,6%) και τον θόρυβο (62,6%).

Παράλληλα, ο Μπάλος κάνει την εμφάνισή του στις 10 χειρότερες παραλίες στον κόσμο σε επίπεδο καθαριότητας. Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου κατατάσσεται ως ο 8ος πιο «βρώμικος» προορισμός παραλίας στον κόσμο, με το 47,3% των ταξιδιωτών να έχουν διατυπώσει παράπονα για αυτό. Το επίπεδο καθαριότητα προσδιορίζεται από την παρουσία σκουπιδιών, μολυσμένων νερών ή περίεργων οσμών. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, τα ζητήματα καθαριότητας δεν είναι απλώς αισθητικό πρόβλημα αλλά αντιπροσωπεύουν σοβαρές περιβαλλοντικές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. Οι επισκέπτες συχνά αναφέρουν απογοήτευση όταν βλέπου φυσικού παραδείσους να αμαυρώνονται από την ανθρώπινη αμέλεια.

Επίσης, η παραλία Πόρτο Κατσίκι είναι ανάμεσα στις 10 πιο θορυβώδεις στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στην κατάταξη αυτή, με ποσοστό παραπόνων 20,3%. Η φύση των παραπόνων που άπτονται του θορύβου συχνά αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε παραλίας και την ανάπτυξη της γύρω περιοχής. Οι προορισμοί που έχουν ταυτιστεί με τη διασκέδαση δημιουργούν παράπονα για υψηλή ένταση της μουσικής και συμπεριφορές που προκαλούν θόρυβο, ενώ οι παραλίες κοντά σε συγκοινωνιακούς κόμβους υποφέρουν από την ηχορρύπανση της κυκλοφορίας και των αεροσκαφών.

Η παραλία Waikiki στη Χαβάη κερδίζει την αρνητική πρωτιά της πιο απογοητευτικής παραλίας στον κόσμο, για την οποία έχουν υποβληθεί τα περισσότερα παράπονα παγκοσμίως, με βαθμολογία 100/100. Ενώ το κύριο πρόβλημά της είναι η υπερσυγκέντρωση κόσμου (67,3% των παραπόνων), δέχεται επίσης κριτική για την καθαριότητά της (15,9%) και, σε μικρότερο βαθμό, για τις μεγάλες ουρές και τον θόρυβο.

Η παραλία Venice στην Καλιφόρνια ακολουθεί με βαθμολογία 89,7/100, κυρίως λόγω ανησυχιών για την καθαριότητα (60,6%), ενώ η παραλία Playa Manuel Antonio στην Κόστα Ρίκα, η οποία έλαβε βαθμολογία 56,2% για παράπονα υπερσυγκέντρωσης επισκεπτών, συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με βαθμολογία 73,5/100.

Οι αμερικανικές παραλίες κυριαρχούν στην πρώτη δεκάδα, κατακτώντας τέσσερις θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραλίας Clearwater (65,5/100) και του όρμου La Jolla (64,3/100). Η παραλία Magens Bay στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους σημείωσε 58,1/100.