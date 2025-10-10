Στρατηγικός κόμβος κρουαζιέρας στη Μεσόγειο ο ΟΛΠ | Ο Νεκτάριος Δεμενόπουλος στο Τornos News

Συνέντευξη στη Χριστίνα Κουσουνή

Με άνοδο 9,7% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και 16,1% στον συνολικό αριθμό επιβατών το πρώτο εξάμηνο του 2025, το λιμάνι του Πειραιά καταγράφει μία από τις πιο δυναμικές πορείες στην ιστορία του.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) εδραιώνει τη θέση του ως στρατηγικός κόμβος κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, επενδύοντας σε υποδομές νέας γενιάς, πράσινες τεχνολογίες και έργα που αναβαθμίζουν την εμπειρία των επισκεπτών.

Ο Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Chief Deputy Manager του ΟΛΠ, μιλά στο Tornos News για τους παράγοντες που οδηγούν στη ραγδαία ανάπτυξη της κρουαζιέρας, τις επενδύσεις που αλλάζουν το τοπίο και το όραμα για έναν Πειραιά που συνδυάζει βιωσιμότητα, εξωστρέφεια και διεθνή ακτινοβολία.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Πειραιάς κατέγραψε αύξηση 9,7% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και 16,1% στον συνολικό αριθμό επιβατών. Ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αυτή την επίδοση και πόσο ρόλο έπαιξαν οι στρατηγικές συνεργασίες ή οι επενδύσεις που έχει υλοποιήσει ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) τα τελευταία χρόνια;

Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν την ισχυρή επίδοση συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική και συστηματική προσέγγιση του ΟΛΠ στον τομέα της κρουαζιέρας.

Κατ' αρχάς, ο ΟΛΠ έχει αναπτύξει στενές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας παγκοσμίως, προσφέροντας υποδομές και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εταιρειών, δυνατότητα προγραμματισμού για την οργάνωση της κρουαζιέρας με σύστημα προκρατήσεων και υψηλή ανταπόκριση στις ανάγκες των διαφορετικών τύπων κρουαζιέρας. Τα χαρακτηριστικά αυτά ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους στο λιμένα Πειραιά ως homeport. Παράλληλα, η ενεργός παρουσία του Οργανισμού σε διεθνείς εκθέσεις και φόρουμ του κλάδου της κρουαζιέρας διασφαλίζει ότι η στρατηγική του προσαρμόζεται διαρκώς στις παγκόσμιες τάσεις και προτεραιότητες της αγοράς.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν επίσης οι στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές κρουαζιέρας, όπως η υπό κατασκευή νέα προβλήτα που θα εξυπηρετεί πλοία νέας γενιάς, ένα έργο ορόσημο που ενισχύει τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα του λιμένα. Επιπλέον, η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και οι αναβαθμισμένοι χώροι αναμονής και διαχείρισης αποσκευών βελτιώνουν σημαντικά την εμπειρία των επιβατών, ενώ ενισχύουν τη λειτουργική αποδοτικότητα και τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του λιμένα.

Συνολικά, οι δράσεις αυτές αυξάνουν την ελκυστικότητα του λιμένα Πειραιά ως προορισμού homeport, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κρουαζιέρας και δημιουργούν σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική και εθνική οικονομία, αναδεικνύοντας τον Πειραιά σε κομβικό λιμένα στη Μεσόγειο και κέντρο πολιτιστικής εξωστρέφειας για την Ελλάδα.

Η αύξηση 15,3% στους επιβάτες από-επιβίβασης (homeport) δείχνει ότι ο Πειραιάς ενισχύει τη θέση του ως σημείο εκκίνησης και τερματισμού κρουαζιέρων στη Μεσόγειο. Πώς μεταφράζεται αυτή η δυναμική σε οφέλη για την τοπική οικονομία και ποιες πρωτοβουλίες λαμβάνει ο ΟΛΠ για να προσελκύσει ακόμη περισσότερους ταξιδιώτες και εταιρείες;

Η αξιοσημείωτη άνοδος στους επιβάτες homeport επιβεβαιώνει ότι ο λιμένας Πειραιά έχει πλέον εδραιωθεί ως στρατηγικό σημείο εκκίνησης και τερματισμού κρουαζιέρων στη Μεσόγειο. Οι επιβάτες αυτού του τύπου συμβάλλουν ουσιαστικά στην τοπική οικονομία, καθώς διαμένουν σε ξενοδοχεία, επισκέπτονται εστιατόρια, καταστήματα και αξιοθέατα, ενισχύοντας παράλληλα τις τοπικές επιχειρήσεις και τις συναφείς οικονομικές δραστηριότητες.

Η επίδρασή τους είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς οι δαπάνες ενός επιβάτη homeport είναι πολλαπλάσιες σε σύγκριση με εκείνες ενός επιβάτη transit, δημιουργώντας αυξημένα έσοδα για τον τουριστικό τομέα και την τοπική αγορά. Με αυτό τον τρόπο, η δυναμική του λιμένα Πειραιά μεταφράζεται σε σημαντική προστιθέμενη αξία για την τοπική και περιφερειακή οικονομία.

Το 2024, ο αριθμός των επιβατών homeport ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1.000.000, καλύπτοντας περίπου το 60% του συνόλου των επισκεπτών κρουαζιέρας, αποτέλεσμα που αντανακλά τη σταθερή και μακροπρόθεσμη στρατηγική του ΟΛΠ στον τομέα της κρουαζιέρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΛΠ υλοποιεί στοχευμένες πρωτοβουλίες για την προσέλκυση ακόμη περισσότερων ταξιδιωτών και εταιρειών κρουαζιέρας, με συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και ποιοτική εμπειρία για τους επισκέπτες.

Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων

Μεταξύ των έργων που αναβαθμίζουν την ευρύτερη περιοχή ξεχωρίζουν το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, που προσδίδει ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα στην περιοχή της ακτοπλοΐας, καθώς και η δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου εντός της ζώνης της κρουαζιέρας, που θα συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου και θα προσφέρει ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον για ταξιδιώτες και εταιρείες.

Τα έσοδα του τομέα κρουαζιέρας αυξήθηκαν πάνω από 30% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Πόσο βιώσιμη θεωρείτε αυτή την αναπτυξιακή πορεία και ποια είναι η εικόνα για το δεύτερο εξάμηνο; Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Πειραιάς μπορεί να «σπάσει» νέο ρεκόρ επιβατών μέσα στο έτος;

Το 2025 επιβεβαιώνει τη δυναμική της κρουαζιέρας στο λιμένα Πειραιά, καταγράφοντας συνεχή ανάπτυξη και ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα. Η πρόβλεψη για το σύνολο του έτους δείχνει περίπου 2 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας που αποτελούν νέο ρεκόρ για το λιμένα Πειραιά και 880 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Η τάση αυτή αντανακλά τόσο τη συνεχή επένδυση σε υποδομές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, όσο και τη στρατηγική εστίαση στην ανάπτυξη του Πειραιά ως homeport, με έμφαση στους επιβάτες αναχώρησης και όχι μόνο transit.

Συνολικά, η κρουαζιέρα εξακολουθεί να συνιστά στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης για το λιμένα Πειραιά, ενισχύοντας τη διεθνή του προβολή, προάγοντας την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή και δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για την ευρύτερη κοινότητα.

Τα τελευταία χρόνια, ο ΟΛΠ επενδύει σημαντικά σε υποδομές και υπηρεσίες υποδοχής κρουαζιέρας. Ποια είναι η μέχρι τώρα αποτίμηση αυτών των επενδύσεων και ποια έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω την εμπειρία των επιβατών;

Η Νότια Επέκταση του Επιβατικού Λιμένα ανοίγει νέες προοπτικές για το λιμάνι του Πειραιά, επιτρέποντας την υποδοχή υπερσύγχρονων mega cruise ships μήκους έως 400 μέτρων και δυναμικότητας 5.000 επιβατών, καθιστώντας τον homeport πρώτης γραμμής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, στα επόμενα σχέδια περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός σύγχρονου επιβατικού σταθμού, ο οποίος πρόκειται να αναβαθμίσει περαιτέρω τη λειτουργικότητα και την αισθητική του λιμένα για τους επιβάτες κρουαζιέρας και να λειτουργήσει ως ένας νέος πόλος έλξης για τους επισκέπτες του λιμένος.

Μέσα από τις στρατηγικές επενδύσεις στην κρουαζιέρα, ο ΟΛΠ ενισχύει τις υποδομές αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας μια άνετη, ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία για τους επισκέπτες, ενώ συγχρόνως ενισχύει την εθνική οικονομία, στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις και προσδίδει αξία σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο ΟΛΠ ενσωματώνει την περιβαλλοντική στρατηγική του στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας

Η βιωσιμότητα και η πράσινη μετάβαση αποτελούν πλέον κεντρικό πυλώνα για τη διεθνή ναυτιλία και τον τουρισμό. Με ποιον τρόπο ο ΟΛΠ ενσωματώνει την περιβαλλοντική στρατηγική του στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας και ποια είναι τα επόμενα βήματα σε επίπεδο ESG δράσεων;

Ο ΟΛΠ ενσωματώνει την περιβαλλοντική στρατηγική του στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πράσινων υποδομών και περιβαλλοντικής διαχείρισης, με στόχο τη στροφή προς καθαρές μορφές ενέργειας και την προώθηση της πράσινης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί δίκτυο πέντε πιστοποιημένων σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα με βαθμονομημένα όργανα μέτρησης, που καλύπτουν στρατηγικά σημεία της Ακτοπλοΐας, της Κρουαζιέρας και του Εμπορικού Λιμένα. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται ετησίως, διασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια και αξιοπιστία.

Στον πυρήνα της στρατηγικής βρίσκεται η συνεχής επένδυση σε πράσινες υποδομές, όπως η υλοποίηση έργων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηρά (Cold Ironing/OPS) — μια τεχνολογία-κλειδί για την απανθρακοποίηση των λιμενικών δραστηριοτήτων. Μέσω της ενεργού συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα EALING και CIPORT, έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μηχανολογικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση OPS σε επιλεγμένες θέσεις κρουαζιέρας.

Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, ενισχύουν την οικονομική και επενδυτική διάσταση του ΟΛΠ και θέτουν τα θεμέλια για την ανάδειξη του Πειραιά ως πρότυπου πράσινου λιμένα στην Ανατολική Μεσόγειο.