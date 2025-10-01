Ορόσημο για τον Άγιο Νικόλαο: Κατέπλευσε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει δεχθεί ποτέ μετά τις αναβαθμίσεις υποδομών

Ένα ιστορικό ορόσημο σημειώθηκε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς το λιμάνι υποδέχθηκε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα. Μετά τις πρόσφατες μικρές αναβαθμίσεις υποδομών, που περιλάμβαναν την εγκατάσταση δύο νέων δεστρών με χωρητικότητα 200 τόνων και 150 τόνων, το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Explora I (μήκος 248 μέτρα, 63.900 κόροι ολικής χωρητικότητας, 900 επιβάτες) κατέπλευσε και πλαγιοδέτησε με επιτυχία στον Προβλήτα 1.

Με την εξέλιξη αυτή, ο Άγιος Νικόλαος εισέρχεται πλέον σε μια νέα κατηγορία λιμένων, ικανών να υποδέχονται πλοία έως 250 μέτρων, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στην αγορά κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου.

«Η επιτυχία αυτή δεν αφορά μόνο τις υποδομές. Είναι ένα ισχυρό μάθημα στρατηγικής και αποφασιστικότητας», δήλωσε ο Ιωάννης Μπράς, CEO της Five Senses Consulting και Seatrade Ambassador. «Η σωστή καθοδήγηση, βασισμένη σε αναλυτική αξιολόγηση των υποδομών και σε trend analysis, μπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητες ενός λιμανιού και να ανοίξει νέες προοπτικές. Ο ρόλος μας είναι να προτείνουμε τις κατάλληλες εταιρείες κρουαζιέρας, να εκπροσωπούμε τους προορισμούς σε B2B συναντήσεις και εκθέσεις, και να διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας είναι πλήρως προετοιμασμένοι για βιώσιμη ανάπτυξη».

Η άφιξη του πολυτελούς Explora I σηματοδοτεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τον Άγιο Νικόλαο και ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο στρατηγικό βήμα του λιμένα: τις επιχειρήσεις homeporting.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, κ. Δημήτρης Αγαπητός, τόνισε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη σημερινή επίσκεψη του Explora I που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το λιμάνι και τον προορισμό Άγιο Νικόλαο. Όλοι μαζί συνεχίζουμε τις αναβαθμίσεις ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε δύο μεγάλα πλοία ταυτόχρονα, μήκους 250 και 220 μέτρων».

Με συνεχείς βελτιώσεις και στοχευμένη προώθηση, ο Άγιος Νικόλαος εξελίσσεται σταθερά σε έναν boutique προορισμό κρουαζιέρας διεθνών προδιαγραφών, ικανό να προσφέρει τόσο επάρκεια υποδομών όσο και υψηλής ποιότητας εμπειρίες.