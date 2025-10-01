Ορόσημο για τον Άγιο Νικόλαο: Κατέπλευσε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει δεχθεί ποτέ μετά τις αναβαθμίσεις υποδομών
01 Oct 2025, 10:05 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
TornosNews.gr
Ένα ιστορικό ορόσημο σημειώθηκε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς το λιμάνι υποδέχθηκε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα. Μετά τις πρόσφατες μικρές αναβαθμίσεις υποδομών, που περιλάμβαναν την εγκατάσταση δύο νέων δεστρών με χωρητικότητα 200 τόνων και 150 τόνων, το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Explora I (μήκος 248 μέτρα, 63.900 κόροι ολικής χωρητικότητας, 900 επιβάτες) κατέπλευσε και πλαγιοδέτησε με επιτυχία στον Προβλήτα 1.
Με την εξέλιξη αυτή, ο Άγιος Νικόλαος εισέρχεται πλέον σε μια νέα κατηγορία λιμένων, ικανών να υποδέχονται πλοία έως 250 μέτρων, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στην αγορά κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου.
«Η επιτυχία αυτή δεν αφορά μόνο τις υποδομές. Είναι ένα ισχυρό μάθημα στρατηγικής και αποφασιστικότητας», δήλωσε ο Ιωάννης Μπράς, CEO της Five Senses Consulting και Seatrade Ambassador. «Η σωστή καθοδήγηση, βασισμένη σε αναλυτική αξιολόγηση των υποδομών και σε trend analysis, μπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητες ενός λιμανιού και να ανοίξει νέες προοπτικές. Ο ρόλος μας είναι να προτείνουμε τις κατάλληλες εταιρείες κρουαζιέρας, να εκπροσωπούμε τους προορισμούς σε B2B συναντήσεις και εκθέσεις, και να διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας είναι πλήρως προετοιμασμένοι για βιώσιμη ανάπτυξη».
Η άφιξη του πολυτελούς Explora I σηματοδοτεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τον Άγιο Νικόλαο και ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο στρατηγικό βήμα του λιμένα: τις επιχειρήσεις homeporting.
Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, κ. Δημήτρης Αγαπητός, τόνισε:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη σημερινή επίσκεψη του Explora I που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το λιμάνι και τον προορισμό Άγιο Νικόλαο. Όλοι μαζί συνεχίζουμε τις αναβαθμίσεις ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε δύο μεγάλα πλοία ταυτόχρονα, μήκους 250 και 220 μέτρων».
Με συνεχείς βελτιώσεις και στοχευμένη προώθηση, ο Άγιος Νικόλαος εξελίσσεται σταθερά σε έναν boutique προορισμό κρουαζιέρας διεθνών προδιαγραφών, ικανό να προσφέρει τόσο επάρκεια υποδομών όσο και υψηλής ποιότητας εμπειρίες.
διαβάστε ακόμα
- Χανιά: Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιεροπλοίων και επιβατών στο πρώτο εννιάμηνο του 2025 30/09 | 10:42
- Η Πάρος στο προσκήνιο της πολυτελούς κρουαζιέρας | Iωάννης Μπρας 29/09 | 06:15
- Κ. Αναστασιάδης/ MSC: Η Ελλάδα χρειάζεται εθνική στρατηγική για την κρουαζιέρα 27/09 | 10:34
- Συνάντηση Κικίλια - Κεφαλογιάννη με την Royal Caribbean | Ανάγκη υποδομών homeporting στον Πειραιά 26/09 | 12:49
- Κρουαζιέρα: Αύξηση 10% της επιβατικής κίνησης για τη Celestyal 25/09 | 16:28
- Χανιά: Ρεκόρ κρουαζιέρας στη Σούδα – 9.000 επισκέπτες σε μία μέρα 19/09 | 16:20
- Στην κρουαζιέρα ποντάρει η Ρόδος - Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Local Voices» της CLIA 19/09 | 10:56
- CLIA: Διευρύνεται με δύο νέα βίντεο η καμπάνια για την Ελληνική κρουαζιέρα 18/09 | 11:04
- Το 2026 η Σητεία γίνεται λιμάνι εκκίνησης κρουαζιέρας 18/09 | 09:40
- Δυναμική ανάκαμψη και άνοδος της κρουαζιέρας στον Βόλο 17/09 | 09:00
δημοφιλέστερα
- 1 Γιορτή μανιταριού στην Αγιά της Λάρισας 01.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Αθλητικές διοργανώσεις σε Ωρωπό, Βριλήσσια, Ύδρα και Σούνιο 01.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Αύξηση-ρεκόρ στις παγκόσμιες αερομεταφορές τον Αύγουστο - Ποιες περιοχές "απογειώθηκαν" 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 Δύο κοινωφελή Ιδρύματα με ξενοδοχειακή περιουσία 01.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 TUI Magic Life Candia Maris | Η καρδιά του ευρωπαϊκού Beach Volley χτυπά στην Κρήτη 30.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 H Όλγα Κεφαλογιάνη στη σύνοδο του WTTC | Έμφαση στην ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού 30.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 7 Μαρίνα Αλίμου: Ανοίγει ο δρόμος της ανάπλασης 100 εκατ. ευρώ για τον τουρισμό και το yachting 01.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 Καθυστερήσεις, τριγμοί και αερομαχίες υπουργείου-ελεγκτών στα αεροδρόμια 01.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Καρέτα-Καρέτα και βιώσιμος τουρισμός: Όροι για τη νέα κατασκήνωση Camping Thelia 01.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 10 Νέο μοντέλο αγοράς κατοικίας στην Κέρκυρα – Στέγη και επένδυση σε fast track διαδικασία | Η Ρούλα Ρουβά στο TN 01.10.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ