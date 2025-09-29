Η Πάρος στο προσκήνιο της πολυτελούς κρουαζιέρας | Iωάννης Μπρας
29 Sep 2025, 06:15 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- Γράφει ο Ιωάννης Μπρας (*)
Η Πάρος κάνει σταθερά βήματα για να τοποθετηθεί στον χάρτη της πολυτελούς κρουαζιέρας. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο Δημαρχείο του νησιού, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μια διευρυμένη συνάντηση εργασίας που συγκέντρωσε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών φορέων και τον ειδικό σύμβουλο κρουαζιέρας, με στόχο τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου–Αντιπάρου, Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, ανέδειξε την πολυτελή κρουαζιέρα ως στρατηγική ευκαιρία. «Μπορεί να διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν, να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να διευρύνει την τουριστική περίοδο έως και δέκα μήνες», τόνισε, σημειώνοντας πως στόχος είναι η κατάρτιση ενός κοινού πλαισίου δράσης με όλους τους φορείς.
Ο Δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, πρόσθεσε ότι το νησί βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης και πως η πολυτελής κρουαζιέρα μπορεί να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, με επισκέπτες υψηλού επιπέδου, επέκταση της σεζόν και άμεσα οφέλη για τους επαγγελματίες.
Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Μπράς, Διευθύνων Σύμβουλος της Five Senses Consulting και Seatrade Ambassador, παρουσίασε τις διεθνείς τάσεις και τα βήματα που απαιτούνται ώστε η Πάρος να αναδειχθεί ως boutique προορισμός υψηλών προδιαγραφών. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ανάπτυξης διεπαφής στη Νάουσα και στις συνεργασίες με τους τοπικούς επαγγελματίες, ενώ υπογράμμισε το αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών εταιρειών για την Πάρο, ένδειξη εμπιστοσύνης στον προορισμό.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις τοπικών φορέων και επαγγελματιών, που έθεσαν προτάσεις και ανησυχίες. Κοινός τόπος όλων: η ανάγκη για καλύτερο συντονισμό, αναβάθμιση υποδομών και στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη.
Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου έκλεισε τη συνάντηση με ένα μήνυμα αισιοδοξίας: «Με συντονισμό, συνέπεια και συνεργασία μπορούμε να κάνουμε την Πάρο σημείο αναφοράς για την πολυτελή κρουαζιέρα στο Αιγαίο. Η σημερινή συνάντηση είναι μόνο η αρχή».
(*) O Ιωάννης Μπρας είναι Παγκόσμιος Σύμβουλος Ανάπτυξης Κρουαζιέρας | CEO της Five Senses Consulting | Seatrade Ambassado
