Κ. Αναστασιάδης/ MSC: Η Ελλάδα χρειάζεται εθνική στρατηγική για την κρουαζιέρα

Η Ελλάδα χρειάζεται εθνική στρατηγική κρουαζιέρας ώστε μέσα από αυτήν να αναδειχθούν οι νέοι προορισμοί που θέλει να αναπτύξει η χώρα και στη συνέχεια να ενταχθούν στα προγράμματα κρουαζιέρας των εταιριών, τονίζει εμφατικά ο Κυριάκος “Kerry” Αναστασιάδης, στρατηγικός σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρίας κρουαζιέρας στην Ελλάδα, MSC Cruises, η οποία πραγματοποιεί ετησίως πάνω από 500 προσεγγίσεις σε Ελληνικά λιμάνια, με 7 κρουαζιερόπλοια και 1 εκατ. επιβάτες.

Ο κ. Αναστασιάδης, μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Explora I της MSC στον Πειραιά με θέμα «Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Κρουαζιέρας στην Ελλάδα», υπογράμμισε ότι η ευθύνη να υπάρξει μια εθνική στρατηγική είναι κομβικό σημείο για το μέλλον της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, η οποία το 2024 συνεισέφερε 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική οικονομία και δημιούργησε πάνω από 22.500 θέσεις εργασίας.

«Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί στην κυριότερη χώρα κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο με περισσότερα από 40 λιμάνια έτοιμα για αξιοποίηση και ανάπτυξη», όπως είπε. Το 2024 καταγράφηκαν 8 εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας και 5.500 αφίξεις πλοίων στη χώρα, με αναμενόμενη αύξηση πάνω από 10% για το 2025.

«Για εμάς, η Ελλάδα είναι κομβικό σημείο και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτήν. Αυτό που ζητούμε είναι να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, ώστε να έχουμε συγκεκριμένες επενδύσεις σε υποδομές που χρηματοδοτούνται από το τέλος κρουαζιέρας, και να έχουμε στενή συνεργασία με τους φορείς και το κράτος» ανέφερε ο στρατηγικός σύμβουλος της MSC Cruises.

Σύμφωνα με τον ίδιο, και με βασικό ζητούμενο την αύξηση των μεγεθών, προτεραιότητες στην εθνική στρατηγική για την κρουαζιέρα θα πρέπει να είναι...

η διαφάνεια στο που θα κατευθυνθούν τα έσοδα απο το τέλος κρουαζιέρας ώστε οι εταιρίες να κάνουν σωστό προγραμματισμό και ως σύγκλιση των μακροπρόθεσμων στόχων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

οι επενδύσεις σε λιμενικές και μη υποδομές (π.χ. στην περίπτωση της Σαντορίνης η κατασκευή δεύτερου τελεφερίκ, η πρόβλεψη για λεωφορεία για την αποβίβαση των επιβατών, το οδικό δίκτυο κλπ.)

να εφαρμοστεί σωστό σύστημα ελλιμενισμού, όπως στη Σαντορίνη, για να αποφευχούν μελλοντικά προβλήματα

η προώθηση, πέραν της Σαντορίνης, και λιγότερο γνωστών προορισμών κρουαζιέρας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.

Εξαιτίας των «κενών» σε θέματα προβολής νέων λιμένων κρουαζιέρας, εκτός της Σαντορίνης, «καταλήξαμε να ακούμε για υπερτουρισμό στη Σαντορίνη, όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει υπερτουρισμός αλλά έλλειψη προγραμματισμού», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης. Άλλωστε, με την επαναφορά φέτος του birth allocation στο νησί, η κατάσταση εξομαλύνθηκε πλήρως γιατί υπήρξε απλά «λανθασμένη εντύπωση» υπερτουρισμού, όπως είπε.

Το τέλος κρουαζιέρας και το ζητούμενο της διαφάνειας

Αυτό όμως οδήγησε στην επιβολή του τέλους κρουαζιέρας. Το τέλος, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 21η Ιουλίου, στην περίπτωση μιας κρουαζιέρας με τρεις προορισμούς, συνεπάγεται επιπλέον επιβάρυνση περίπου 40 ευρώ για κάθε επιβάτη, ενώ για μια τετραμελή οικογένεια το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 160 ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός διακοπών να επιβαρύνεται με αυτά τα ποσά τα οποία «αφαιρούνται απο το ποσό που οι επισκέπτες θα ξόδευαν στον προορισμό», υπογράμμισε ο κ. Αναστασιάδης. Αναφέρθηκε δε σε διαμαρτυρίες μερίδας επιβατών για το τέλος, με πολλούς να «κόβουν» εκδρομές ξηράς και με ενδεχόμενο να μην επιλέξουν ανάλογη κρουαζιέρα στο μέλλον. Γι’ αυτό, όπως είπε, κρίνεται απαραίτητη η διαφάνεια στην κατεύθυνση των πόρων αυτών.

Εφόσον ένα ποσό από το τέλος κρουαζιέρας κατευθυνθεί στη βελτίωση των υποδομών, κάτι που επικροτεί η MSC Cruises, το κράτος θα πρέπει να επισημάνει τους προορισμούς οι οποίοι θα αναπτυχθούν, προκειμένου οι εταιρίες να τους εντάξουν στον προγραμματισμό τους, δεδομένου ότι οι κρατήσεις κρουαζιέρας ξεκινούν τουλάχιστον 2,5 χρόνια νωρίτερα, τόνισε.

«Τα έσοδα προορίζονται για ενίσχυση υποδομών, τοπικών κοινωνιών και τουρισμού»

Σημειώνεται ότι σε συνάντηση εργασίας που είχαν την Πέμπτη η υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας με τον αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group, κ. Alessandro Carollo, επισημάνθηκε ότι το τέλος κρουαζιέρας, έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού.

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι η κατανομή των εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας γίνεται με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο: το ένα τρίτο κατευθύνεται στις τοπικές κοινωνίες, το ένα τρίτο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και το υπόλοιπο ένα τρίτο στο Υπουργείο Τουρισμού, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. «Με αυτόν τον τρόπο», είπε «διασφαλίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ωφελούνται ισότιμα, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά ανταποδοτική ανάπτυξη».

Επίσης, στην εν λόγω συνάντηση, έγινε αναφορά στην ανάγκη ανάπτυξης υποδομών homeporting στον Πειραιά, που θα συμβάλλει στην εδραίωση της Αθήνας ως city- break προορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και συζητήθηκε η συμπερίληψη λιγότερο γνωστών ελληνικών προορισμών στα προγράμματα κρουαζιέρας για ισόρροπη κατανομή των επισκεπτών.

Η MSC «δοκιμάζει τα νερά» σε 20 νέους προορισμούς στην Ελλάδα

Πάντως η MSC, δεσμευόμενη ως μακροχρόνιος συνεργάτης κρουαζιέρας της Ελλάδας, «άνοιξε» από φέτος 20 νέους προορισμούς κρουαζιέρας στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος από το οποίο θα αποκομίσει εντυπώσεις των επισκεπτών από τους προορισμούς αυτούς καθώς και τι ζητούν από καθέναν. Στόχος της είναι η διαφοροποίηση του τουρισμού κρουαζιέρας και η δίκαιη κατανομή των οικονομικών οφελών μεταξύ των περιοχών.

Τα νέα λιμάνια αξιολογούνται με βάση τις υποδομές, το ενδιαφέρον των επισκεπτών, την ποιότητα των εκδρομών και τις τοπικές συνεργασίες. Καταγράφει δε αυξανόμενη ζήτηση για πολιτισμικά πλούσιους προορισμούς όπως η Σύρος, η Καβάλα, το Ναύπλιο και η Πάτμος.

Η Ελλάδα έχει στρατηγική σημασία για το τμήμα κρουαζιέρας του ομίλου MSC. Το 2025, 7 πλοία της θα πραγματοποιούν δρομολόγια στα ελληνικά ύδατα, εκ των οποίων έξι MSC Cruises και ένα του πολυτελούς brand της MSC, Explora Journeys, Explora, το οποίο χρησιμοποιούσε το λιμάνι του Πειραιά για homeporting σε όλη την σεζόν το 2024. Από το 2022, ο Πειραιάς αποτελεί κύριο λιμάνι-κόμβο για πολλά πλοία της MSC (MSC Lirica, MSC Armonia, MSC Sinfonia).

Η εταιρία αναμένεται να θέσει σε λειτουργία άλλα 8 πλοία μέχρι το 2030. Tο EXPLORA I παραδόθηκε στις 24 Ιουλίου 2023 και το ακολούθησε το EXPLORA II στις 12 Σεπτεμβρίου 2024. Το EXPLORA III θα τεθεί σε λειτουργία το 2026 και τα EXPLORA IV και EXPLORA V το 2027, και θα χρησιμοποιούν LNG. Το EXPLORA VI θα τεθεί σε λειτουργία το 2028. Παράλληλα πρόκειται να παραδοθούν τα MSC WORLD ASIA το 2026, MSC WORLD ATLANTIC το 2027, WORLD CLASS V το 2029 και WORLD CLASS VI το 2030.

Η MSC Cruises έχει λάβει δεσμεύσεις βιωσιμότητας,

στοχεύοντας σε μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050,

με ήδη μείωση της έντασής τους κατά 38% από το 2008,

με καινούρια LNG-powered πλοία και 65% του στόλου να είναι shore-power ready

με συνεχείς επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα και τεχνολογίες μείωσης εκπομπών

Η εταιρία απασχόλησε το 2024 50.000 άτομα από περισσότερες από 144 εθνικότητες και υποδέχθηκε 4,5 εκατ. επιβάτες.