Χανιά: Ρεκόρ κρουαζιέρας στη Σούδα – 9.000 επισκέπτες σε μία μέρα
19 Sep 2025, 16:20 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
TornosNews.gr
Μια διαφορετική εικόνα αντίκρισαν σήμερα το πρωί τα Χανιά, καθώς το λιμάνι της Σούδας γέμισε με τρία επιβλητικά κρουαζιερόπλοια και περίπου 9.000 επιβάτες, που πλημμύρισαν την πόλη.
Στις προβλήτες ελλιμενίστηκαν το Celebrity Infinity με 2.184 επισκέπτες και το εντυπωσιακό Odyssey of the Seas με 4.296 επιβάτες, ενώ το Resilient Lady, που έφτασε εκτάκτως λόγω καιρού, αγκυροβόλησε στον κόλπο της Σούδας με 2.520 επιβάτες. Το τελευταίο μάλιστα θα παραμείνει μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, σηματοδοτώντας και την πρώτη διανυκτέρευση κρουαζιερόπλοιου στη Σούδα.
Η μέρα καταγράφηκε ως ιστορική, αφού –όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων Δημήτρης Βιριράκης– οι προβλήτες δεν επαρκούσαν για τον ελλιμενισμό όλων των πλοίων. Έτσι, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε η λύση της αποβίβασης «αρόδου», με λάντζες που μετέφεραν τους επισκέπτες από το Resilient Lady σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο.
Η πρωτόγνωρη αυτή εικόνα ανέδειξε τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις του λιμανιού, την ίδια ώρα που τα Χανιά κατέγραφαν μια από τις πιο πολυσύχναστες μέρες τους στον τουρισμό κρουαζιέρας. Χιλιάδες επισκέπτες περιηγήθηκαν στην παλιά πόλη, γέμισαν καφέ, εστιατόρια και καταστήματα, δίνοντας μια ακόμη οικονομική «ανάσα» στην τοπική αγορά.
