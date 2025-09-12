CLIA: Στροφή της παγκόσμιας κρουαζιέρας σε εναλλακτικά καύσιμα και πράσινες τεχνολογίες

Η Cruise Lines International Association (CLIA) παρουσίασε τη νέα ετήσια έκθεση «Environmental Technologies and Practices (ETP)», επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος της κρουαζιέρας κάνει σταθερά βήματα προς μια πιο βιώσιμη λειτουργία. Η μελέτη καλύπτει την περίοδο 2018–2024 και αναλύει δεδομένα από τα μέλη της CLIA, τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90 % της παγκόσμιας αγοράς κρουαζιέρας.

Στόλος και νέες παραγγελίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αυγούστου 2025, η CLIA εκπροσωπεί 45 εταιρείες με 310 πλοία και συνολικά 637.847 κλίνες. Το 73 % των πλοίων ανήκει στη μικρή και μεσαία κατηγορία (κάτω από 3.000 κλίνες), ποσοστό που εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερό έως το 2036. Περισσότερα από 80 νέα πλοία βρίσκονται ήδη υπό παραγγελία, ενσωματώνοντας τις πιο πρόσφατες καινοτομίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Εναλλακτικά καύσιμα και μηχανές πολλαπλών χρήσεων

Η μεγαλύτερη πρόοδος σημειώνεται στην ανάπτυξη κινητήρων πολλαπλών καυσίμων. Από μόλις ένα πλοίο το 2018, σήμερα 19 κρουαζιερόπλοια διαθέτουν τέτοια τεχνολογία, ενώ έως το τέλος του 2025 αναμένονται 23, συμπεριλαμβανομένων και πλοίων με τριπλή δυνατότητα καυσίμων. Μέχρι το 2036 υπολογίζεται ότι θα πλέουν 32 πλοία διπλού καυσίμου, εκ των οποίων επτά θα μπορούν να χρησιμοποιούν μεθανόλη και 25 υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Οι εταιρίες κρουαζιέρας επίσης δοκιμάζουν βιοκαύσιμα και αυξάνουν τις προμήθειές τους σε εναλλακτικά καύσιμα. Ένα πλοίο που παραδόθηκε το 2024 θα είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει μεθανόλη μέχρι το 2026, ενώ ένα άλλο με βάση τη μεθανόλη πρόκειται να παραδοθεί φέτος.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα στην ξηρά

Η χρήση συστημάτων Onshore Power Supply (OPS), που επιτρέπουν στα πλοία να σβήνουν τις μηχανές τους όταν βρίσκονται σε λιμάνι, έχει πολλαπλασιαστεί, από 55 πλοία το 2018 σε 166 σήμερα (58% του στόλου). Ωστόσο, λιγότερο από το 3% των λιμένων παγκοσμίως διαθέτει υποδομή OPS. Η Ευρώπη προηγείται σε αυτά, ενώ η νομοθεσία της ΕΕ («Fit for 55») θα καταστήσει υποχρεωτική την παροχή ηλεκτροδότησης στα μεγάλα λιμάνια έως το 2030.

Διαχείριση νερού και αποβλήτων

Προχωρημένη επεξεργασία λυμάτων: 234 πλοία, δηλαδή το 82 % του στόλου, είναι πλέον εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα, με πάνω από το ένα τρίτο να πληροί τα αυστηρά πρότυπα της Βαλτικής.

Παραγωγή πόσιμου νερού: 279 πλοία (πάνω από 98 %) καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσω συστημάτων εξάτμισης ατμού και αντίστροφης όσμωσης.

Καινοτόμες λύσεις αποβλήτων: Μικροβιακοί χωνευτήρες τροφικών απορριμμάτων λειτουργούν ήδη σε 128 πλοία, ενώ οκτώ διαθέτουν τεχνολογία μετατροπής απορριμμάτων σε ενέργεια.

«Στόλος του μέλλοντος»

«Οι γραμμές κρουαζιέρας είναι πρωτοπόρες στην υιοθέτηση ναυτιλιακής τεχνολογίας, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια για να χτίσουν τον στόλο του μέλλοντος», τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CLIA, Bud Darr.

Η όγδοη ετήσια έκθεση ETP αποδεικνύει ότι η κρουαζιέρα προχωρά από τη θεωρία στην πράξη, επενδύοντας σε καθαρότερες, αποδοτικότερες λύσεις και θέτοντας τις βάσεις για μια πιο πράσινη δεκαετία στις θαλάσσιες μεταφορές αναψυχής.