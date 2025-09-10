Η Κέρκυρα στα καλύτερα λιμάνια κρουαζιέρας στον κόσμο - Πρωτιά στην Ελλάδα

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) ανακοινώνει τη διάκριση του λιμένα Κέρκυρας στην πρόσφατη έρευνα της Compare the Market Australia, κατά την οποία αξιολογήθηκαν 101 λιμένες κρουαζιέρας σε παγκόσμια κλίμακα.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε επτά βασικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων της εμπειρίας των επισκεπτών, τις διαθέσιμες δραστηριότητες και τις ανά τόπους καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με την κατάταξη, ο λιμένας Κέρκυρας διακρίθηκε ως:

1ος Λιμένας Κρουαζιέρας στην Ελλάδα

Μεταξύ των 10 καλύτερων λιμένων κρουαζιέρας της Ευρώπης

19ος καλύτερος λιμένας κρουαζιέρας παγκοσμίως

Η υψηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Λιμένας Κέρκυρας στις διαδικτυακές κριτικές επισκεπτών (4,2/5) ανέδειξε τη θετική εμπειρία που απολαμβάνουν οι ταξιδιώτες και ισχυροποίησε το κλίμα εμπιστοσύνης προς τον προορισμό. Παράλληλα, ο σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν σε 193,6 ανά 100.000 επισκέπτες, πιστοποιεί τη δυναμική του νησιού ως προορισμού που προσφέρει πλούσιες επιλογές αναψυχής και πολιτισμού.

Στους παράγοντες που συνετέλεσαν στη διάκριση περιλαμβάνονται και οι ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, όπως η μέση ορατότητα των 11 χιλιομέτρων και οι ήπιοι άνεμοι, οι οποίες διευκολύνουν την ασφαλή και άνετη προσέγγιση των κρουαζιερόπλοιων, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών.

Με αφορμή την αναγνώριση αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., κ. Δημήτρης Απέργης, δήλωσε: «Η διεθνής αυτή διάκριση είναι μια ανταμοιβή για τη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλει ο Οργανισμός ως προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών. Ο Λιμένας Κέρκυρας έχει εδραιωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς κρουαζιέρας και προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με συνέπεια και όραμα να εργαζόμαστε για ένα λιμάνι που αποτελεί πρότυπο διεθνώς, σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό προς τους επισκέπτες».

Σχετικά με τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) είναι Ανώνυμη Εταιρεία με μόνο μέτοχο το Υπερταμείο και διαχειρίζεται το λιμάνι της Κέρκυρας. Ο Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε. παρέχει κατά βάση υπηρεσίες σχετικές με τον ελλιμενισμό των πλοίων και τη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και την ασφάλεια των επισκεπτών του νησιού, την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση, ενώ προωθεί βιώσιμες πρακτικές για τη δημιουργία ενός «πράσινου» και καινοτόμου λιμένα. Τέλος, συνεχίζει να προβάλλει και να ενισχύει την εικόνα της Κέρκυρας και τα πλεονεκτήματά της, όπως τη φυσική ομορφιά, τις υποδομές φιλοξενίας, την Πόλη που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και φυσικά διαθέτει πολυάριθμες ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις με σημαντικούς προορισμούς.