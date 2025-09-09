Πάνω από 9.000 επισκέπτες στα Χανιά σε μία μέρα – Τριπλή άφιξη κρουαζιερόπλοιων στη Σούδα

Με τα μάτια του ξεναγού

Με τα μάτια του ξεναγού

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι σήμερα η τουριστική κίνηση στα Χανιά, καθώς στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσαν ταυτόχρονα τρία μεγάλα κρουαζιερόπλοια, μεταφέροντας συνολικά περισσότερους από 9.000 επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα:

Το Costa Deliziosa μετέφερε 2.690 επισκέπτες,

το Sun Princess 4.286 επιβάτες,

και το Celebrity Infinity 2.179 άτομα.

Ο συνολικός αριθμός των αφιχθέντων ανήλθε στους 9.155 επιβάτες, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην τοπική αγορά και να γεμίσουν με ζωή την πόλη των Χανίων.

Η τριπλή άφιξη επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο της Σούδας ως έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα της Κρήτης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού.