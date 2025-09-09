Πάνω από 9.000 επισκέπτες στα Χανιά σε μία μέρα – Τριπλή άφιξη κρουαζιερόπλοιων στη Σούδα

09 Sep 2025, 10:19 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

TornosNews.gr

Επενδύσεις
Vavoulas.com

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι σήμερα η τουριστική κίνηση στα Χανιά, καθώς στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσαν ταυτόχρονα τρία μεγάλα κρουαζιερόπλοια, μεταφέροντας συνολικά περισσότερους από 9.000 επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα:

Το Costa Deliziosa μετέφερε 2.690 επισκέπτες,
το Sun Princess 4.286 επιβάτες,
και το Celebrity Infinity 2.179 άτομα.

Ο συνολικός αριθμός των αφιχθέντων ανήλθε στους 9.155 επιβάτες, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην τοπική αγορά και να γεμίσουν με ζωή την πόλη των Χανίων.

Η τριπλή άφιξη επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο της Σούδας ως έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα της Κρήτης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού.

Amaronda

Buka

Messina

