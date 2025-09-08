Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου: Τα αυξημένα τέλη επιβατών σε Μύκονο & Σαντορίνη απειλούν την κρουαζιέρα το 2026
08 Sep 2025, 15:57 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
TornosNews.gr
Την επανεξέταση και αναστολή της επιβολής του αυξημένου τέλους επιβατών κρουαζιέρας σε Μύκονο και Σαντορίνη, ή τουλάχιστον την εξομοίωσή του με το τέλος των πέντε ευρώ που ισχύει για άλλους προορισμούς, ζητεί από την κυβέρνηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου Αθ. Κουσαθανάς - Μέγας, κάνοντας λόγο για "ανησυχητικές προβλέψεις για την εξέλιξη της κρουαζιέρας στη Μύκονο και τη Σαντορίνη".
Με αφορμή δημοσίευμα εφημερίδας, ο κ. Κουσαθανάς τονίζει σε δήλωσή του: "η εφαρμογή του τέλους επιβατών κρουαζιέρας κινδυνεύει να εξελιχθεί σε απειλή για τον σημαντικό αυτό τομέα του τουρισμού, την κρουαζιέρα. Θεσπίστηκε προκειμένου να διορθώσει ένα πρόβλημα που εκ των προτέρων, τουλάχιστον στη Μύκονο είχε λυθεί, χάρη στην ορθολογική κατανομή των αφίξεων, βάσει του συστήματος κατανομής αγκυροβολίου (του επονομαζόμενου berth allocation system) που από εφέτος λειτουργεί άριστα. Και, όπως είχαμε προβλέψει, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως από Έλληνες επιβάτες, που διαμαρτύρονται για την υποχρέωση πληρωμής τελών σε ελληνικά λιμάνια, ειδικά στη Μύκονο και τη Σαντορίνη όπου επιβλήθηκε το εξωπραγματικό ποσό των 20 ευρώ ανά άτομο, σε αντίθεση με άλλους προορισμούς που είναι μόνο 5 ευρώ".
Κάνοντας αναφορά στο δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, εκφράζει την ανησυχία του ότι πολλές εταιρίες κρουαζιέρας ενδέχεται να προχωρήσουν στον αποκλεισμό προορισμών το 2026 "καθώς το μέτρο των αυξημένων τελών αποβίβασης σε δημοφιλή λιμάνια, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, φαίνεται να φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα από το αναμενόμενο". Ο κ. Κουσαθανάς επικαλείται επίσης δήλωση του διευθυντή επιχειρήσεων της Celestyal Cruises, Γιώργου Κουμπενά, ότι "το 2025 περίπου το 20% των επιβατών των δύο κρουαζιερόπλοιων της εταιρείας που ανέρχονται συνολικά σε 20.000 επιβάτες επέλεξε να παραμείνει πάνω στα πλοία της εταιρείας κατά την παραμονή του στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, κυρίως λόγω του νέου αυξημένου τέλους των 20 ευρώ ανά άτομο".
Τέλος, επισημαίνει: "Τονίζουμε για μια ακόμα φορά ότι η κρουαζιέρα αποτελεί σημαντικό πυλώνα στήριξης των επαγγελματιών της Μυκόνου και οποιοδήποτε ανασταλτικό μέτρο έχει σοβαρή επίπτωση στην οικονομία του νησιού. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση θα το επανεξετάσει και έγκαιρα θα αναγγείλει την αναστολή επιβολής του τέλους, ή τουλάχιστον της εξομοίωσής του με το τέλος των πέντε (5) ευρώ, όπως ισχύει για άλλους προορισμούς, ώστε να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη έκπληξη να δεχτούμε τον επόμενο χρόνο λιγότερα κρουαζιερόπλοια και κατά συνέπεια μείωση της τουριστικής κίνησης".
