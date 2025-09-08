Ποιο είναι το καθεστώς μίσθωσης εντός των λιμενικών χώρων

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων κατόπιν ερωτήματος αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση μισθωτικών σχέσεων λιμενικού χώρου συνέταξε σχετική γνωμοδότηση.

Στη σχετική γνωμοδότηση γίνεται αναλυτική αναφορά στις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στο καθεστώς μίσθωσης εντός των λιμενικών χώρων στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, στην απόφαση σημειώνεται ότι στο στο πλαίσιο της διαχείρισης των λιμένων ως κοινόχρηστων πραγμάτων από την Διοίκηση είναι δυνατόν, σύμφωνα με τον κανόνα του άρθρου 970 του Α.Κ. να παραχωρούνται επ’ αυτών ιδιαίτερα δικαιώματα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν χαρακτήρα δημοσίου και όχι ιδιωτικού δικαίου και αποσκοπούν, κατά κύριο λόγο, στην εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής κίνησης και γενικότερα των λειτουργικών αναγκών των εμπορικών λιμένων χωρίς να αναιρείται η κοινή τους χρήση.

Επιπλέον, στη γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι ειδικά, για τους χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες, η παραχώρησή τους σε ιδιωτικό φορέα διαχείρισης ή η υπεκμίσθωση σε ιδιώτη διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2160/1993 ως προς την σύναψή της, ενώ κατά τα λοιπά συνιστά σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης για την οποία έχουν ισχύ οι διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α’ 167) και συμπληρωματικά σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Περαιτέρω, ο φορέας διαχείρισης μπορεί να παραχωρεί ή να εκμισθώνει σε τρίτους ιδιώτες ενοχικά δικαιώματα ιδίως για αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες, τα οποία ομοίως διέπονται από το νομοθετικό καθεστώς την χρονομεριστικής μίσθωσης του ν. 1652/1986 (Α’ 167), συμπληρούμενο με τις διατάξεις της διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεων. Σε ότι αφορά τις αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες αναφέρονται ως παραδείγματα, η λειτουργία εστιατορίων ή μπαρ, τουριστικών καταλυμάτων, οικιών και σταθμών εφοδιασμού.

Η σύναψη εμπορικών μισθώσεων κατ’ άρθρον 4 παρ. 1 περ. δ του Π.Δ. 34/1995 (Α’ 30) δεν επιτρέπεται σε λιμένες και τουριστικούς λιμένες.