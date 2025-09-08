Ποιο είναι το καθεστώς μίσθωσης εντός των λιμενικών χώρων
08 Sep 2025, 07:01 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων κατόπιν ερωτήματος αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση μισθωτικών σχέσεων λιμενικού χώρου συνέταξε σχετική γνωμοδότηση.
Στη σχετική γνωμοδότηση γίνεται αναλυτική αναφορά στις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στο καθεστώς μίσθωσης εντός των λιμενικών χώρων στην Ελλάδα.
Αναλυτικά, στην απόφαση σημειώνεται ότι στο στο πλαίσιο της διαχείρισης των λιμένων ως κοινόχρηστων πραγμάτων από την Διοίκηση είναι δυνατόν, σύμφωνα με τον κανόνα του άρθρου 970 του Α.Κ. να παραχωρούνται επ’ αυτών ιδιαίτερα δικαιώματα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν χαρακτήρα δημοσίου και όχι ιδιωτικού δικαίου και αποσκοπούν, κατά κύριο λόγο, στην εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής κίνησης και γενικότερα των λειτουργικών αναγκών των εμπορικών λιμένων χωρίς να αναιρείται η κοινή τους χρήση.
Επιπλέον, στη γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι ειδικά, για τους χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες, η παραχώρησή τους σε ιδιωτικό φορέα διαχείρισης ή η υπεκμίσθωση σε ιδιώτη διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2160/1993 ως προς την σύναψή της, ενώ κατά τα λοιπά συνιστά σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης για την οποία έχουν ισχύ οι διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α’ 167) και συμπληρωματικά σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Περαιτέρω, ο φορέας διαχείρισης μπορεί να παραχωρεί ή να εκμισθώνει σε τρίτους ιδιώτες ενοχικά δικαιώματα ιδίως για αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες, τα οποία ομοίως διέπονται από το νομοθετικό καθεστώς την χρονομεριστικής μίσθωσης του ν. 1652/1986 (Α’ 167), συμπληρούμενο με τις διατάξεις της διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεων. Σε ότι αφορά τις αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες αναφέρονται ως παραδείγματα, η λειτουργία εστιατορίων ή μπαρ, τουριστικών καταλυμάτων, οικιών και σταθμών εφοδιασμού.
Η σύναψη εμπορικών μισθώσεων κατ’ άρθρον 4 παρ. 1 περ. δ του Π.Δ. 34/1995 (Α’ 30) δεν επιτρέπεται σε λιμένες και τουριστικούς λιμένες.
διαβάστε ακόμα
- Emerald Kaia: Πρεμιέρα για το νέο σούπεργιοτ της Emerald Cruises στα ελληνικά νησιά το 2026 05/09 | 08:00
- Celestyal: Εκπτώσεις έως και 50% σε 45 κρουαζιέρες 01/09 | 15:24
- Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιεροπλοίων στα Χανιά – Η Σούδα πρωταγωνίστρια της Μεσογείου 01/09 | 07:06
- Τέλος Κρουαζιέρας: Έσοδα-ρεκόρ, αλλά και βαριές χρεώσεις για τους επιβάτες 11/08 | 07:23
- «Σωστό Πλοίο, Σωστή Επιλογή: Σχεδιασμός Στρατηγικής Κρουαζιέρας που Ανταποκρίνεται στην Πραγματική Δυναμικότητα του Προορισμού» 11/08 | 06:15
- Ξεκλειδώνοντας το Δυναμικό: Πώς οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Προορισμών Κρουαζιέρας Δημιουργούν Κληρονομιά και Ανάπτυξη 04/08 | 07:05
- MSC Cruises: Ένας χρόνος προόδου προς μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050 31/07 | 17:53
- Kαμπάνια της CLIA | Η κρουαζιέρα στην Ελλάδα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας 24/07 | 10:33
- Πώς οι Πληροφορίες για έναν Προορισμό Επηρεάζουν τις Δαπάνες των Επιβατών Κρουαζιέρας | Ιωάννης Μπρας 21/07 | 14:13
- Πώς η Νέα γενιά επιβατών Κρουαζιέρας Αναδιαμορφώνει τον Αντίκτυπο στους Προορισμούς | Ιωάννης Μπρας 16/07 | 13:53
δημοφιλέστερα
- 1 Κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Οι πολεοδομίες θα ενταχθούν στην Κτηματολόγιο ΑΕ 06.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 2 Πρωταθλήτρια Ευρώπης τον Ιούλιο η Ελληνική Ξενοδοχία στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο ! 03.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωαννίνων προορισμός για VIP αεροσκάφη 07.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 «Μαγνήτης» η 89η ΔΕΘ με αυξημένη επισκεψιμότητα από το πρώτο Σαββατοκύριακο 07.09.2025 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- 5 Ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά είναι αναπτυξιακό μέτρο – Στόχος η επαναφορά και στη Ρόδο 07.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 6 Finnair: Σε τακτικές πτήσεις μετατρέπονται τα τσάρτερ προς Κω το καλοκαίρι του 2026 07.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Κρήτη: Εικόνες χάους από τα μπλόκα των αγροτών – 500 τουρίστες έχασαν τις πτήσεις τους – Για «Ανεπανόρθωτη ζημιά» μιλούν 20 φορείς 06.09.2025 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ
- 8 AthensNomadFest 2025: Η Αθήνα υποδέχεται ξανά τους ψηφιακούς νομάδες 07.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 89η ΔΕΘ – Στο επίκεντρο η σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού 06.09.2025 | ΦΟΡΕΙΣ
- 10 Εγκαίνια του Περιπτέρου της ΕΕ στη ΔΕΘ | Κεντρικό θέμα: Βιώσιμος Τουρισμός 06.09.2025 | ΦΟΡΕΙΣ