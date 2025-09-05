Emerald Kaia: Πρεμιέρα για το νέο σούπεργιοτ της Emerald Cruises στα ελληνικά νησιά το 2026

Προσεγγίσεις στον Πειραιά και στα Ελληνικά νησιά περιλαμβάνει η παρθενική κρουαζιέρα του νέου πλοίου της εταιρίας Emerald Cruises & Tours, Emerald Kaia, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2024 εγκαινιάζοντας την πρώτη σεζόν του στη Μεσόγειο.

Το Emerald Kaia είναι ένα σούπεργιοτ νέας γενιάς, χωρητικότητας 128 επισκεπτών, που προσφέρει πολυτελείς χώρους και καινοτόμες εμπειρίες αναβαθμίζοντας την εμπειρία της γιοτ κρουαζιέρας.

Το πλοίο θα αναχωρήσει στις 4 Απριλίου του 2026 από τη Λεμεσό της Κύπρου και θα πραγματοποιήσει κρουαζιέρα 11 ημερών με τίτλο «Cyprus to the Acropolis». Το δρομολόγιο στα νερά της ανατολικής Μεσογείου περιλαμβάνει προσέγγιση στη Ρόδο, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία στη συνέχεια να θαυμάσουν το ηφαιστειακό τοπίο της Νισύρου και του Βυζαντινούς θησαυρούς της Κω.

Ακολουθεί το Μπόντρουμ, επίσκεψη στο Κουσάντασι και θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική συναυλία κλασικής μουσικής μέσα στο αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου.

Στη συνέχεια, περιλαμβάνεται προσέγγιση στην Πάτμο, στη Δήλο, τη Μύκονο, τις Σπέτσες, ενώ η κρουαζιέρα θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην Ελλάδα, οι επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τους εορτασμούς και τα έθιμα του Πάσχα.

Προσεγγίσεις σε Ελληνικά νησιά περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμα «Greek Islands from the Corinth Canal to the Bosporus» του Emerald Kaia, διάρκειας 12 ημερών, το οποίο θα ξεκινήσει στις 14 Απριλίου και θα περιλαμβάνει πεζοπορία σε ηφαιστειακά μέρη, Τουρκικά μαθήματα μαγειρικής και επίσκεψη στο Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού.

Η κρουαζιέρα, με αφετηρία την Αθήνα, θα περάσει από τη Διώρυγας της Κορίνθου, και θα προσφέρει εμπειρίες στους επισκέπτες από τη γραφική πόλη της Ιτέας, το λιμάνι του Κατακόλου και την Αρχαία Ολυμπία, τα Χανιά, τη Σαντορίνη και το Κουσάντασι. Θα ολοκληρωθεί δε στην Κωνσταντινούπολη.

Μια τρίτη κρουαζιέρα 11 ημερών, η «A voyage from Greece to Cyprus», ξεκινώντας από την Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου του 2026, θα ταξιδέψει τους επισκέπτες σε μερικά από τα αξιοθέατα της Μεσογείου, ξεκινώντας από την Αθήνα. Περιλαμβάνονται προσεγγίσεις σε Δήλο, Μύκονο, Πάτμο, Σαντορίνη, Κω, Ρόδο, Μπόντρουμ, Αττάλεια, Πάφο και Λάρνακα.

Στα νερά της Μεσογείου πρόκειται να ξεκινήσει τα ταξίδια του τον Ιούνιο του 2027 και το Emerald Raiya της Emerald Cruises το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται υπό κατασκευή.