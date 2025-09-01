Celestyal: Εκπτώσεις έως και 50% σε 45 κρουαζιέρες
01 Sep 2025, 15:24 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
TornosNews.gr
Η Celestyal παρουσιάζει μια νέα καμπάνια που προσφέρει έκπτωση έως και 50% σε 45 κρουαζιέρες που αναχωρούν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Μαρτίου 2027.
Η καμπάνια «Πλεύστε και Εξοικονομήστε» σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή της προσφοράς CelestyalPay, με τους επιβάτες να λαμβάνουν 25% επιπλέον σε όλες τις πιστώσεις που αγοράζουν πριν από την αναχώρηση – αξίας έως και €250 για πρόσθετες δαπάνες εν πλω. Μετά από τη μεγάλη ζήτηση το καλοκαίρι, η προσφορά παρατείνεται έως το τέλος Νοεμβρίου.
Όλες οι προαγορές πιστωτικού ποσού μέσω Celestyal Pay για γεύματα στα θεματικά εστιατόρια και για ποτά, υπόκεινται κανονικά σε προμήθεια.
Οι εκπτώσεις που αφορούν το πρόγραμμα στον Αραβικό Κόλπο περιλαμβάνουν:
- 60 κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων «Ημέρες Ερήμου», με αναχώρηση μετ’ επιστροφής από το Ντουμπάι και τη Ντόχα με το Celestyal Journey, και
- 47 νέες κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αραβίας», με αναχώρηση μετ’ επιστροφής από το Αμπού Ντάμπι και το Ντουμπάι με το Celestyal Discovery, από το 2025 έως το 2027.
Οι τιμές ξεκινούν τώρα από €96 ανά άτομο, ανά ημέρα, για μία κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων.
Σε όλες τις κρουαζιέρες στον Αραβικό Κόλπο ισχύει η συνδυαστική προσφορά «παιδιά δωρεάν» για παιδιά κάτω των 12 ετών.*
Οι αναχωρήσεις στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο περιλαμβάνουν 57 κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακή Ελλάδα», μετ’ επιστροφής απ’ την Αθήνα, με το Celestyal Journey από το 2025 έως το 2026, με τιμές που ξεκινούν από €94 ανά άτομο, ανά ημέρα.
Επιπλέον περιλαμβάνονται 167 από τις μικρότερης διάρκειας κρουαζιέρες «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά» τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων, μετ’ επιστροφής απ’ την Αθήνα, με το Celestyal Discovery από το 2025 έως το 2027. Οι τιμές ξεκινούν από τα €113 ανά άτομο, ανά ημέρα.
Επιπλέον, η Celestyal προσφέρει κουπόνι αξίας €50 για εκδρομή στη στεριά, στις κρουαζιέρες «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας» το 2026 και το 2027.
O Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να κάνουμε τις κρουαζιέρες σε πολλαπλούς προορισμούς όχι μόνο αξέχαστες αλλά και εξαιρετικά συμφέρουσες. Με τη νέα καμπάνια «Πλεύστε και Εξοικονομήστε», οι επιβάτες απολαμβάνουν εκπτώσεις έως και 50% σε κρουαζιέρες σε Ελλάδα και Αραβικό Κόλπο, καθώς και μοναδικά προνόμια όπως δωρεάν ταξίδι για παιδιά και κουπόνι εκδρομής. Σε σύγκριση με μια παραδοσιακή διαμονή στην ξηρά, η αξία είναι ασυναγώνιστη, καθώς περιλαμβάνονται γεύματα, ποτά, Wi-Fi, ψυχαγωγία, εκδρομές και πολλά άλλα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών που προσφέρει ανεπανάληπτες εμπειρίες σε εξαιρετική τιμή. Με το επιπλέον 25% bonus στο CelestyalPay, δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για να σαλπάρετε μαζί μας.»
«Και για τους πολύτιμους συνεργάτες μας, όλες οι προαγορές πιστωτικού ποσού μέσω Celestyal Pay για γεύματα στα θεματικά εστιατόρια και για ποτά, υπόκεινται κανονικά σε προμήθεια, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερα οφέλη παράλληλα με την εξαιρετική αξία για τους επιβάτες.»
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν όλα τα γεύματα, αναψυκτικά, WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα. Οι προσφορές είναι διαθέσιμες για κρατήσεις από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025.
*Η προσφορά «Παιδιά Δωρεάν» περιλαμβάνει 100% έκπτωση στο ναύλο κρουαζιέρας για το τρίτο ή/και τέταρτο παιδί (έως 11 ετών) που διαμένει στην ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες. Όλες οι άλλες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λιμενικών τελών και των φιλοδωρημάτων, είναι επιπρόσθετες και ισχύουν για όλους τους επιβάτες.
Σχετικά με τη Celestyal
Celestyal, η βραβευμένη εταιρεία κρουαζιέρας που δραστηριοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, συνεχίζει να θέτει τα πρότυπα για ανεπανάληπτες ταξιδιωτικές εμπειρίες στα ελληνικά νησιά, την Αδριατική και τον Αραβικό Κόλπο. Με θεμέλιο την μοναδική ελληνική κληρονομιά της, η εταιρεία ξεχωρίζει για την εξαιρετική φιλοξενία που προσφέρει στους ταξιδιώτες της, εξασφαλίζοντας μια αυθεντική εμπειρία πολιτισμικής εξερεύνησης τόσο κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας όσο και στις περιοχές που επισκέπτονται. Διαθέτοντας στην κατοχή της δύο νεοαποκτηθέντα και πλήρως ανακαινισμένα πλοία, το Celestyal Discovery που φιλοξενεί 1360 επιβάτες και το Celestyal Journey που φιλοξενεί 1260 επιβάτες, η Celestyal δίνει προτεραιότητα στις ιδιαίτερα εξατομικευμένες υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών που υποδέχεται πάνω από 100.000 επιβάτες ετησίως από περισσότερες από 130 διαφορετικές εθνικότητες.
διαβάστε ακόμα
- Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιεροπλοίων στα Χανιά – Η Σούδα πρωταγωνίστρια της Μεσογείου 01/09 | 07:06
- Τέλος Κρουαζιέρας: Έσοδα-ρεκόρ, αλλά και βαριές χρεώσεις για τους επιβάτες 11/08 | 07:23
- «Σωστό Πλοίο, Σωστή Επιλογή: Σχεδιασμός Στρατηγικής Κρουαζιέρας που Ανταποκρίνεται στην Πραγματική Δυναμικότητα του Προορισμού» 11/08 | 06:15
- Ξεκλειδώνοντας το Δυναμικό: Πώς οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Προορισμών Κρουαζιέρας Δημιουργούν Κληρονομιά και Ανάπτυξη 04/08 | 07:05
- MSC Cruises: Ένας χρόνος προόδου προς μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050 31/07 | 17:53
- Kαμπάνια της CLIA | Η κρουαζιέρα στην Ελλάδα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας 24/07 | 10:33
- Πώς οι Πληροφορίες για έναν Προορισμό Επηρεάζουν τις Δαπάνες των Επιβατών Κρουαζιέρας | Ιωάννης Μπρας 21/07 | 14:13
- Πώς η Νέα γενιά επιβατών Κρουαζιέρας Αναδιαμορφώνει τον Αντίκτυπο στους Προορισμούς | Ιωάννης Μπρας 16/07 | 13:53
- Τουρκία: Εκρηκτική άνοδος στην κρουαζιέρα με διπλασιασμό της ζήτησης 10/07 | 12:09
- MSC Cruises και Explora Journeys: Ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα - τρεις εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Σύρο 07/07 | 16:00
δημοφιλέστερα
- 1 Απορρίψεις τουριστικών επενδύσεων σε Πάρο και Κρήτη - Όχι σε πισίνες με θέα το βουνό Γιούχτας με το "πρόσωπο" του Δία 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Daios Cove: Επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ σε νέο λιμένα - Στρατηγική αναβάθμιση για τον τουρισμό πολυτελείας στην Κρήτη 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Condé Nast Traveller: Οι πιο χαλαρωτικές πόλεις στον κόσμο για το 2025 01.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Καβάλας και του Νέστου 01.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στο διεθνές βήμα για την κλιματική κρίση 01.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Τι εγκρίθηκε και τι όχι σε επένδυση με ξενοδοχείο στην Αίγινα 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 7 ΠΑΣΚΕΔΙ: Τα παράνομα πανηγύρια στερούν 2 δισ. ευρώ από την εστίαση 31.08.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 8 Michael Kors: Ο παγκόσμιος σχεδιαστής αποθεώνει την Ελλάδα στους εκατομμύρια ακολούθους του 27.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 9 Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιεροπλοίων στα Χανιά – Η Σούδα πρωταγωνίστρια της Μεσογείου 01.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 10 Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια το α΄ εξάμηνο 01.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ