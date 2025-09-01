Celestyal: Εκπτώσεις έως και 50% σε 45 κρουαζιέρες

Η Celestyal παρουσιάζει μια νέα καμπάνια που προσφέρει έκπτωση έως και 50% σε 45 κρουαζιέρες που αναχωρούν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Μαρτίου 2027.

Η καμπάνια «Πλεύστε και Εξοικονομήστε» σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή της προσφοράς CelestyalPay, με τους επιβάτες να λαμβάνουν 25% επιπλέον σε όλες τις πιστώσεις που αγοράζουν πριν από την αναχώρηση – αξίας έως και €250 για πρόσθετες δαπάνες εν πλω. Μετά από τη μεγάλη ζήτηση το καλοκαίρι, η προσφορά παρατείνεται έως το τέλος Νοεμβρίου.

Όλες οι προαγορές πιστωτικού ποσού μέσω Celestyal Pay για γεύματα στα θεματικά εστιατόρια και για ποτά, υπόκεινται κανονικά σε προμήθεια.

Οι εκπτώσεις που αφορούν το πρόγραμμα στον Αραβικό Κόλπο περιλαμβάνουν:

60 κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων «Ημέρες Ερήμου», με αναχώρηση μετ’ επιστροφής από το Ντουμπάι και τη Ντόχα με το Celestyal Journey, και

47 νέες κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αραβίας», με αναχώρηση μετ’ επιστροφής από το Αμπού Ντάμπι και το Ντουμπάι με το Celestyal Discovery, από το 2025 έως το 2027.

Οι τιμές ξεκινούν τώρα από €96 ανά άτομο, ανά ημέρα, για μία κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων.

Σε όλες τις κρουαζιέρες στον Αραβικό Κόλπο ισχύει η συνδυαστική προσφορά «παιδιά δωρεάν» για παιδιά κάτω των 12 ετών.*

Οι αναχωρήσεις στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο περιλαμβάνουν 57 κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακή Ελλάδα», μετ’ επιστροφής απ’ την Αθήνα, με το Celestyal Journey από το 2025 έως το 2026, με τιμές που ξεκινούν από €94 ανά άτομο, ανά ημέρα.

Επιπλέον περιλαμβάνονται 167 από τις μικρότερης διάρκειας κρουαζιέρες «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά» τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων, μετ’ επιστροφής απ’ την Αθήνα, με το Celestyal Discovery από το 2025 έως το 2027. Οι τιμές ξεκινούν από τα €113 ανά άτομο, ανά ημέρα.

Επιπλέον, η Celestyal προσφέρει κουπόνι αξίας €50 για εκδρομή στη στεριά, στις κρουαζιέρες «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας» το 2026 και το 2027.

O Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να κάνουμε τις κρουαζιέρες σε πολλαπλούς προορισμούς όχι μόνο αξέχαστες αλλά και εξαιρετικά συμφέρουσες. Με τη νέα καμπάνια «Πλεύστε και Εξοικονομήστε», οι επιβάτες απολαμβάνουν εκπτώσεις έως και 50% σε κρουαζιέρες σε Ελλάδα και Αραβικό Κόλπο, καθώς και μοναδικά προνόμια όπως δωρεάν ταξίδι για παιδιά και κουπόνι εκδρομής. Σε σύγκριση με μια παραδοσιακή διαμονή στην ξηρά, η αξία είναι ασυναγώνιστη, καθώς περιλαμβάνονται γεύματα, ποτά, Wi-Fi, ψυχαγωγία, εκδρομές και πολλά άλλα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών που προσφέρει ανεπανάληπτες εμπειρίες σε εξαιρετική τιμή. Με το επιπλέον 25% bonus στο CelestyalPay, δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για να σαλπάρετε μαζί μας.»

«Και για τους πολύτιμους συνεργάτες μας, όλες οι προαγορές πιστωτικού ποσού μέσω Celestyal Pay για γεύματα στα θεματικά εστιατόρια και για ποτά, υπόκεινται κανονικά σε προμήθεια, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερα οφέλη παράλληλα με την εξαιρετική αξία για τους επιβάτες.»

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν όλα τα γεύματα, αναψυκτικά, WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα. Οι προσφορές είναι διαθέσιμες για κρατήσεις από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025.

*Η προσφορά «Παιδιά Δωρεάν» περιλαμβάνει 100% έκπτωση στο ναύλο κρουαζιέρας για το τρίτο ή/και τέταρτο παιδί (έως 11 ετών) που διαμένει στην ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες. Όλες οι άλλες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λιμενικών τελών και των φιλοδωρημάτων, είναι επιπρόσθετες και ισχύουν για όλους τους επιβάτες.

Σχετικά με τη Celestyal

Celestyal, η βραβευμένη εταιρεία κρουαζιέρας που δραστηριοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, συνεχίζει να θέτει τα πρότυπα για ανεπανάληπτες ταξιδιωτικές εμπειρίες στα ελληνικά νησιά, την Αδριατική και τον Αραβικό Κόλπο. Με θεμέλιο την μοναδική ελληνική κληρονομιά της, η εταιρεία ξεχωρίζει για την εξαιρετική φιλοξενία που προσφέρει στους ταξιδιώτες της, εξασφαλίζοντας μια αυθεντική εμπειρία πολιτισμικής εξερεύνησης τόσο κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας όσο και στις περιοχές που επισκέπτονται. Διαθέτοντας στην κατοχή της δύο νεοαποκτηθέντα και πλήρως ανακαινισμένα πλοία, το Celestyal Discovery που φιλοξενεί 1360 επιβάτες και το Celestyal Journey που φιλοξενεί 1260 επιβάτες, η Celestyal δίνει προτεραιότητα στις ιδιαίτερα εξατομικευμένες υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών που υποδέχεται πάνω από 100.000 επιβάτες ετησίως από περισσότερες από 130 διαφορετικές εθνικότητες.