Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιεροπλοίων στα Χανιά – Η Σούδα πρωταγωνίστρια της Μεσογείου

Η Σούδα συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της ως ένα από τα κορυφαία λιμάνια κρουαζιέρας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση αφίξεων και επιβατών. Στο πρώτο οκτάμηνο του 2025 καταγράφηκαν συνολικά 133 κρουαζιερόπλοια με 265.971 επιβάτες, με το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης να συγκεντρώνεται στη Σούδα. Εκεί κατέπλευσαν 117 πλοία μεταφέροντας 260.000 επιβάτες, ενώ το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων υποδέχτηκε 16 πλοία με 5.971 επιβάτες.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη δυναμική ανάπτυξη της περιοχής ως προορισμού κρουαζιέρας. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, όταν η Σούδα υποδέχτηκε 80 πλοία με 179.135 επιβάτες και το Ενετικό Λιμάνι 9 πλοία με 4.309 επιβάτες (σύνολο 89 πλοία και 183.444 επιβάτες), η αύξηση φτάνει το 49,4% στον αριθμό των πλοίων και το 45% στους επιβάτες.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, με προγραμματισμένες αφίξεις νέων εταιρειών και κρουαζιεροπλοίων, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Σούδας στον χάρτη της διεθνούς κρουαζιέρας. Ο προορισμός Χανιά, συνδυάζοντας ιστορικά μνημεία, γραφικά λιμάνια και την αυθεντική κρητική φιλοξενία, καθίσταται πλέον όχι μόνο αγαπημένος των ταξιδιωτών, αλλά και στρατηγικά σημαντικός για την ανάπτυξη της ελληνικής τουριστικής οικονομίας.

Η Σούδα αποδεικνύει ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο πόλο έλξης για τις κλασικές διακοπές, αλλά και σημαντικό κόμβο για τη διεθνή κρουαζιέρα, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο και αφήνοντας σαφή τα σημάδια μιας νέας εποχής για τον τουρισμό στα Χανιά και στη Μεσόγειο.