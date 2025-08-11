Τέλος Κρουαζιέρας: Έσοδα-ρεκόρ, αλλά και βαριές χρεώσεις για τους επιβάτες

Σε ισχύ βρίσκεται από τις 21 Ιουλίου 2025 το νέο Τέλος Κρουαζιέρας, το οποίο επιβάλλεται σε όλους τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που αποβιβάζονται σε ελληνικά λιμάνια, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως εάν ο λιμένας αποτελεί transit port ή homeport. Η κυβέρνηση εμφανίζεται ικανοποιημένη από την πορεία εφαρμογής του μέτρου, καθώς, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, μέσα στις πρώτες 9 ημέρες εφαρμογής του έχουν ήδη εισρεύσει στα δημόσια ταμεία 3,5 εκατ. ευρώ, με την εκτίμηση ότι σε ετήσια βάση τα έσοδα θα φτάσουν τα 50 εκατ. ευρώ. Τα κονδύλια αυτά θα κατευθυνθούν σε τοπικούς φορείς και στην ενίσχυση και ανάπτυξη υποδομών.

Κατανομή εσόδων και τιμολογιακή πολιτική

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, το 1/3 των εσόδων εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και διατίθεται για επιχορηγήσεις δήμων όπου βρίσκονται οι λιμένες αποβίβασης, το 1/3 κατευθύνεται σε έργα του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ το υπόλοιπο 1/3 εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.

Το τέλος διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο και τον λιμένα:

Υψηλή περίοδος (1 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου): 20€ ανά επιβάτη για Σαντορίνη και Μύκονο, 5€ για τα υπόλοιπα λιμάνια.

Μεσαία περίοδος (1-31 Οκτωβρίου & 1 Απριλίου – 31 Μαΐου): 12€ για Σαντορίνη και Μύκονο, 3€ για τα υπόλοιπα.

Χαμηλή περίοδος (1 Νοεμβρίου – 31 Μαρτίου): 4€ για Σαντορίνη και Μύκονο, 1€ για τα υπόλοιπα.

Υπόχρεοι και διαδικασία απόδοσης

Η δήλωση και η καταβολή του τέλους γίνεται από τους ναυτικούς πράκτορες ή τις εταιρείες κρουαζιέρας μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με χρήση κωδικών taxisnet. Υπόχρεοι για την καταβολή θεωρούνται η εταιρεία κρουαζιέρας, ο ναυτικός πράκτορας, η ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, με αλληλέγγυα ευθύνη. Η απόδοση γίνεται ανά τρίμηνο, με ειδική ρύθμιση για το 2025 που προβλέπει καταβολή έως 31 Οκτωβρίου για το πρώτο διάστημα και έως 30 Ιανουαρίου 2026 για το τελευταίο τρίμηνο.

Αντιδράσεις από τον κλάδο

Παρά τα θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα, η επιβολή του τέλους έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην αγορά. Η διοίκηση της Celestyal Cruises μίλησε για ασάφειες και για πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που δεν είναι αμελητέα για τους επιβάτες, ειδικά όταν οι προορισμοί περιλαμβάνουν Σαντορίνη ή Μύκονο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το επιπλέον κόστος μπορεί να φτάσει τα 55€ ανά επιβάτη, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό για μια τετραμελή οικογένεια στα 200€ και πλέον.

Στελέχη του κλάδου, όπως ο πλοίαρχος και διευθυντής της Celestyal, Γιώργος Κουμπενάς, αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Κρις Θεοφιλίδης, επεσήμαναν ότι το ύψος του τέλους, σε συνδυασμό με άλλες αυξήσεις (ρυμουλκά, υπηρεσίες ISPS, περιβαλλοντικές απαιτήσεις), μπορεί να πλήξει την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας έναντι προορισμών όπως η Τουρκία και οι ΗΠΑ.

Η συνολική επιβάρυνση

Για μια τετραμελή οικογένεια σε τετραήμερη κρουαζιέρα ελληνικών νησιών με στάσεις σε Σαντορίνη και Μύκονο κατά τη θερινή σεζόν, το συνολικό κόστος από τέλη μπορεί να αγγίξει τα 260€, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στη ζήτηση.

Η κυβέρνηση, πάντως, υπερασπίζεται το μέτρο ως αναγκαίο βήμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, ενώ οι συζητήσεις με τους φορείς της κρουαζιέρας αναμένεται να συνεχιστούν για πιθανές βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις.