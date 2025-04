Explora Journeys: Έναρξη της θερινής σεζόν με το πολυτελές EXPLORA I από τον Πειραιά

Εκκίνηση της θερινής σεζόν στην Ελλάδα για την εταιρία πολυτελούς κρουαζιέρας Explora Journeys του ομίλου MSC, σηματοδότησε το δρομολόγιο που ξεκίνησε την Δευτέρα, 28 Απριλίου, το κρουαζιερόπλοιο Explora I από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό τα Ελληνικά νησιά και τα παράλια της Τουρκίας.

To EXPLORA I, το πρώτο κρουαζιερόπλοιο του στόλου της Explora Journeys, το οποίο πραγματοποιεί ταξίδια από το 2023 και σχεδιάστηκε στη φιλοσοφία του brand να δημιουργήσει ένα μοναδικό «Ocean State of Mind», ξεκινά τη σεζόν στην Ελλάδα με το δρομολόγιο «A Journey Of Myths, Mountains & Magnificent Ruins», το οποίο με homeport τον Πειραιά, θα πραγματοποιεί τις επόμενες ημέρες προσεγγίσεις σε Μύκονο, Ρόδο, Μαρμαρίδα, Μπόντρουμ, Σάμο και Κωνσταντινούπολη.

Το πλοίο, μήκους 248 μέτρων και 63.900 τόνων, έχει χωρητικότητα 900 επισκεπτών και 650 επιβατών πληρώματος και διαθέτει 461 σουίτες με θέα στον ωκεανό, εκ των οποίων 1 Owner’s Residence, 22 Ocean Residences, 67 Ocean Penthouses, 371 Ocean Suites, ανάμεσα στις οποίες πολλές φιλικές για επισκέπτες διαφορετικών γεννεών. Οι σουίτες Ocean Terrace και Ocean Grand Terrace είναι από τις μεγαλύτερες στην κατηγορία και ξεκινούν από 35 τ.μ. και 39 τ.μ. αντίστοιχα.

Το πλοίο διαθέτει, ακόμα, 3 θερμαινόμενες εξωτερικές πισίνες εκ των οποίων μία αποκλειστικά για ενήλικες και 1 εσωτερική θερμαινόμενη και προσφέρει 11 ξεχωριστές εμπειρίες γαστρονομίας, επιλογές για shopping σε πολυτελή καταστήματα, και εμπειρίες προορισμού με έμφαση στα τοπικά ταλέντα, τη χειροτεχνία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ευρύχωρο ιαματικό χώρο, εννέα αίθουσες περιποίησης για θεραπείες ευεξίας και σπα, δύο VIP διπλές σουίτες σπα με ιδιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου εξωτερικού χώρου, beauty salon, γυμναστήριο με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και εμπειρίες ευεξίας για χαλάρωση και αναζωογόνηση.

Το EXPLORA I θα πλέει στην ευρύτερη περιοχή έως τον Νοέμβριο του 2025, προσφέροντας μοναδικά ταξίδια πολυτελείας, σχεδιασμένα για απαιτητικούς ταξιδιώτες, που αναζητούν βαθύτερες πολιτιστικές εμπειρίες αλλά και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εν πλω.

Μεταξύ των δρομολογίων του στην Ανατολική Μεσόγειο ξεχωρίζουν:

• Ένα ταξίδι 7 διανυκτερεύσεων από τον Πειραιά προς τη Φουσίνα (Βενετία), με στάσεις στην Κέρκυρα, στο Ντουμπρόβνικ και στη γραφική πόλη-λιμάνι του Rovinj (7–14 Ιουνίου 2025).

• Ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, 14 διανυκτερεύσεων, από τον Πειραιά για εξερεύνηση του Αιγαίου και όχι μόνο, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων στη Μύκονο, την Κωνσταντινούπολη και σε λιγότερο γνωστά «πετράδια» σε όλη την περιοχή (21 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2025).

Η εταιρία αναμένεται να θέσει σε λειτουργία άλλα 5 πλοία μέχρι το 2028. Tο EXPLORA I παραδόθηκε στις 24 Ιουλίου 2023 και το ακολούθησε το EXPLORA II στις 12 Σεπτεμβρίου 2024. Το EXPLORA III θα τεθεί σε λειτουργία το 2026 και το EXPLORA IV το 2027, ενώ και τα δύο πλοία θα κινούνται με LNG. Το EXPLORA V και το EXPLORA VI θα τεθούν σε λειτουργία το 2027 και το 2028, αντίστοιχα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η MSC Cruises γιόρτασε την έναρξη της φετινής καλοκαιρινής σεζόν της στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, με μια ειδική εκδήλωση για την κοινότητα της κρουαζιέρας, που πραγματοποιήθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MSC Armonia, στο λιμάνι του Πειραιά. Η εταιρεία γιόρτασε ταυτόχρονα και την επιτυχημένη εναρκτήρια χειμερινή σεζόν της στην Ελλάδα, καθώς το 2025 είναι η πρώτη χρονιά που η MSC Cruises προσφέρει δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην περιοχή.