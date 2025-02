Royal Caribbean | Έρχεται το Legend of the Seas με πολλές καινοτομίες

Το Legend of the Seas αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις πωλήσεις της εταιρείας, προσφέροντας τις κορυφαίες οικογενειακές διακοπές στον κόσμο από τον Ιούλιο του 2026.

Η Royal Caribbean International θέτει ξανά νέα πρότυπα στον κλάδο της κρουαζιέρας, αποκαλύπτοντας το όνομα και το πρόγραμμα του τρίτου πλοίου της σειράς Icon Class – Legend of the Seas.

Ο μοναδικός συνδυασμός εμπειριών που χαρακτηρίζει αυτή την επαναστατική κατηγορία πλοίων, θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες όλο τον χρόνο από το Fort Lauderdale της Φλόριντα, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026, με 6ήμερες κρουαζιέρες στη Δυτική Καραϊβική και 8ήμερες στη Νότια Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων στο βραβευμένο Perfect Day at CocoCay στις Μπαχάμες.

Πριν από το επίσημο ντεμπούτο του στην Καραϊβική, το Legend θα προσφέρει 7ήμερες καλοκαιρινές κρουαζιέρες στη Δυτική Μεσόγειο από τη Βαρκελώνη, ξεκινώντας τον Ιούλιο του 2026. Το πρόγραμμα των κρουαζιέρων θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Royal Caribbean International, ενώ τα μέλη του προγράμματος πιστότητας Crown & Anchor Society θα έχουν προνομιακή πρόσβαση για κρατήσεις πριν από το επίσημο άνοιγμα, την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου.

"Μετά τον εορτασμό ενός χρόνου από την παρουσίαση της εμβληματικής σειράς Icon Class και τις αξέχαστες στιγμές που χάρισαν οι κρουαζιέρες του Icon, είμαστε ενθουσιασμένοι να ανακοινώσουμε το όνομα του τρίτου πλοίου της κατηγορίας Icon Class," δήλωσε ο Michael Bayley, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean International. "Το Legend of the Seas είναι το επόμενο τολμηρό βήμα σε αυτή τη συναρπαστική εποχή των διακοπών και η συνέχεια της κληρονομιάς της Icon Class. Ανυπομονούμε να προσφέρουμε αυτές τις πρωτοποριακές εμπειρίες σε ακόμα περισσότερες οικογένειες και ταξιδιώτες σε όλη την Ευρώπη, την Καραϊβική και πέρα από αυτήν."

Το καλοκαίρι, οι ταξιδιώτες μπορούν να εξερευνήσουν μοναδικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, γεμάτους ιστορικά αξιοθέατα, εκπληκτικά τοπία και ηλιόλουστες παραλίες. Το χειμώνα, το Legend of the Seas θα πραγματοποιεί δρομολόγια στη Δυτική και Νότια Καραϊβική, με στάσεις σε εντυπωσιακούς προορισμούς όπως το Oranjestad στην Αρούμπα, στις μαγευτικές παραλίες του Falmouth στην Τζαμάικα και την πολιτιστικά πλούσια πόλη Willemstad στο Κουρασάο.

Το Legend of the Seas κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στο Turku της Φινλανδίας και αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο στις κορυφαίες οικογενειακές διακοπές παγκοσμίως. Αυτό το τρίτο πλοίο της Icon Class, θα φέρει ακόμη περισσότερες μοναδικές εμπειρίες που παρουσιάστηκαν με το Icon of the Seas και επαναλήφθηκαν με το Star of the Seas, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του στο Port Canaveral (Ορλάντο) της Φλόριντα, τον Αύγουστο του 2025. Οι επιβάτες θα μπορούν να απολαύσουν έναν κόσμο ψυχαγωγίας και χαλάρωσης μέσα από οκτώ θεματικές γειτονιές, πάνω από 40 επιλογές φαγητού και ποτού, συγκινήσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ξεκούραση χωρίς όρια και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλες τις ηλικίες.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να περιμένουν καινοτομίες όπως το Crown’s Edge – ένας συνδυασμός εναέριου περιπάτου, διαδρομής σχοινιών και περιπέτειας, καθώς και το μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο εν πλω, το Category 6. Όσοι αναζητούν ηρεμία μπορούν να χαλαρώσουν σε μία από τις επτά πισίνες του πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης πισίνας εν πλω, Royal Bay, του Swim & Tonic με μπαρ μέσα στο νερό και το Hideway που διαθέτει μια μοναδική Infinity pool, πάνω από τη θάλασσα και πρόσβαση έχουν αποκλειστικά οι ενήλικες. Οι οικογένειες μπορούν να απολαύσουν το Surfside, τη γειτονιά σχεδιασμένη για μικρά παιδιά και το Ultimate Family Townhouse, μια τριώροφη κατοικία με επανασχεδιασμένους χώρους για όλη την οικογένεια.

Το Legend of the Seas θα είναι επίσης το τέταρτο πλοίο της εταιρείας που θα λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και θα διαθέτει προηγμένα περιβαλλοντικά προγράμματα, όπως συστήματα ανάκτησης θερμότητας αποβλήτων και σύνδεση με χερσαία παροχή ρεύματος, συμβάλλοντας στο στόχο της Royal Caribbean Group να παρουσιάσει ένα κρουαζιερόπλοιο μηδενικών εκπομπών έως το 2035.