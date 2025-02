Royal Caribbean: Mε homeporting στον Πειραιά το 2025 – Καμία ακύρωση λόγω Σαντορίνης

Για πρώτη φορά στον Πειραιά με τα εμβληματικά πλοία Brilliance of The Seas και Voyager of the Seas, θα βρίσκεται το 2025 η εταιρία κρουαζιέρας Royal Caribbean International, τα οποία θα προσφέρουν επταήμερες κρουαζιέρες στη Μεσόγειο.

Η εταιρία δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, καθώς στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε για το καλοκαίρι του 2025, περιλαμβάνεται homeporting στον Πειραιά και προσεγγίσεις στα Ελληνικά νησιά.

Παράλληλα, για την κατάσταση στη Σαντορίνη, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αντιπροσώπου της Royal Caribbean International, Navigator Travel & Tourist Services, κ. Ανδρέας Στυλιανόπουλος, δήλωσε στο Tornosnews.gr ότι το ποσοστό ακυρώσεων στην εταιρία είναι μηδενικό.

Όσον αφορά τα προγράμματα για το καλοκαίρι του 2025 που αφορούν Ελλάδα, το Brilliance of The Seas θα έχει homeporting το λιμάνι του Πειραιά. Από τις 23 Μαΐου έως και τις 8 Αυγούστου θα προσφέρει εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από και προς Πειραιά, και θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες 7 διανυκτερεύσεων προς Ελληνικά λιμάνια, σε Μύκονο, Σαντορίνη και Ρόδο, ενώ θα προσεγγίσει και προορισμούς της Τουρκίας και της Κύπρου, όπως η Έφεσος, το Μπόντρουμ, η Κωνσταντινούπολη και η Λεμεσός.

Το Brilliance of the Seas ανήκει στην κατηγορία Radiance, έχει μεικτή χωρητικότητα 90,090 τόνων, 13 καταστρώματα και μήκος 293 μέτρα. Μπορεί να φιλοξενήσει 2.142 επιβάτες σε δίκλινες καμπίνες με άνεση και πολυτέλεια.

Το Voyager of the Seas, θα βρίσκεται στη Μεσόγειο και θα προσφέρει κρουαζιέρες στη Δυτική Μεσόγειο και στην Αδριατική θάλασσα, ενώ θα επισκέπτεται δημοφιλή λιμάνια της Ιταλίας. Μερικά από τα δρομολόγια αυτά θα ξεκινούν ή θα τελειώνουν στον Πειραιά, ενώ άλλα θα ξεκινούν από τη Ραβέννα της Ιταλίας.

Το Voyager of the Seas ανήκει στην κατηγορία Voyager, έχει μεικτή χωρητικότητα 137,276 τόνων, 15 καταστρώματα και μήκος 311 μέτρα. Μπορεί να φιλοξενήσει 3.600 επιβάτες σε δίκλινες καμπίνες με άνεση και πολυτέλεια.