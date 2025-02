Royal Caribbean International | Κρουαζιέρες από τον Πειραιά το καλοκαίρι του 2025

Η βιομηχανία της κρουαζιέρας συνεχίζει να επιλέγει την Ελλάδα ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς στη Μεσόγειο και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου. Homeporting ο Πειραιάς για κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean International αυτό το καλοκαίρι.

Η Royal Caribbean International, ένας από τους κορυφαίους ομίλους της βιομηχανίας της κρουαζιέρας επιλέγει την Ελλάδα ως homeporting και ειδικότερα για το κρουαζιερόπλοιο Brilliance of The Seas το οποίο φέτος το καλοκαίρι θα αναχωρεί από το λιμάνι του Πειραιά.

Το Brilliance of the Seas θα προσφέρει εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από και προς Πειραιά, από τις 23 Μαΐου έως και τις 8 Αυγούστου και θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες 7 διανυκτερεύσεων προς Ελληνικά λιμάνια, όπως τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, ενώ θα προσεγγίζει και λιμάνια της Τουρκίας και της Κύπρου (Έφεσο, Μπόντρουμ,, Κωνσταντινούπολη και Λεμεσό).

Το Brilliance of the Seas ανήκει στην κατηγορία Radiance, έχει μεικτή χωρητικότητα 90,090 τόνων, 13 καταστρώματα και μήκος 293 μέτρα. Μπορεί να φιλοξενήσει 2,142 επιβάτες σε δίκλινες καμπίνες με άνεση και πολυτέλεια.

Η Royal Caribbean στη Δυτική Μεσόγειο

Το καλοκαίρι του 2025 η Royal Caribbean International συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα, καθώς μερικά από τα δρομολόγια του κρουαζιερόπλοιου Voyager of the Seas, το οποίο θα προσφέρει κρουαζιέρες στη Δυτική Μεσόγειο και στην Αδριατική θάλασσα, θα ξεκινούν ή θα τελειώνουν στον Πειραιά. Άλλα θα ξεκινούν από τη Ραβέννα της Ιταλίας. Το Voyager of the Seas ανήκει στην κατηγορία Voyager, έχει μεικτή χωρητικότητα 137,276 τόνων, 15 καταστρώματα και μήκος 311 μέτρα. Μπορεί να φιλοξενήσει 3,600 επιβάτες σε δίκλινες καμπίνες με άνεση και πολυτέλεια.

Στη Δυτική Μεσόγειο θα βρίσκεται επίσης το Allure of the Seas το οποίο θα ανακαινισθεί και θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, που κάνουν τα πλοία της Royal Caribbean International να εντυπωσιάζουν και να καινοτομούν. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν συναρπαστικές νέες δραστηριότητες όπως το Ultimate Abyss και το The Perfect Storm, να χαλαρώσουν στο ανασχεδιασμένο κατάστρωμα πισίνας τύπου resort και να επιλέξουν από τις κορυφαίες γαστρονομικές εμπειρίες. Όλα αυτά συνδυάζονται με επισκέψεις στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου. Το Allure of the Seas, θα αναχωρεί από Βαρκελώνη ή Τσιβιταβέκια και θα κάνει κρουαζιέρες 7 διανυκτερεύσεων σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.

Το καλοκαίρι του 2025, εξάλλου, το Icon of the Seas (φωτό), ένα από τα μεγαλύτερα και πιο τεχνολογικά προηγμένα κρουαζιερόπλοια του κόσμου το οποίο γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας, θα βρίσκεται στη Καραϊβική και θα κάνει εβδομαδιαίες κρουαζιέρες σε Δυτική και Ανατολική Καραϊβική με λιμάνι αναχώρησης το Μαϊάμι. To Icon of the Seas έχει μεικτή χωρητικότητα 250.800 τόνων, 365 μέτρα μήκος, διαθέτει 18 καταστρώματα ενώ μπορεί να υποδεχθεί έως 7.514 επιβάτες.

Νέο κρουαζιερόπλοιο - Star of the Seas

Τον Αύγουστο του 2025 το δεύτερο πλοίο της κατηγορίας Icon, το Star of the Seas, θα αποτελέσει ένα πρωτόγνωρο συνδυασμό των καλύτερων στοιχείων των διακοπών. Στο Star of The Seas κάθε οικογένεια και κάθε λάτρης της περιπέτειας θα βρουν τη δική τους εκδοχή των απόλυτων οικογενειακών διακοπών.

To Star of The Seas κατασκευάζεται στα ναυπηγεία Meyer Turku στην Φινλανδία, θα έχει μεικτή χωρητικότητα 250,800 τόνων και θα είναι πλέον το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο μαζί με το Icon of The Seas, αφού και αυτό θα έχει μήκος 365 μέτρων. Το πλοίο θα έχει 20 καταστρώματα και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 7,514 άτομα.

Το Star of the Seas θα ξεκινήσει την πρώτη του κρουαζιέρα τον Αύγουστο του 2025 και όλη τη χρονιά θα αναχωρεί από το Port Canaveral της Φλόριντας, προσφέροντας 7νυχτες κρουαζιέρες εναλλάξ στην Ανατολική και Δυτική Καραϊβική επισκεπτόμενο προορισμούς όπως το Κοζουμέλ και το Πουέρτο Κόστα Μάγια στο Μεξικό, το Σεν Μαρτέν και Σεντ Tόμας και φυσικά το ιδιόκτητο νησί της Royal Caribbean στις Μπαχάμες, το Perfect Day at CocoCay.

Η ιδιωτική νησίδα στις Μπαχάμες

Η Perfect Day at CocoCay είναι η βραβευμένη ιδιωτική νησίδα της Royal Caribbean στις Μπαχάμες, σχεδιασμένη για να προσφέρει στους επισκέπτες μια ανεπανάληπτη εμπειρία διασκέδασης, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Πρόκειται για έναν exclusive προορισμό, διαθέσιμο αποκλειστικά για τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων της εταιρείας, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου υποδομές, εντυπωσιακές δραστηριότητες και φυσική ομορφιά. Η Perfect Day at CocoCay δεν είναι απλώς μια στάση σε ένα ταξίδι αλλά ένας μοναδικός προορισμός από μόνος του. Ο έξυπνος σχεδιασμός της προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό ψυχαγωγίας, πολυτέλειας και φύσης, καθιστώντας τη μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες κρουαζιέρας στον κόσμο.

Το Royal Beach Club Cozumel αποτελεί έναν απόλυτα ολοκληρωμένο προορισμό, συνδυάζοντας παραδεισένια τοπία, πλούσια θαλάσσια ζωή, συναρπαστικές περιπέτειες και αυθεντική μεξικάνικη κουλτούρα. Με την προσθήκη του Royal Beach Club Cozume,l το 2026, η Royal Caribbean International ενισχύει την παρουσία της και αναβαθμίζει την εμπειρία των επιβατών της, προσφέροντας πολυτελείς, μοναδικές και προσωποποιημένες υπηρεσίες σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς κρουαζιέρας στον κόσμο.

Το 2025, η Royal Caribbean International προσφέρει κρουαζιέρες σε κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως. Στην Καραϊβική, 24 πλοία θα εξερευνήσουν την Ανατολική, Δυτική και Νότια Καραϊβική, με σταθμούς όπως το Perfect Day at CocoCay, Cozumel και St. Maarten. Στην Ευρώπη, 6 πλοία θα ταξιδεύουν σε Μεσόγειο, Αδριατική, Βαλτική και Νορβηγικά Φιόρδς. Η Αλάσκα θα φιλοξενήσει 4 πλοία για εντυπωσιακές περιπέτειες με παγετώνες, ενώ στην Ασία, 3 πλοία θα καλύψουν εξωτικούς προορισμούς όπως η Ιαπωνία και η Νοτιοανατολική Ασία. Στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, 4 πλοία θα προσφέρουν ταξίδια στο Νότιο Ημισφαίριο, ενώ 3 πλοία από τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ θα πλεύσουν στο Μεξικό και τη Χαβάη, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε κάθε γωνιά του κόσμου.