Βραβεία Ελληνικής Ναυτιλίας 2024: Βραβείο Γραμμής Επιβατών στη Variety Cruises

Η Variety Cruises, μια οικογενειακή επιχείρηση τρίτης γενιάς με 75 χρόνια εμπειρίας στη ναυσιπλοΐα με μικρά πλοία, τιμήθηκε με το έγκριτο Βραβείο Γραμμής Επιβατών, το οποίο χορηγεί η SWS, στα Βραβεία Ελληνικής Ναυτιλίας 2024. Το βραβείο απονεμήθηκε από τον κ. Chen Gang, Πρόεδρο της SWS. Το βραβείο αναδεικνύει τον πρωτοποριακό ρόλο της εταιρείας στις περιπέτειες με μικρά πλοία και τη δέσμευσή της να δημιουργήσει συνδέσεις με νόημα μεταξύ ταξιδιωτών και προορισμών.

Ο Φίλιππος Βενετόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Variety Cruises, αποδέχθηκε το βραβείο εκ μέρους της εταιρείας και απέδωσε την αναγνώριση στην αφοσίωση της ομάδας του και στην διαρκή αποστολή της εταιρείας: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μας, των οποίων η σκληρή δουλειά και το πάθος κατέστησαν αυτό το επίτευγμα δυνατό. Αυτό το βραβείο γιορτάζει 75 χρόνια εξερεύνησης του κόσμου με μικρό πλοίο, αναδεικνύοντας τους θησαυρούς της Ελλάδας— θάλασσες, νησιά και πολιτισμό. Η Variety Cruises είναι αφοσιωμένη στην ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Ελλάδας, του κρυμμένου θησαυρού της, του μύθου των ελληνικών νησιών.»

Η Variety Cruises, που ιδρύθηκε το 1949, έχει γίνει παγκόσμιος ηγέτης στη μπουτίκ ναυσιπλοΐα με μικρά πλοία, προσφέροντας μοναδικά δρομολόγια που οδηγούν τους ταξιδιώτες πιο βαθιά στους προορισμούς που επισκέπτονται. Η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της ενώ παραμένει πιστή στις ελληνικές ναυτικές της ρίζες, κάνοντάς κάθε ταξίδι μια αυθεντική περιπέτεια.

Το Βραβείο Γραμμής Επιβατών, του έγκριτου Lloyd’s List, είναι απόδειξη της καινοτόμου προσέγγισης της Variety Cruises στη ναυσιπλοΐα και της δέσμευσής της στην προώθηση της Ελλάδας ως κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού για εμβληματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Η Variety Cruises είναι μια οικογενειακή επιχείρηση τρίτης γενιάς, που έχει βραβευτεί ως πρωτοπόρος στις κρουαζιέρες με μικρά πλοία και διαθέτει έναν στόλο από οκτώ boutique σκάφη, καθένα από τα οποία είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο SOLAS για να φιλοξενεί περίπου 50 επισκέπτες. To 2024, η Variety Cruises γιόρτασε τα 75 χρόνια λειτουργίας μας και η χρονιά έκλεισε με ένα σημαντικό επίτευγμα, λάβαμε το βραβείο Passenger Line of the Year σταGreek Shipping Awards 2024 από την Lloyd’s List.

Έως και σήμερα στόχος της Variety Cruises παραμένει η προσφορά 7ήμερων κρουαζιερών (7 day adventures by small ship) που εμπλουτίζουν τη ζωή των ταξιδιωτών, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία χάρη στα μικρού μεγέθους πλοία μας να πηγαίνουν «βαθύτερα» στον προορισμό.

Με τον όρο «βαθύτερα» εννοούμε ότι τα πλοία μπορούν να δένουν σε μικρότερα λιμάνια, λιγότερο γνωστών και τουριστικών νησιών, όπως η Κάλυμνος ή οι Λειψοί, νησιά όπου ο μέσος ταξιδιώτης θα ήταν δύσκολο να επισκεφτεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Λόγω του μικρού μεγέθους το περιβάλλον είναι πιο οικείο και οι επιβάτες έχουν την δυνατότητα να γνωρίζονται πιο εύκολα με τους συνταξιδιώτες τους, καθώς και το πλήρωμα προσφέρει και πιο άμεση προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Η Variety Cruises προσφέρει κρουαζιέρες σε Ελλάδα, Ιταλία/Μάλτα, Κροατία/Σλοβενία/Αλβανία, Πράσινο Ακρωτηριο (Cape Verde), Δυτική Αφρική, Σεϋχέλλες, Ταϊτή.