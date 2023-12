Κρουαζιέρα | O Messi επίσημος ανάδοχος του Icon of the Seas της Royal Caribbean

Η νέα, εμβληματική εποχή διακοπών θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2024, όταν το επαναστατικό Icon of the Seas της Royal Caribbean International θα κάνει το ντεμπούτο του. Η μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο αποκάλυψε ότι το icon του αθλητισμού, ο Lionel Messi είναι το επίσημο Icon του Icon of the Seas. Ο πιο διακεκριμένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών θα καλωσορίσει το νέο πλοίο σε μια αποκλειστική γιορτή ονοματοδοσίας στο Μαϊάμι.

Θεωρούμενος ευρέως ως ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο Messi έχει και συνεχίζει να σημειώνει μια μακρά λίστα ρεκόρ στην καριέρα του που περιλαμβάνει την κατάκτηση του Ballon d’ Or οκτώ φορές και την ανακήρυξή του από το περιοδικό TIME ως αθλητή της χρονιάς για το 2023 με την έναρξη μιας νέας εποχής του ποδοσφαίρου στις Η.Π.Α. όταν εντάχθηκε στην Inter Miami FC, συνεργάτη της Royal Caribbean και νέα πρωταθλήτρια του Leagues Cup. Δικαιωματικά όμως, και το Icon of the Seas έχει σπάσει κάθε ρεκόρ.

Η πολυαναμενόμενη αποκάλυψη της νέας εμπειρίας διακοπών με αυτό το κρουαζιερόπλοιο τον Οκτώβριο του 2022 οδήγησε στην ημέρα με τις περισσότερες κρατήσεις αλλά και στην εβδομάδα με τον μεγαλύτερο όγκο κρατήσεων στην 53χρονη ιστορία της εταιρείας κρουαζιέρας, επιβεβαιώνοντας ότι οι παραθεριστές τώρα περισσότερο από ποτέ αναζητούν μια απόδραση που συνδυάζει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει ο κάθε τύπος διακοπών – από την χαλάρωση σε μία εξωτική παραλία μέχρι την απόδραση σε πολυτελές θέρετρο και την περιπέτεια ενός θεματικού πάρκου.

Με έξι νεροτσουλήθρες που σπάνε ρεκόρ, επτά πισίνες, την πρώτη “γειτονιά” σχεδιασμένη για νεαρές οικογένειες, περισσότερα από 40 σημεία για φαγητό, ποτό και διασκέδαση και πολλά άλλα, το Icon είναι ο τόπος όπου κάθε τύπος οικογένειας και λάτρης της περιπέτειας μπορεί να δημιουργήσει αναμνήσεις χωρίς συμβιβασμούς.

«Είμαι ενθουσιασμένος και αισθάνομαι τιμή που γίνομαι μέλος της οικογένειας της Royal Caribbean για να γιορτάσουμε την άφιξη του Icon of the Seas που θ΄ αλλάξει το παιχνίδι», δήλωσε ο Lionel Messi, Ιcon του Icon της Royal Caribbean International. "Το Icon είναι πέρα ​​απ’ οτιδήποτε άλλο υπάρχει για τις οικογενειακές διακοπές, με απίστευτα χαρακτηριστικά που δεν έχετε ξαναδεί, όλα σχεδιασμένα για να δημιουργούν αναμνήσεις."

Ο νέος ρόλος του Messi ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας μεταξύ της Royal Caribbean και της Inter Miami CF, με την οποία η εταιρεία κρουαζιέρας γίνεται ο επίσημος Vacation Partner της ομάδας. Ενωμένες στις πρωτιές, στην ηγεσία, στο πάθος και στην προσφορά αξέχαστων στιγμών σε οπαδούς και ταξιδιώτες, η Royal Caribbean και η Inter Miami CF θα γιορτάσουν την άφιξη του Icon με την επόμενη φάση της συνεργασίας τους – λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν αργότερα.

«Το Icon of the Seas είναι το αποκορύφωμα της παροχής αξέχαστων διακοπών για περισσότερο από 50 χρόνια και πρόκειται να ανταποκριθεί στο όνομά του με περισσότερους από έναν τρόπους καθώς θα φέρει επανάσταση στην τουριστική βιομηχανία τον Ιανουάριο του 2024», δήλωσε ο Michael Bayley, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean International. «To Icon του Icon πρέπει να έχει ευρύ αντίκτυπο και την ικανότητα ν΄αλλάξει το status quo και ο Lionel Messi έχει αποδειχθεί το τέλειο παράδειγμα εδώ και χρόνια στον κόσμο του αθλητισμού και πιο πρόσφατα στην έναρξη μιας νέας εποχής ενθουσιασμού και πάθους για το ποδόσφαιρο στο Μαϊάμι και τις Η.Π.Α.».

Ως μέρος μιας μακρόχρονης ναυτικής παράδοσης, ο Messi θα λάβει μέρος στον εμβληματικό εορτασμό ονοματοδοσίας του Icon τον Ιανουάριο του 2024 στο Μαϊάμι. Το Icon του Icon θα έχει την τιμή να ευχηθεί να είναι καλοτάξιδο το νέο πλοίο, το πλήρωμά του και οι εκατομμύρια οικογένειες που θα δημιουργήσουν αναμνήσεις ζωής στο πλοίο τα επόμενα χρόνια.

Είτε οι «οικογενειακές διακοπές» σημαίνουν απόδραση ως οικογένεια, είτε ως ζευγάρι είτε ως φίλοι, όλοι μπορούν να δημιουργήσουν αναμνήσεις με τον δικό τους τρόπο καθημερινά μέσα από μια ποικιλία καινούριων και αναβαθμισμένων δραστηριοτήτων στις οκτώ γειτονιές του Icon. Κάθε γειτονιά είναι από μόνη της ένας προορισμός γεμάτος με ποικίλες εμπειρίες, ζωντανή διασκέδαση, εστιατόρια, μπαρ και πολλά άλλα.

Οι καλύτερες διακοπές στον κόσμο συνδυάζονται με ηλιόλουστους προορισμούς που μπορούν να επισκεφτούν οι ταξιδιώτες όλο το χρόνο ενώ βρίσκονται στο Icon. Κάθε περιπέτεια 7 διανυκτερεύσεων στην Ανατολική ή τη Δυτική Καραϊβική από το Μαϊάμι έχει να κάνει με το island hopping, με ειδυλλιακές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Καραϊβική – όπως το Philipsburg στο St. Maarten, την Costa Maya και το Cozumel στο Μεξικό και το Charlotte Amalie στο St. Thomas – ενώ μια απαράμιλλη ημέρα thrill & chill περιμένει τους επιβάτες στο βραβευμένο ιδιωτικό νησί της Royal Caribbean, Perfect Day στο CocoCay στις Μπαχάμες. Στο Perfect Day τον Ιανουάριο του 2024 θα ολοκληρωθεί η πρώτη παραλία μόνο για ενήλικες, η Hideaway Beach, που θα περιλαμβάνει ιδιωτική παραλία, πισίνες, σημεία για γεύμα και ποτό, ιδιωτικές καμπάνες, ζωντανή μουσική και πολλά άλλα.

