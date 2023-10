Η CLIA φιλοξενεί Έλληνες φοιτητές ναυτιλιακών σπουδών στον κόσμο της κρουαζιέρας

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) συνεχίζει να γιορτάζει το 2023 ως «Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων» και να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων στον κλάδο της κρουαζιέρας.

Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε μία ακόμα εκπαιδευτική επίσκεψη σε κρουαζιερόπλοιο για φοιτητές στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά η πρόσκληση απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο MSC Splendida της MSC Cruises στο Λιμάνι του Πειραιά, το Σάββατο 21 Οκτωβρίου. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να πλοηγηθούν στον κόσμο της κρουαζιέρας και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές ευκαιρίες στην αγορά κρουαζιέρας και για τις δράσεις του κλάδου για τη βιωσιμότητα.

Με οικοδεσπότες την Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, κα Μαρία Δεληγιάννη και την Αντιπρόεδρο Βιωσιμότητας & ESG της MSC Cruises, κα Linden Coppell, και με την τιμητική παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς κ. Yu Zenggang, οι φοιτητές των Προγραμμάτων MSc in Shipping Management and MSc in Ports and Coastal Economy του Πανεπιστημίου Πειραιώς ξεναγήθηκαν στους χώρους του MSC Splendida προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τι είναι η κρουαζιέρα. Τους φοιτητές συνόδευαν οι Καθηγητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ.κ. Θάνος Πάλλης και Άγγελος Παντουβάκης.

Καλωσορίζοντας τους φοιτητές στο MSC Splendida μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστος Στυλιανίδης τόνισε:

«Η κρουαζιέρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τουριστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο τομέας της κρουαζιέρας αναμένεται να φέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού και ταυτόχρονα σημαντικά οφέλη σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτόν, ενισχύει τη «γαλάζια» οικονομία και αποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό τη δέσμευση όλων μας στη διασφάλιση της αειφορίας στη ναυτική μας βιομηχανία». Αναφερόμενος στις προοπτικές για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε: «Η πρόβλεψη όλων των αναλυτών είναι ότι η θετική πορεία του κλάδου στη χώρα μας θα συνεχιστεί και ελπίζουμε ότι θα έχουμε περαιτέρω αύξηση των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων, που από τον επόμενο χρόνο ίσως ξεπεράσει και το 10%».

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, κ. Zenggang Yu εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την CLIA και την MSC Cruises για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης, τονίζοντας τη σημασία του Πειραιά ως το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της Ευρώπης και ζωτικό προορισμό κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Ο κ. Yu υπογράμμισε τα οικονομικά οφέλη που επιφέρει ο κλάδος της κρουαζιέρας, ιδίως την αύξηση του homeporting παρά τις προκλήσεις της πανδημίας.

Αυτό επαληθεύεται μέσα από μια ερευνητική μελέτη που διεξήχθη από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία διαπίστωσε ότι οι τουρίστες κρουαζιέρας συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική οικονομία, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στον Πειραιά. Ο παγκόσμιος οικονομικός αντίκτυπος της βιομηχανίας της κρουαζιέρας και οι ενέργειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκονται αμφότερες στο επίκεντρο μέσω των δράσεων απανθρακοποίησης και της αναγνώρισης της σημασίας της αειφορίας. Ο κ. Yu έκλεισε ενθαρρύνοντας τους φοιτητές να απολαύσουν τις παρουσιάσεις και την επίσκεψη στο πλοίο και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στις σπουδές και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, παρουσίασε τη γενική εικόνα των τάσεων και των βασικών μεγεθών για τον κλάδο της κρουαζιέρας παγκοσμίως και στην Ελλάδα, καθώς και τα πρόσφατα στοιχεία της Έκθεσης Βιωσιμότητας της CLIA, η οποία δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2023.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της προτεραιότητας της CLIA να έρχεται σε επαφή με φοιτητές και νέους ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον για τον δυναμικό κλάδο της κρουαζιέρας. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και ευαισθητοποιήσουμε τους νέους σχετικά με τη σημαντική και αυξανόμενη συνεισφορά του κλάδου στην οικονομία και την απασχόληση σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο», σημείωσε η κα Δεληγιάννη. «Ως βιομηχανία κρουαζιέρας πλέουμε προς ένα καλύτερο αύριο και αυτοί οι νέοι φοιτητές είναι το μέλλον μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχθούμε αυτά τα παιδιά εν πλω και να τους προσφέρουμε μία βιωματική εμπειρία για να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι η κρουαζιέρα».

Εκ μέρους της MSC Cruises η Linden Coppell, Αντιπρόεδρος Βιωσιμότητας & ESG, παρουσίασε τις σύγχρονες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος που υπάρχουν στο πλοίο καθώς και τη στρατηγική της MSC Cruises για τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, εστίασε στα στοιχεία αλλά και τις ευκαιρίες απασχόλησης τόσο εν πλω όσο και στη στεριά και στα γραφεία της εταιρείας.

«Το πρόγραμμα βιωσιμότητας της εταιρείας μας στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Πλανήτης, Άνθρωποι, Προορισμοί και Προμήθειες. Έτσι διασφαλίζουμε ότι η προσοχή μας εστιάζεται στα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Στην MSC Cruises, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι άνθρωποί μας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας και γι’ αυτό προσλαμβάνουμε ταλαντούχους ανθρώπους από όλο τον κόσμο για να γίνουν μέλη της ομάδας μας. Κατανοούμε ότι η καλλιέργεια ταλέντων και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον είναι ύψιστης σημασίας και εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε εξειδικευμένο και με κίνητρο εργατικό δυναμικό ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας για βιωσιμότητα και να προσφέρουμε εξαιρετικές εμπειρίες στους επιβάτες μας», τόνισε.

Ο καθηγητής κ. Θάνος Πάλλης, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σημείωσε:

«Η κρουαζιέρα είναι ένας τομέας που παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές. Είναι, επίσης, ένας τομέας που βασίζεται στον συντονισμό πολλών ενδιαφερομένων μερών προκειμένου αυτές οι προοπτικές να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα με τρόπο οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο. Αυτή η εκπαιδευτική επίσκεψη έδωσε μια μοναδική ευκαιρία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας να κατανοήσουν καλύτερα τις πολλαπλές και πολυδιάστατες προσπάθειες των εταιρειών κρουαζιέρας και του λιμανιού του Πειραιά για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης από κάθε άποψη και να συζητήσουν για τη συμβολή των δραστηριοτήτων κρουαζιέρας στις τοπικές κοινωνίες. Και όλα αυτά, γνωρίζοντας ένα κρουαζιερόπλοιο σε πλήρη λειτουργία και τη μοναδική φιλοξενία που προσφέρει η MSC Cruises στους επισκέπτες της. Συγχαρητήρια στην CLIA Europe για αυτήν την αξιέπαινη πρωτοβουλία και στην MSC Cruises που την μετέτρεψε σε μία μοναδική εμπειρία για τους φοιτητές μας. Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας θα συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους για να δώσει σε τέτοιες εκπαιδευτικές επισκέψεις συστηματικό χαρακτήρα».

Η κρουαζιέρα προσφέρει ποιοτικό περιβάλλον εργασίας, με ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές, καθώς και εκπαίδευση των μελών των πληρωμάτων ώστε να αναπτύσσουν δεξιότητες στην εργασία τους και να έχουν καλές προοπτικές εξέλιξης στη σταδιοδρομία τους.

Οι εταιρείες κρουαζιέρας - μέλη της CLIA απασχολούν πολυεθνικό εργατικό δυναμικό σε ένα τεράστιο εύρος επαγγελμάτων, που ποικίλλουν από αμιγώς ναυτιλιακές ειδικότητες έως ξενοδοχειακά επαγγέλματα, ειδικότητες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μάγειρες, ειδικούς ψυχαγωγίας κ.ά. Συχνά περισσότερες από 60 διαφορετικές εθνικότητες μπορεί να συνεργάζονται σε ένα πλοίο. Η κρουαζιέρα αποτελεί, επίσης, «προνομιακό χώρο» για τις γυναίκες που εργάζονται στη ναυτιλία, καθώς το 94% των γυναικών ναυτικών σε όλο τον κόσμο εργάζονται στον κλάδο της κρουαζιέρας. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες κρουαζιέρας μέλη της CLIA προσφέρουν πρόσβαση και ανεξαρτησία σε εργαζόμενους με αναπηρία.

Σχετικά με τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA)

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) συνιστά τη μεγαλύτερη παγκοσμίως εμπορική ένωση πλοιοκτητών κρουαζιερόπλοιων, παρέχοντας μια ενιαία φωνή και έναν κορυφαίο θεσμικό φορέα για την παγκόσμια κοινότητα της κρουαζιέρας. Εκ μέρους των μελών και των συνεργατών του, ο Οργανισμός υποστηρίζει πολιτικές και πρακτικές που προωθούν ένα ασφαλές, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον κρουαζιερόπλοιων, προωθώντας θετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες για εκατομμύρια επιβάτες που επιλέγουν την κρουαζιέρα ετησίως.

Φέτος, η CLIA προβλέπει ότι ο ετήσιος αριθμός επιβατών θα φθάσει τα 31,5 εκατομμύρια, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2019. Η Κοινότητα της CLIA περιλαμβάνει τις κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας σε ωκεανούς, ποταμούς και ειδικούς προορισμούς, μια εξαιρετικά εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη κοινότητα ταξιδιωτικών πρακτόρων, προμηθευτές και συνεργάτες της κρουαζιέρας από τους τομείς των λιμένων και προορισμών, της κατασκευής πλοίων, των προμηθειών και επιχειρηματικών υπηρεσιών.