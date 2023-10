Έρχεται το επόμενο καινοτόμο κρουαζιερόπλοιο Star of the Seas το καλοκαίρι του 2025

To επόμενο, καινοτόμο κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται στον ορίζοντα και το όνομά του είναι Star of the Seas. Μόλις 100 περίπου ημέρες πριν τον ερχομό του πρώτου κρουαζιερόπλοιου της κατηγορίας Icon, Icon of the Seas, η Royal Caribbean International ανακοίνωσε το όνομα του επόμενου πλοίου στην κατηγορία Icon και την εναρκτήρια σαιζόν του – το καλοκαίρι του 2025.

Μετά το ντεμπούτο του Icon, που θ΄αποτελέσει ορόσημο μιας νέας εποχής διακοπών, η μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο θα επιστρέψει δριμύτερη με το Star of the Seas, ένα κρουαζιερόπλοιο γεμάτο νέες αλλά και παλιότερες, αγαπημένες εμπειρίες που θ΄απευθύνονται σε κάθε τύπο οικογένειας και σε όσους αναζητούν την περιπέτεια ώστε να δημιουργήσουν αναμνήσεις χωρίς συμβιβασμούς. Αυτή τη στιγμή το νέο πλοίο είναι υπό κατασκευή στα ναυπηγεία του Turku στη Φινλανδία και τα χαρακτηριστικά του θ΄αποκαλυφθούν σύντομα.

«Η ιδέα του συνδυασμού των καλύτερων στοιχείων κάθε τύπου διακοπών για την απόλυτη περιπέτεια έχει προκαλέσει περισσότερο ενθουσιασμό από τον αναμενόμενο και το Star of the Seas θα είναι η επόμενη τολμηρή απάντηση στο ρεκόρ πωλήσεων που σημειώνεται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο με το Icon of the Seas», δήλωσε ο Michael Bayley, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean International.

Η εμφάνιση του Icon of the Seas και η νέα κατηγορία Icon έδωσαν τον τόνο τον Οκτώβριο του 2022 και οδήγησαν την εταιρεία στην ημέρα με τις περισσότερες πωλήσεις και στην εβδομάδα με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων στην 53χρονη ιστορία της. Η άνευ προηγουμένου ζήτηση οδήγησε την Royal Caribbean στην ανακοίνωση των δρομολογίων του Icon για το 2025-2026 τρεις μήνες νωρίτερα απ΄ότι είχε προγραμματιστεί και τώρα στην ανακοίνωση του ονόματος του Star και της εναρκτήριας σαιζόν του.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Icon περιλαμβάνουν έξι διαφορετικές νεροτσουλήθρες στο waterpark του πλοίου, Thrill Island ∙ επτά πισίνες, μια για κάθε ημέρα της εβδομάδας ∙ την «γειτονιά» Surfside στην οποία οι οικογένειες με μικρά παιδιά θα μπορούν να περάσουν ολόκληρη την ημέρα ∙ ψυχαγωγικές παραστάσεις στον πάγο, στον αέρα, στο νερό και στην σκηνή ∙ περισσότερες από 40 επιλογές για φαγητό και ποτό και άλλα πολλά.

Το Star of the Seas θα είναι το τρίτο πλοίο της εταιρείας που θα τροφοδοτείται από υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), συνδυάζοντας τη χρήση του καθαρότερου καυσίμου που είναι διαθέσιμο μέχρι σήμερα στη ναυτιλία με κορυφαία περιβαλλοντικά προγράμματα στον κλάδο. Εφοδιασμένο με εφαρμογές που ποικίλουν από συστήματα ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας μέχρι τη σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα στην ξηρά, το Star of the Seas θα είναι το πιο βιώσιμο πλοίο της Royal Caribbean ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τον Όμιλο της Royal Caribbean προς την ένταξη στο στόλο ενός πλοίου με καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2035.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Star θα ανακοινωθούν στο προσεχές μέλλον.

Σχετικά με Royal Caribbean International

Η Royal Caribbean International προσφέρει καινοτομία στη θάλασσα για περισσότερα από 50 χρόνια. Κάθε διαδοχική κατηγορία πλοίων είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα ενσωματώνοντας την τελευταία τεχνολογία και τις εμπειρίες επισκεπτών για τον σημερινό περιπετειώδη ταξιδιώτη. Η εταιρεία κρουαζιέρας συνεχίζει να φέρνει επανάσταση στις διακοπές με δρομολόγια σε περισσότερους από 270 προορισμούς σε 72 χώρες σε έξι ηπείρους, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού νησιωτικού προορισμού της Royal Caribbean στις Μπαχάμες, Perfect Day at Coco Cay, η πρώτη στη συλλογή Perfect Day Island. Η Royal Caribbean έχει επίσης ψηφιστεί «Best Cruise Line Overall» για 18 συνεχόμενα χρόνια στα Travel Weekly Readers’ Choice Awards