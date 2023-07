Celebrity Cruises | Μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες στο νέο κρουαζιερόπολοιο Celebrity Ascent

Η Celebrity Cruises, η βραβευμένη premium εταιρεία κρουαζιέρας, με μεγάλη χαρά αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το πρόγραμμα γαστρονομίας και ποτών που έχει προγραμματιστεί για το πολυαναμενόμενο νέο πλοίο της, το Celebrity Ascent. Το τέταρτο σκάφος της επαναστατικής κατηγορίας Edge, το Ascent, θα ενθουσιάσει τους ταξιδιώτες με επανασχεδιασμένα εστιατόρια, μια νέα καθηλωτική εμπειρία δείπνου, διευρυμένα μενού γευμάτων και κοκτέιλ, μια νέα εμπειρία γευσιγνωσίας ουίσκι και ένα δείπνο πολλαπλών πιάτων φυτικής προέλευσης.

«Οι αναμνήσεις που δημιουργούμε με την οικογένεια και τους φίλους καθώς μοιραζόμαστε το φαγητό και το ποτό μας είναι εδώ και καιρό ένα από τα πιο αλησμόνητα κομμάτια του ταξιδιού και με το Celebrity Ascent αναζητήσαμε κάθε ευκαιρία για να κάνουμε αυτές τις εμπειρίες πιο πλούσιες και ακόμα πιο συναρπαστικές για τους καλεσμένους μας», λέει η Laura Hodges Bethge, Πρόεδρος της Celebrity Cruises. «Στο Ascent υπάρχει κάτι που θα ευχαριστήσει τον κάθε επισκέπτη, είτε πρόκειται για τον γευσιγνώστη που αναζητά τα καλύτερα κρασιά του κόσμου, το ζευγάρι που αναζητά μια οικεία και ρομαντική βραδιά, την οικογένεια που θέλει να περάσει χρόνο με τα παιδιά παίζοντας και διασκεδάζοντας ή τον ταξιδιώτη που τον ενδιαφέρει η ευεξία και επιθυμεί υγιεινές επιλογές φυτικής προέλευσης».

Ένα νέο Le Voyage: Το πολυτελές εν πλω εστιατόριο του Chef Daniel Boulud

Ο παγκοσμίου φήμης σεφ Daniel Boulud, ο Global Culinary Ambassador της Celebrity, επιστρέφει στο Celebrity Ascent με το καταξιωμένο του concept εστιατορίου στη θάλασσα. Το δεύτερό του fine dining εστιατόριο, Le Voyage℠, θα σχεδιαστεί από την αρχή ώστε να δημιουργεί ατμοσφαιρικό περιβάλλον με νέο φωτισμό, ουδέτερα χρώματα, βελούδινα καθίσματα και χρυσαφιές αποχρώσεις σε όλα τα σημεία. Οι επισκέπτες του εστιατορίου θα δοκιμάσουν ένα παγκόσμιο μενού το οποίο έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο σεφ Boulud και θα προσφέρει πιάτα από τα προσωπικά του ταξίδια και αγαπημένα μέρη σε όλο τον κόσμο.

Για την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία, οι μεγαλύτερες παρέες μπορούν να κάνουν κράτηση για το Chef’s Table - μια ιδιωτική τραπεζαρία 6 θέσεων που προσφέρει στους επισκέπτες ένα δείπνο γευσιγνωσίας πολλαπλών πιάτων με εξαιρετικό wine pairing. Και όπως είναι χαρακτηριστικό για τον Boulud, οι επισκέπτες θ΄απολαύσουν τα περίφημα σπιτικά Mαντλέν του στο τέλος κάθε γεύματος.

Φυτικές γεύσεις και επιλογές Pop

Ένας από τους πιο συναρπαστικούς χώρους στα πλοία της κατηγορίας Edge, το Eden, είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, ένας πολυεπίπεδος χώρος με τζαμαρίες από το δάπεδο μέχρι την οροφή. Αυτός ο πολυχρηστικός χώρος προσφέρει ένα χαλαρό lunch café, κοκτέιλ μπαρ, χώρο ψυχαγωγίας, μια υπαίθρια βεράντα και ένα εστιατόριο - όλα αυτά παίρνουν ζωή τη νύχτα μέσα από έναν συνδυασμό μουσικής, σπονδών και παραστάσεων που όμοιός τους δεν υπάρχει σε κρουαζιερόπλοιο. Ένα από τα κυριότερα σημεία του Eden είναι το χαρακτηριστικό εστιατόριό του, το οποίο προσφέρει ένα γαστρονομικό ταξίδι βασισμένο σε αγνά, φρέσκα και εποχιακά υλικά.

Με την άφιξη του Ascent, οι ταξιδιώτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παγκόσμια γαστρονομία στην πιο γνήσια μορφή της μέσα από ένα νέο μενού γευσιγνωσίας επτά πιάτων με φυτική βάση. Κάθε πιάτο περιέχει συστατικά από τον αρχικό τόπο προέλευσής τους που παρουσιάζονται στην πιο φυσική τους κατάσταση. Τα κυριότερα σημεία του μενού περιλαμβάνουν πιάτα όπως το Golden Beet-Tomato Ceviche, την Panna Cotta Ajoblanco, το Roasted and Glazed Celeriac Steak και το Dry Rose Petals Masala Curry. Απολαμβάνονται ως μενού γευσιγνωσίας ή a la carte, ενώ οι επισκέπτες μπορούν επίσης να επιλέξουν μεταξύ βιολογικού και vegan wine pairing.

Περισσότερες επιλογές γευμάτων στα κύρια εστιατόρια

Με τα πλοία της κατηγορίας Edge, η Celebrity παρουσίασε ένα νέο concept τραπεζαρίας, αντικαθιστώντας την κύρια τραπεζαρία με τέσσερα κύρια εστιατόρια - το καθένα προσφέρει διαφορετικό είδος κουζίνας και χαρακτηριστικά πιάτα. Στο Ascent, οι ταξιδιώτες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν την επιλογή της νέας αμερικανικής κουζίνας στο εστιατόριο Cosmopolitan∙ μεσογειακή κουζίνα στο Cyprus∙ σύγχρονη γαλλική στο Normandie και ιταλική στο Tuscan. Συνδυαστικά, τα τέσσερα κύρια εστιατόρια προσφέρουν στους ταξιδιώτες περισσότερες από 84 επιλογές διαφορετικών πιάτων.

Ανακαίνιση των θεματικών εστιατορίων Le Petit Chef, Fine Cut και Blu

Η Celebrity συνεχίζει να είναι η μόνη εταιρεία κρουαζιέρας που διαθέτει το καθηλωτικό και high – tech εστιατόριο Le Petit Chef , αγαπητό σε όλο τον κόσμο. Κάθε δείπνο περιλαμβάνει ένα μενού πολλών πιάτων που ζωντανεύει μέσα από πολύχρωμα και διασκεδαστικά κινούμενα σχέδια ενός μικροσκοπικού σεφ που αφηγείται την ιστορία πίσω από κάθε πιάτο. Η κινούμενη εικόνα κάθε πιάτου τελειώνει με μια ψηφιακή εκδοχή του, ακολουθούμενη από το πραγματικό πιάτο που τοποθετείται μπροστά από τον επισκέπτη για μια εντυπωσιακή εμπειρία. Αποκλειστικά στο Ascent, οι επισκέπτες θα ζήσουν μια ολοκαίνουργια γαστριμαργική παράσταση τεσσάρων πιάτων όπου

o μικροσκοπικός σεφ θα αφηγηθεί μέσα από ένα παραμύθι την συνάντησή του με ένα μυστηριώδες, μαγικό βιβλίο μαγειρικής με ευφάνταστες συνταγές γεμάτες εκπλήξεις.

Το αγαπημένο όλων Fine Cut Steakhouse, γνωστό για τα εντυπωσιακά, εκλεκτά κρέατα, από dry-aged φιλέτα μέχρι μπριζόλες Tomahawk, θα προσφέρει τώρα ένα νέο πιάτο, το Lemon Poached Lobster Tail με λιωμένα πράσα, μανιτάρια shiitake, ραβιόλια αστακού και σπιτική σάλτσα beurre Blanc. Οι επιβάτες της Aqua Class θα απολαύσουν την ευκαιρία να πάρουν το πρωινό τους ή να δειπνήσουν al fresco στη νέα εξωτερική βεράντα του Blu.

Ανεβάζοντας τον πήχη με νέα αλκοολούχα ποτά

Η Celebrity Cruises είναι γνωστή για το ευρύ πρόγραμμα γευσιγνωσίας οινοπνευματωδών ποτών (spirits tasting) , το οποίο μέχρι σήμερα περιλαμβάνει συνεργασίες με τις Jack Daniel's και Macallan. Στο Ascent, η εταιρεία θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο ώστε να ευχαριστήσει και τον πιο έμπειρο οινόφιλο μέσω μιας νέας αποκλειστικής συνεργασίας με το WhistlePig Whisky. Σε στενή συνεργασία με την Chief Blender, Meghan Ireland, το Ascent θα διαθέτει δύο βαρέλια που προορίζονται αποκλειστικά για τη Celebrity Cruises. Τα βαρέλια θα βρίσκονται στο Craft Social και εκεί οι επισκέπτες θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ του Special Bespoke Barrel 12 ετών και του Special Single Barrel 10 ετών, είτε a la carte είτε ως μέρος γευσιγνωσίας που περιλαμβάνει επίσης τα WhistlePig PiggyBack 100 Proof Bourbon (6 ετών), WhistlePig 10 και WhistlePig 12.

Με περισσότερα από 100 βραβεία από το περιοδικό Wine Spectator και εξακολουθώντας να είναι η μοναδική εταιρεία κρουαζιέρας που έλαβε ποτέ το πολυπόθητο βραβείο αριστείας "Best Of", η Celebrity Cruises είναι η μόνη εταιρεία που φροντίζει τόσο πολύ τους οινόφιλους. Τρία από τα εστιατόρια του Celebrity Ascent βραβεύτηκαν στα Wine Spectator Awards 2023, με τα Le Voyage και Tuscan να παραλαμβάνουν το Βραβείο Αριστείας "Best Of" και το Fine Cut κερδίζει το Βραβείο Αριστείας. Οι λάτρεις του κρασιού θα απολαύσουν τις εκτενείς λίστες κρασιών των εστιατορίων, τις υπηρεσίες των πιστοποιημένων σομελιέ του Ascent, καθώς και τα χαρακτηριστικά σεμινάρια wine tasting.

Στην καρδιά κάθε πλοίου της κατηγορίας Edge βρίσκεται η Grand Plaza με το χαρακτηριστικό Martini Bar ως κύριο σημείο αναφοράς. Εκεί βρίσκεται και το Chandelier, μια συναρπαστική φωτιστική κατασκευή που ζωντανεύει κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια των εμβληματικών Flair Bartender Shows. Στο Martini Bar μια ομάδα ειδικών mixologists διοργανώνει ένα φαντασμαγορικό σόου καθώς δημιουργούν έναν πύργο από μαρτίνι ενώ παράλληλα χορεύουν και παρουσιάζουν τις δεξιότητές τους. Το Martini Bar στο Ascent θα διαθέτει ένα διευρυμένο νέο μενού, που θα προσφέρει κλασικά μαρτίνι, δημιουργίες εμπλουτισμένες με φρούτα και δελεαστικά dessert μαρτίνι.

To Ascent ξεκινά αυτό το φθινόπωρο

Το Celebrity Ascent θα κάνει το μεγάλο του ντεμπούτο φέτος τον Νοέμβριο από το Port Everglades του Fort Lauderdale για την εναρκτήρια σεζόν του στην Καραϊβική. Οι ταξιδιώτες μπορούν να είναι από τους πρώτους που θα γνωρίσουν το νέο πλοίο κατά τη διάρκεια των preview δρομολογίων «Taste of Luxury», μεταξύ των οποίων μια κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων στη Δυτική Καραϊβική στις 22 Νοεμβρίου 2023 ή 3 διανυκτερεύσεων στις Μπαχάμες στις 26 Νοεμβρίου 2023 ή με τη συμμετοχή τους στο παρθενικό του ταξίδι 7 Νυχτών στην Ανατολική Καραϊβική στις 3 Δεκεμβρίου 2023.

Σχετικά με τη Celebrity Cruises

Το εμβληματικό «X» της Celebrity Cruises είναι το εμπορικό σήμα ενός στόλου 15 βραβευμένων πλοίων που δίνουν μια νέα διάσταση στα πολυτελή ταξίδια κρουαζιέρας με σύγχρονο, μοντέρνο σχεδιασμό, καταλύματα, γεύματα, σπα και ψυχαγωγικές εμπειρίες για μοντέρνα γούστα και πολιτιστικά πλούσιες και ποικίλες ταξιδιωτικές εμπειρίες, σε συνδυασμό με ζεστή, εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.

Η Celebrity σημείωσε πολλές πρωτοπορίες στον τομέα των κρουαζιέρων, όπως: η πρώτη χρήση ηλιακών πάνελ σε κρουαζιερόπλοιο, η πρώτη προσπάθεια εξάλειψης της χρήσης πλαστικών μπουκαλιών, η πρώτη Αμερικανίδα γυναίκα καπετάνιος σε κρουαζιερόπλοιο, η πρώτη ομάδα γυναικών αξιωματικών σε κρουαζιέρα, η πρώτη γυναίκα από τη δυτική Αφρική που εργάστηκε για την κατασκευή γέφυρας ενός κρουαζιερόπλοιο, η τέλεση ενός από τους πρώτους νόμιμους γάμους του ίδιου φύλου σε πλοίο. Με κίνητρο την αγάπη για ταξίδια και το πάθος για την εξερεύνηση του κόσμου, η Celebrity πραγματοποιεί δρομολόγια σε επτά ηπείρους και επισκέπτεται περισσότερους από 300 προορισμούς σε περισσότερες από 70 και πλέον χώρες. Η Celebrity Cruises είναι μία από τις πέντε επωνυμίες κρουαζιέρας που διαχειρίζεται η παγκόσμια εταιρεία κρουαζιέρας Royal Caribbean Group. (NYSE: RCL).

Σχετικά με το Navigator Travel

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας με υψηλή τεχνογνωσία στην απόλυτη εξυπηρέτηση του σύγχρονου ταξιδιώτη. Από την ίδρυσή του το 1962, από τον Αναστάσιο Στυλιανόπουλο, έως σήμερα, εμπιστεύονται το Navigator όλοι σχεδόν οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας βιομηχανίας της κρουαζιέρας. Έτσι σήμερα, με επικεφαλής τον Ανδρέα Στυλιανόπουλο, ο Navigator είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος Marketing και Πωλήσεων σε Ελλάδα και Βουλγαρία της Royal Caribbean International, των Celebrity Cruises και Azamara Cruises σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία και στρατηγικός συνεργάτης των Silversea Cruises, Oceania Cruises κ.ά