Η Μεσόγειος κυριαρχεί στη διεθνή ζήτηση για κρουαζιέρες πολυτελείας – Πειραιάς και Σαντορίνη στα δημοφιλέστερα λιμάνια του 2023

H κρουαζιέρα έχει επιστρέψει σχεδόν σε προπανδημικά επίπεδα και ενώ ορισμένες πλευρές της παραμένουν οι ίδιες, κάποιες άλλες έχουν αλλάξει, κυρίως ως προς το τι επιθυμούν οι ταξιδιώτες από την ταξιδιωτική εμπειρία τους το 2023.

Η πιο πρόσφατη μηνιαία έκθεση της CruiseCompete.com για τον Φεβρουάριο του 2023, με τίτλο «CruiseTrends», αποκαλύπτει τις πιο περιζήτητες εταιρίες κρουαζιέρας, πλοία, προορισμούς, λιμάνια, είδος καμπίνας, διάρκεια δρομολογίων κλπ. στις κρουαζιέρες premium, luxury και στις κρουαζιέρες ποταμών.

Οι πελάτες της CruiseCompete.com κάνουν αναζήτηση για 25.000 λέξεις κρουαζιέρας σε μηνιαία βάση, επομένως τα δεδομένα παρουσιάζουν μια ακριβή εικόνα σχετικά με το τι περιμένουν από αυτήν.

Όπως είναι φυσικό, η Ελλάδα και τα λιμάνια της, σύμφων με την έκθεση, έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά των ταξιδιωτών κρουαζιέρας.

Από δεκάδες τάσεις κρατήσεων κρουαζιέρας, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα...

-Οι δημοφιλέστερες εταιρίες κρουαζιέρας

Η Royal Caribbean International συνεχίζει να είναι η πιο δημοφιλής premium εταιρία κρουαζιέρας και ακολουθεί η θυγατρική της, Celebrity Cruises και η Norwegian Cruise Line. Στον τομέα της πολυτελείας, η Oceania Cruises πρωτοπορεί, ξεπερνώντας την Azamara και την Cunard Line. Όσον αφορά την κρουαζιέρα σε ποταμό, η Viking είναι η πιο δημοφιλής αυτή τη στιγμή, ακολουθούμενη από την AmaWaterways και την American Cruise Lines.

-Τα πιο συναρπαστικά κρουαζιερόπλοια

Η δημοτικότητα της Royal Caribbean International μεταξύ των επιβατών κρουαζιέρας premium αντικατοπτρίζεται στη λίστα με τα κορυφαία κρουαζιερόπλοια της κατηγορίας για αυτόν τον χειμώνα, η οποία περιλαμβάνει τα Wonder of the Seas, Harmony of the Seas, Oasis of the Seas, Odyssey of the Seas και Allure of the Seas. Στην αγορά πολυτελείας, το Queen Mary 2 της Cunard συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ακολουθούμενο από το Azamara Onward και αρκετά πλοία της Oceania Cruises με κυρίαρχο το Oceania Riviera. Εν τω μεταξύ, τα κρουαζιερόπλοια ποταμού που ζητούνται περισσότερο είναι τα American Queen, Scenic Spirit και AmaDara.

-Οι προορισμοί κρουαζιέρας με το μεγαλύτερη ζήτηση

Όλα εξαρτώνται από τον τύπο της κρουαζιέρας, καθώς η Καραϊβική είναι η πιο περιζήτητη περιοχή μεταξύ των ταξιδιωτών που επιλέγουν κρουαζιέρα υψηλής ποιότητας, οι επιβάτες πολυτελείας προτιμούν τη Μεσόγειο και τα κρουαζιερόπλοια του ποταμού αφορούν εξερευνήσεις στην Ευρώπη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Ωστόσο, η Βόρεια Αμερική είναι η δεύτερη πιο περιζήτητη περιοχή και στα τρία τμήματα.

-Κορυφαία λιμάνια αναχώρησης

Η Νότια Φλόριντα και η Ευρώπη κυριαρχούν στη λίστα με τα πιο δημοφιλή λιμάνια αναχώρησης κρουαζιέρας αυτόν τον Φεβρουάριο, με το Μαϊάμι, το Φορτ Λόντερντεϊλ και το Πορτ Κανάβεραλ να κατατάσσονται πρώτο, δεύτερο και τρίτο στην αγορά premium και το Μαϊάμι να βρίσκεται στην κορυφή των επιβατών πολυτελείας. Οι ταξιδιώτες πολυτελείας προτιμούν επίσης το Σαουθάμπτον, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Πειραιά. Οι επιβάτες κρουαζιέρας ποταμού, εν τω μεταξύ, προτιμούν αναχώρηση από το Άμστερνταμ, τη Βουδαπέστη ή το Παρίσι.

-Τα δημοφιλέστερα λιμάνια κρουαζιέρας

Όσον αφορά τα λιμάνια προσεγγίσεων, κάθε τμήμα της αγοράς θέλει κάτι διαφορετικό, με τους ηλιόλουστους προορισμούς με ζεστό καιρό να κυριαρχούν στην αγορά premium, την Αλάσκα να πρωτοστατεί στην πολυτέλεια και την ευρωπαϊκή γοητεία που τραβά τα βλέμματα των ταξιδιωτών κρουαζιέρας ποταμού. Τα λιμάνια Cozumel, Nassau και CocoCay βρίσκονται στην κορυφή της λίστας premium ενώ τα Ketchikan και Juneau της Αλάσκας κατατάσσονται στην πρώτη και δεύτερη θέση της κατάταξης πολυτελείας και ακολουθεί η Σαντορίνη. Τα πιο περιζήτητα λιμάνια κρουαζιέρας ποταμού περιλαμβάνουν το Στρασβούργο, την Κολωνία και τη Βουδαπέστη.

-Οι αγαπημένες χώρες των επιβατών κρουαζιέρας

Η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη παραμένουν “hot” επιλογές όσον αφορά τις χώρες που θέλουν να επισκεφτούν περισσότερο οι ταξιδιώτες κρουαζιέρας. Οι Μπαχάμες, το Μεξικό και οι ΗΠΑ πρωτοστατούν στο τμήμα της premium κρουαζιέρας, ενώ οι ΗΠΑ, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι κορυφαίες χώρες για επιβάτες πολυτελούς κρουαζιέρας. Στα ποτάμια η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία δημιουργούν τη μεγαλυτερη ζητηση.

- Οι πιο περιζήτητοι τύποι καμπίνας

Οι καμπίνες με μπαλκόνι είναι οι πιο δημοφιλείς τύποι καμπίνας και στα τρία τμήματα κρουαζιέρας, ακολουθούμενες από τις εξωτερικές καμπίνες (κρουαζιέρες πολυτελείας και ποταμού) και τις εσωτερικές καμπίνες (premium). Οι σουίτες και οι junior σουίτες έχουν λιγότερη ζήτηση και στις τρεις κατηγορίες κρουαζιέρας.

-Τα δημοφιλέστερα δρομολόγια βάσει διάρκειας κρουαζιέρας

Τα ταξίδια επτά διανυκτερεύσεων είναι η πιο δημοφιλή διάρκεια δρομολογίου σε όλα τμήματα της αγοράς. Μετά από μια κρουαζιέρα μιας εβδομάδας, οι επιβάτες premium είναι πιθανό να επιλέξουν μια πιο σύντομη κρουαζιέρα (πέντε διανυκτερεύσεις) σε σύγκριση με τους ταξιδιώτες πολυτελείας (10 διανυκτερεύσεις) και τους ταξιδιώτες κρουαζιέρας ποταμού (οκτώ διανυκτερεύσεις). Οι σύντομες κρουαζιέρες τεσσάρων διανυκτερεύσεων είναι επίσης δημοφιλείς μεταξύ των επιβατών κρουαζιέρας υψηλής ποιότητας, ενώ οι επιβάτες κρουαζιέρας πολυτελείας και ποταμού έχουν δείξει σημαντικό ενδιαφέρον για κρουαζιέρες διάρκειας έως και δύο εβδομάδων.

-Οι κορυφαίοι μήνες ζήτησης κρουαζιέρας

Οι ταξιδιώτες κρουαζιέρας υψηλής ποιότητας ενδιαφέρονται περισσότερο για ταξίδια αργά το χειμώνα ή νωρίς την άνοιξη, ενώ οι πελάτες κρουαζιέρας πολυτελείας και ποταμού είναι πιο πιθανό να στοχεύσουν στους καλοκαιρινούς μήνες. Οι κορυφαίοι μήνες ταξιδιού που ζητήθηκαν από τους επιβάτες premium είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Φεβρουάριος του 2023, ενώ οι πελάτες πολυτελείας αναζητούν τον Ιούνιο, τον Αύγουστο και τον Μάρτιο του 2023, με αυτή τη σειρά. Τέλος, οι ταξιδιώτες που επιθυμούν κρουαζιέρα ποταμού, συνήθως επιλέγουν Ιούλιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο του 2023.

-Η μέση χρονική απόσταση από την κράτηση μέχρι την αναχώρηση για το ταξίδι

Το «παράθυρο κράτησης» κρουαζιέρας - ο μέσος αριθμός ημερών μεταξύ της ημερομηνίας κράτησης της κρουαζιέρας και της ημερομηνίας απόπλου - ποικίλλει στα τρία διαφορετικά τμήματα της αγοράς. Οι κρουαζιέρες ποταμού έχουν συνήθως το συντομότερο παράθυρο στις 179 ημέρες, ακολουθούμενες από τις premium στις 191 ημέρες. Το παράθυρο κράτησης πολυτελείας κάνει... άλμα σε έως και 279 ημέρες.