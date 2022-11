Regent Seven Seas Cruises | Δωρεάν διανυκτερεύσεις με περιηγήσεις και στην Αθήνα το 2023

Η Regent Seven Seas Cruises παρέχει στους πελάτες της δωρεάν προγράμματα διαμονής σε ξενοδοχεία πριν ή μετά την κρουαζιέρα σε 57 δρομολόγια σε όλη την Ευρώπη μεταξύ Απριλίου και Νοεμβρίου 2023. Η προσφορά "Gift of Travel" γίνεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη από την εταιρεία πολυτελών κρουαζιερών.

Το Gift of Travel είναι διαθέσιμο στα πλοία Seven Seas Mariner, Seven Seas Splendor, Seven Seas Voyage και Seven Seas Navigator σε προορισμούς όπως ο Πειραιάς (Αθήνα), το Σαουθάμπτον (Λονδίνο), η Κοπεγχάγη, η Κωνσταντινούπολη και η Βαρκελώνη.

Η προσφορά ισχύει για νέες κρατήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2022 και 6ης Ιανουαρίου 2023. Οι επισκέπτες που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δωρεάν ξενάγηση πριν ή μετά την κρουαζιέρα μπορούν να επιλέξουν να λάβουν πίστωση από 750 $ ανά επισκέπτη έως και 1.500 $ εάν η κράτηση είναι σε σουίτα.

Πολλές φορές οι επισκέπτες μας επιστρέφουν στην Ευρώπη για μια μαγική παραμονή γεμάτη πλούσια ιστορία, ζωντανό πολιτισμό και μαγευτικά τοπία, δήλωσε ο Jason Montague, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Regent Seven Seas Cruises. Αυτή η γενναιόδωρη νέα προσφορά Δώρου Ταξιδιού παρέχει την τέλεια ευκαιρία στους επισκέπτες μας να βιώσουν αληθινά αυτή τη μαγευτική ήπειρο, από τη Μεσόγειο έως τη Βόρεια Ευρώπη και παντού ενδιάμεσα, πρόσθεσε.

Υπάρχουν επτά δωρεάν προγράμματα μετά την κρουαζιέρα που μπορούν να διαλέξουν (βάσει διαθεσιμότητας) οι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένης μιας επιλογής τριών διανυκτερεύσεων στην Αθήνα, με περιηγήσεις στην Ακρόπολη και φαγητό και ψώνια στην Πλάκα, στην Κωνσταντινούπολη ή το Λονδίνο και μιας επιλογής τεσσάρων διανυκτερεύσεων στην Ισπανία.