Princess Cruises: Με Αθήνα και Σαντορίνη θα ξεκινήσουν το 2024 οι πρώτες κρουαζιέρες του νέου υπερσύγχρονου πλοίου Sun Princess (video)

Από την Αθήνα, τη Βαρκελώνη και τη Ρώμη θα μπορούν να επιβιβάζονται οι ταξιδιώτες του νέου κρουαζιερόπλοιου της Princess Cruises, Sun Princess, για το πρώτο, 10ήμερο δρομολόγιό του «Grand Mediterranean» τον Φεβρουάριο του 2024.

Η πρώτη κρουαζιέρα του πλοίου, το οποίο διαθέτει μεγάλους χώρους εκδηλώσεων, σύγχρονη διασκέδαση, εστιατόρια σε πολλούς ορόφους και φιλοξενία αναβαθμισμένου επιπέδου, ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου του 2024, ενώ επιπλέον ταξίδια στη Μεσόγειο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024 πρόκειται να διατεθούν προς κράτηση στις 9 Νοεμβρίου του 2022.

Η πλήρης Ευρωπαϊκή σεζόν του Sun Princess περιλαμβάνει δεκαήμερα δρομολόγια κρουαζιέρας με προσεγγίσεις σε δημοφιλείς προορισμούς της Δυτικής και Ανατολικής Μεσογείου, ενώ θα πραγματοποιεί και τα δημοφιλή επταήμερα ταξίδια της εταιρίας με αναχώρηση από τη Βαρκελώνη, τη Ρώμη και την Αθήνα, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν σε μια εμπειρία κρουαζιέρας δεκατεσσάρων ή είκοσι ενός ημερών.

Στην πρώτη, 10ήμερη κρουαζιέρα «Grand Mediterranean» που θα πραγματοποιήσει το πλοίο στις 9 Μαρτίου από τη Βαρκελώνη μέχρι τη Ρώμη, περιλαμβάνονται προσεγγίσεις στην Αθήνα, τη Σαντορίνη, τη Μαγιόρκα, τη Σικελία, το Κουσάντασι και τη Νάπολη.

Το πλοίο θα πραγματοποιεί επίσης επταήμερη κρουαζιέρα «Mediterranean with Greek Isles & Turkey» μεταξύ Ρώμης και Αθήνας, επταήμερη «Mediterranean with Greece & Italy» μεταξύ Αθήνας και Βαρκελώνης και επταήμερη «Mediterranean with France & Italy» μεταξύ Βαρκελώνης και Ρώμης, με πάνω από 20 αναχωρήσεις για την ταξιδιωτική περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ανάμεσα στις ξεναγήσεις που μπορούν να επιλέξουν οι επιβάτες είναι και η «Best of Greece», με επισκέψεις στα Μετέωρα, τους Δελφούς και την Ακρόπολη. Προσφέρονται στην επταήμερη κρουαζιέρας «Mediterranean with Greek Isles & Italy», στην 14ήμερη «Mediterranean with Greece, France and Italy» ή στην 21 ημερών «Best of the Mediterranean» με αναχώρηση από την Αθήνα.

Το πλοίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό ναυπήγηση στο ναυπηγείο Fincantieri στην Ιταλία, και είναι το μεγαλύτερο της Princess που κατασκευάστηκε ποτέ. Αγκαλιάζει την ιταλική κληρονομιά, διαθέτει υπερσύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας εμπνευσμένο από τις βεράντες της Σαντορίνης και παρόλο που εισάγει μια εντελώς νέα κατηγορία πλοίων στην κρουαζιέρα, το Sun Princess παραμένει επίσης πιστό στις ομαλές καθαρές γραμμές και τη σχεδιαστική αισθητική του διάσημου Seawitch της Princess που έγινε γνωστό από την τηλεοπτική σειρά «Love Boat».