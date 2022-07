Royal Caribbean: Έναρξη ναυπήγησης του νέου κρουαζιερόπλοιου Utopia Of The Seas

Πρόσω ολοταχώς για το νέο κρουαζιερόπλοιό της, το Utopia of the Seas, έβαλε η Royal Caribbean International, καθώς η κατασκευή του έφθασε στην πρώτη σημαντική ημερομηνία. Σήμερα, στο ναυπηγείο Chantiers de l'Atlantique στο Saint-Nazaire της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε τελετή έναρξης ναυπήγησης του πρώτου πλοίου κατηγορίας Oasis με κινητήρα LNG. Με την εκδήλωση εορτάστηκε η επίσημη έναρξη της κατασκευής του Utopia που έχει στόχο να εγκαινιασθεί την άνοιξη του 2024.

«Οι εργασίες έναρξης κατασκευής του Utopia of the Seas αντιπροσωπεύουν το πρώτο ορόσημο ενός απίστευτου πλοίου και το επόμενο βήμα προς ένα πιο τολμηρό, συναρπαστικό μέλλον για τη Royal Caribbean και τις διακοπές», δήλωσε ο Michael Bayley, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean International. «Το ντεμπούτο του Utopia το 2024, μετά το Icon of the Seas που θα σαλπάρει το φθινόπωρο του 2023, θα βασιστεί σε ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο που θα επαναπροσδιορίσει τις οικογενειακές διακοπές και τις αποδράσεις για όλες τις ηλικίες με τρόπους που σύντομα θα αποκαλύψουμε».

Στην τελετή, οι ομάδες εργασίας που θα κατασκευάσουν το Utopia παρακολούθησαν την τοποθέτηση νομισμάτων νέας κοπής στο πρώτο χαλύβδινο μπλοκ 948 τόνων του πλοίου. Σύμφωνα με την μακροχρόνια ναυτική παράδοση τα νομίσματα, που αντιπροσωπεύουν τη Royal Caribbean και το Chantiers de l'Atlantique, θα φέρουν τύχη κατά τη διαδικασία κατασκευής και ενώ το πλοίο θα βρίσκεται στη θάλασσα.

«Σήμερα μαζί με την Royal Caribbean International γιορτάζουμε μια σημαντική παράδοση και ένα ορόσημο για το Utopia of the Seas», δήλωσε ο Laurent Castaing, Γενικός Διευθυντής του Chantiers de l'Atlantique. «Η κατασκευή του Utopia είναι μια συναρπαστική ευκαιρία για τις ομάδες του Chantiers de l’Atlantique που στοχεύουν να κάνουν αυτό το κρουαζιερόπλοιο ένα από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον πλοία στον κόσμο, εξοπλισμένο με νέας γενιάς κινητήρες διπλού καυσίμου».

Ως το δεύτερο πλοίο της Royal Caribbean που θα τροφοδοτείται από υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το Utopia θα ενισχύσει την εδώ και δεκαετίες δέσμευση για το περιβάλλον της Royal Caribbean. Η τεχνολογία LNG του πλοίου θα αποτελέσει μέρος των ήδη φιλικών προς το περιβάλλον πρωτοβουλιών που εφαρμόζει η Εταιρεία στα πλοία της. Από τη σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας στην ξηρά έως τα συστήματα παραγωγής ενέργειας από αποβαλλόμενη θερμότητα, οι εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί και βελτιώνονται συνεχώς ως μέρος της αφοσίωσης της Royal Caribbean στην καινοτομία και στα βήματα προς ένα μέλλον καθαρής ενέργειας.

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας. O Navigator είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος πωλήσεων σε Ελλάδα και Βουλγαρία της Royal Caribbean International.