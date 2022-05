Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Simone Biles "νονά" του Celebrity Beyond

Η Celebrity Cruises ανακοίνωσε σήμερα ότι η Simone Biles,19 φορές Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και επτά φορές Ολυμπιονίκης, θα προσθέσει έναν άλλον, πολύ ιδιαίτερο τίτλο στη λαμπρή καριέρα της – θα γίνει νονά του Celebrity Beyond℠ , του πολυαναμενόμενου κρουαζιερόπλοιου της χρονιάς που έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο του στην Ευρώπη.

Μια μακροχρόνια και ιδιαίτερα δημοφιλής παράδοση για τα νέα πλοία, ο ρόλος της νονάς είναι να εμπνέει όλους τους επισκέπτες και το πλήρωμα του πλοίου, και είναι τιμή για το άτομο που το βαφτίζει αφού θεωρείται τίτλος ζωής. Στο ρόλο της ως νονά, η Biles θα δώσει το όνομα στο Celebrity Beyond –το νεότερο και πιο πολυτελές σκάφος του στόλου της Celebrity – στην επίσημη τελετή στο Fort Lauderdale στις 4 Νοεμβρίου 2022.

Για τα πρωτοποριακά πλοία της κατηγορίας Edge, η Celebrity επιλέγει νονές που είναι εξίσου πρωτοπόρες, ξεπερνούν τα εμπόδια και υπερασπίζονται την αλλαγή στον τομέα τους. Η Biles ενώνει τις δυνάμεις της με τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Malala Yousafzai και τη Reshma Saujani, ιδρύτρια των Girls Who Code και Marshall Plan for Moms, οι οποίες είναι οι νονές των αδελφών πλοίων του Beyond, Celebrity Edge™ και Celebrity Apex℠ αντίστοιχα.

«Η Simone είναι πραγματικά η G.O.A.T ( Greatest Of All Times ) εντός και εκτός του γυμναστηρίου και με μεγάλο σεβασμό και ενθουσιασμό την καλωσορίζω ως νονά του νεότερου πλοίου μας, Celebrity Beyond», δήλωσε η Lisa Lutoff-Perlo, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Celebrity Cruises. «Ενώ έχω θαυμάσει τις ικανότητές της και τα ιστορικά της επιτεύγματα ως γυμνάστριας, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο είναι το θάρρος της Simone να μιλήσει ανοιχτά και η ικανότητά της να βοηθά τους άλλους να βελτιωθούν στον αθλητισμό και στη ζωή. Έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ξεπερνά τις προκλήσεις ξανά και ξανά. Είναι έμπνευση».

«Έχω πολλές υπέροχες αναμνήσεις από τις κρουαζιέρες που έκανα με τους γονείς μου καθώς μεγάλωνα, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα είμαι η νονά του Celebrity Beyond», είπε η Biles. «Είναι τιμή μου να συμμετέχω σε μια τόσο διακεκριμένη ομάδα γυναικών που ανατρέπουν τα δεδομένα, και εκτιμώ τη σημασία αυτού του τίτλου ως αναγνώριση των επιτευγμάτων μας που ελπίζω θα εμπνεύσουν την επόμενη γενιά γυναικών».

Το Celebrity Beyond προβάλλει τα σχεδιαστικά ταλέντα της πολυβραβευμένης Βρετανίδας σχεδιάστριας Kelly Hoppen CBE∙ του διάσημου Αμερικανού σχεδιαστή Nate Berkus και της εταιρείας design Jouin Manku με έδρα το Παρίσι ∙ τις καινοτομίες του Βρετανού αρχιτέκτονα Tom Wright και τα γαστρονομικά επιτεύγματα του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ και ιδιοκτήτη εστιατορίου, Daniel Boulud. Το πλοίο διαθέτει επίσης προϊόντα της Διευθύνουσας Συμβούλου και ιδρύτριας της goop, Gwyneth Paltrow, η οποία είναι η νέα σύμβουλος ευεξίας της Celebrity Cruises. Το εξαιρετικό κρουαζιερόπλοιο προσφέρει ένα ταξίδι γεμάτο κομψότητα και με κάθετι που είναι σημαντικό για τον απαιτητικό ταξιδιώτη του σήμερα: πρωτοποριακό σχεδιασμό, γαστρονομική τελειότητα, απαράμιλλο well being και ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.

Το Celebrity Beyond ξεκίνησε τις κρουαζιέρες του στις 27 Απριλίου 2022 με δρομολόγια 10 διανυκτερεύσεων από το Σαουθάμπτον της Αγγλίας προς τη Βαρκελώνη της Ισπανίας και θα περάσει το καλοκαίρι με δρομολόγια 9 έως 10 νυχτών στη Μεσόγειο. Τον Νοέμβριο, το Celebrity Beyond θα πάει στο Fort Lauderdale για την επίσημη τελετή ονοματοδοσίας και για να περάσει τη χειμερινή σαιζόν στην Καραϊβική με κρουαζιέρες 5 έως 9 νυχτών.

Σχετικά με το Navigator Travel & Tourist Services

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας. O Navigator είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος πωλήσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία των εταιριών Royal Caribbean International, Celebrity Cruises και Azamara Cruises