Κρουαζιέρα | Απαράμιλλη ψυχαγωγία στο πολυτελές Celebrity Beyond

Η Celebrity Cruises® αποκάλυψε σήμερα μια σειρά νέων ζωντανών θεαμάτων και διαδραστικών εμπειριών για το Celebrity Beyond℠, το πολυαναμενόμενο πολυτελές πλοίο που θα κάνει το ντεμπούτο του τον Απρίλιο του 2022.

Δημιουργοί που έχουν συμμετάσχει σε μεγάλες παραγωγές από το Λας Βέγκας έως το West End και τους Ολυμπιακούς, έχουν συμβάλλει έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι κάτι που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά σε κρουαζιερόπλοιο.

«Ένα πλοίο με το όνομα «Beyond», δεν μπορεί παρά να είναι μια υπόσχεση στους επιβάτες του ότι κάθε πτυχή του θα αποκαλύπτει κάτι πέρα από οτιδήποτε έχουμε κάνει στο παρελθόν», δήλωσε ο Brian Abel, Senior Vice President των Hotel Operations της Celebrity Cruises. «Έχουμε προετοιμάσει τόσες βιωματικές και ευφάνταστες παραστάσεις που πρώτη φορά νιώθω τόσο ενθουσιασμό για την έναρξη του καλλιτεχνικού προγράμματος» .

«Ήταν μεγάλη τιμή να συνεργαστώ με μερικούς από τους δημιουργικότερους ανθρώπους για να σχεδιάσουμε παραστάσεις και εμπειρίες παγκόσμιας κλάσης σε κάθε σημείο του πλοίου», δήλωσε η Vice President of Entertainment της Celebrity, Lisa Lehr.

«Το Beyond προσφέρει μια εμπειρία ψυχαγωγίας εν πλω για την οποία οι επισκέπτες μας θα μιλάνε για πολύ καιρό μετά την επιστροφή τους στο σπίτι».

Οι Θεατρικές Παραγωγές “Go Beyond” στο The Theatre

Το μεγαλύτερο στον στόλο της Celebrity, το Theatre στο Celebrity Beyond παρουσιάζει τρεις ολοκαίνουριες θεατρικές παραγωγές που ζωντανεύουν μέσω της state-of-the art τεχνολογίας.

Οι νέες παραγωγές περιλαμβάνουν:

«Elements» - ένα ταξίδι μέσα από πέντε στοιχεία - αέρα, νερό, γη, φωτιά και αιθέρα – χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, μαγευτικά γραφικά, ακροβατικές παραστάσεις που κόβουν την ανάσα και κοστούμια εμπνευσμένα από τη μόδα.

Τα «αέρινα γλυπτά», που δημιουργήθηκαν από τον καλλιτέχνη Daniel Wurtzel με έδρα το Μπρούκλιν, αποτελούν το αποκορύφωμα της παράστασης καθώς μεγάλα κομμάτια υφάσματος κινούνται με τον αέρα και μαζί με τους χορευτές και τους μουσικούς δημιουργούν εκπληκτικές, πρωτόγνωρες εικόνες. Με χορογραφία που έχει επιμεληθεί ο νικήτης του Got to Dance Lukas McFarlane, συν-σκηνοθεσία από τον διάσημο Marck Stevens, και τον δημιουργό μερικών από τις συναυλίες κορυφαίων μουσικών καλλιτεχνών Liam Lunniss, οι επισκέπτες δεν θα θέλουν να χάσουν λεπτό από την ομορφιά που ξετυλίγεται μπροστά τους.

«Arte» - ένα πρωτοποριακό αριστούργημα που συνδυάζει χορό, ακροβατικά και εντυπωσιακά οπτικά εφέ με μια ανάλαφρη ανατροπή. Το γλυπτικό έργο του Βραζιλιάνου καλλιτέχνη Rubem Robierb παρουσιάζεται επίσης, με ένα τμήμα της παράστασης να βασίζεται στο γλυπτό του «Peace Makers» το οποίο εκτίθεται στο Celebrity Beyond. Με χορογραφία της creative leader του West End του Λονδίνου Kendra Horburgh (& Juliet), αυτό το συγκινητικό αριστούργημα θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο το κοινό βιώνει την τέχνη.

«Stage Door» - είναι σαν να έχεις ένα αποκλειστικό πάσο στα παρασκήνια των μεγαλύτερων μιούζικαλ του Broadway και του West End. Οι καθηλωτικές παραστάσεις συνοδεύονται από συμφωνική ορχήστρα, η οποία ηχογραφήθηκε στο Palladium του Λονδίνου, το πιο εμβληματικό θέατρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλα ζωντανεύουν μέσω της τεχνολογίας αιχμής του διάσημου σκηνοθέτη/χορογράφου του Thriller Live! του West End, Gary Lloyd.

Η σκηνή του Θεάτρου περιβάλλεται από μια κυρτή οθόνη LED 4K 110 ποδιών, με πέντε κινούμενα πάνελ για μια πραγματικά καθηλωτική οπτική εμπειρία καθώς και για την είσοδο και έξοδο των καλλιτεχνών.

Η τεχνολογία προβολής στο δάπεδο της σκηνής ενσωματώνεται με το περιεχόμενο της οθόνης, δημιουργώντας μια απρόσκοπτη οπτική εμπειρία από το δάπεδο μέχρι την οροφή.

Ψυχαγωγία που εκτείνεται πέρα ​​από το Θέατρο

Παράλληλα με τις θεατρικές παραγωγές, το Celebrity Beyond προσφέρει εκτεταμένη ποικιλία ψυχαγωγικών επιλογών σε όλο το πλοίο, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν:

Το Club - το πιο hot νυχτερινό σημείο στο πλοίο, με νέα concept shows και δύο ολοκαίνουργιες βραδιές ζωντανής μουσικής:

The Jazz Joint στο The Club – την επιμέλεια έχει η ομάδα παραγωγής των προγραμμάτων ψυχαγωγίας στο Mayfair Supper Club του Bellagio στο Λας Βέγκας, όπου τραγουδιστές τζαζ, χορευτές και μαγευτικά acts θα καταπλήξουν τους θεατές.

Music Nights: Το Club διαθέτει επίσης 2 νέες μουσικές εμπειρίες:

■ Rocked - Οι τραγουδιστές και τα μέλη της ορχήστρας του Θεάτρου φέρνουν στη σκηνή τις πιο εμβληματικές σκηνές από συναυλίες που άφησαν εποχή σε μια διαδραστική συναυλία.

■ Bring the Brass - Ένα αφιέρωμα στις εμβληματικές μπάντες πνευστών, από το παρελθόν μέχρι σήμερα, θα γεμίσει την σκηνή του The Club με ενέργεια και νοσταλγία.

Eden – Βρίσκεται στην πρύμνη του πλοίου, ένας μεγάλος τριώροφος χώρος με παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή θα προσφέρει εμπειρίες που απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις από το πρωί έως το βράδυ και που ποικίλλουν από διαλογισμό, έως μαθήματα «Create and Pour» και wine tasting. Το βράδυ, το Wonder at Eden θα είναι ακόμα πιο υπέροχο, με έξι μοναδικές παραστάσεις, με αξέχαστους χαρακτήρες και απολαυστικές ερμηνείες .

● Grand Plaza - Αυτό το εκπληκτικό σημείο στην καρδιά του πλοίου όπου δεσπόζει ένας εντυπωσιακός πολυέλαιος, ζωντανεύει τη νύχτα με 8 ολοκαίνουργιες χορευτικές παραστάσεις. Σε μια από αυτές τις παραστάσεις θα συμμετέχουν και οι ταλαντούχοι καλλιτέχνες του Θεάτρου του πλοίου.

● Rooftop Garden – βρίσκεται στο Resort Deck του πλοίου και αποτελεί το τέλειο σημείο για Tai Chi το πρωί, ανοιχτό κινηματογράφο και χορό κάτω από τα αστέρια.

● Camp at Sea - Αυτός ο βραβευμένος χώρος για παιδιά ηλικίας 3-12 ετών θα περιλαμβάνει μια νέα συνεργασία με το «Adventures in Cardboard». Οι μικροί ταξιδιώτες θα απολαύσουν δραστηριότητες που συνδυάζουν ανταγωνιστικό παιχνίδι και συνεργατική αφήγηση μέσα από τα δικά τους έργα τέχνης φτιαγμένα από χαρτόνι∙ μαθήματα vlogging στα οποία χρησιμοποιούνται Go Pros για να φτιάξουν τη δική τους συλλογή βίντεο∙ και μια ποικιλία δραστηριοτήτων «STEM» που περιλαμβάνουν κωδικοποίηση και τη παγκόσμια γεωγραφία.

● Teen Club - Silent Disco πάρτι, ψηφιακά trivia και πολλές άλλες δραστηριότητες δημιουργούν έναν δημοφιλή χώρο χαλάρωσης και κοινωνικοποίησης για τους επιβάτες ηλικίας 13-17 ετών.

Welcome Beyond

Όπως τα αδελφά του πλοία που άλλαξαν τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, τα Celebrity Edge® και Celebrity Apex℠, τα οποία μετά το ντεμπούτο τους χαρακτηρίστηκαν από το περιοδικό TIME ως τα «Καλύτερα Μέρη του Κόσμου», το Celebrity Beyond θα συνδέει τους επιβάτες του με τον συναρπαστικό κόσμο γύρω τους όπως ποτέ πριν. Οι εμπειρίες που θα προσφέρονται τόσο επάνω στο πλοίο όσο και στην ξηρά το κάνουν να ξεχωρίζει για την ασύγκριτη πολυτέλεια του.

Το Celebrity Beyond θα αναχωρήσει για το παρθενικό του ταξίδι στις 27 Απριλίου 2022, από το Σαουθάμπτον της Αγγλίας σε μια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων στη Δυτική Ευρώπη και θα επισκεφθεί το Μπορντό της Γαλλίας, τη Λισαβόνα, τη Σεβίλλη, τη Μάλαγα, την Πάλμα ντε Μαγιόρκα και τη Βαρκελώνη. Στη συνέχεια, θα προσφέρει μια ποικιλία από κρουαζιέρες στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων δρομολογίων εννέα νυχτών στην Ιταλική Ριβιέρα και τη Γαλλία και 10 νυχτών στα Ελληνικά νησιά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, οπότε και θα κατευθυνθεί στην Καραϊβική.

