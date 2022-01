Η Royal Caribbean παραλαμβάνει το πιο καινοτόμο κρουαζιερόπλοιό της, Wonder of the Seas

Ευχάριστες περιπέτειες επάνω στο νεότερο θαύμα του κόσμου προβλέπονται για τους ταξιδιώτες όλων των ηλικιών. Σήμερα, η Royal Caribbean International παρέλαβε το Wonder of the Seas, το επόμενο πολυαναμενόμενο και καινοτόμο πλοίο της βραβευμένης εταιρείας κρουαζιέρας. Σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση τριών χρόνων κατασκευής, η παραδοσιακή τελετή αλλαγής σημαίας πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία της Γαλλίας, με τα συνεργαζόμενα ναυπηγεία Chantiers de l'Atlantique. Το Wonder θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στο Fort Lauderdale της Φλόριντα, στις 4 Μαρτίου, απ΄όπου θα ξεκινήσει κρουαζιέρες 7 διανυκτερεύσεων στην Καραϊβική πριν κατευθυνθεί στη Βαρκελώνη και τη Ρώμη απ΄όπου θα προσφέρει καλοκαιρινές περιπέτειες στη Μεσόγειο.

Το Wonder το καλωσόρισαν στην οικογένεια της Royal Caribbean ο Πρόεδρος του Ομίλου της Royal Caribbean, Richard Fain, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Royal Caribbean, Jason Liberty, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean International, Michael Bayley και ο Laurent Castaing, Γενικός Διευθυντής των ναυπηγείων Chantiers de l'Atlantique στο Saint-Nazaire, Γαλλία.

«Το Wonder of the Seas θα δώσει νέα πνοή στην κρουαζιέρα με πιο τολμηρό και εντυπωσιακό τρόπο. Η προσθήκη αυτού του πλοίου στον ήδη κορυφαίο στόλο μας, αναβαθμίζει την εταιρεία στο να συνεχίζει να ηγείται του κλάδου με νέα χαρακτηριστικά και καινοτομίες», δήλωσε ο Jason Liberty, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Royal Caribbean. "Αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο προσφέρουμε υπεύθυνα αξέχαστες διακοπές παγκοσμίου επιπέδου, σε επισκέπτες απ΄όλο τον κόσμο."

«Η παράδοση του Wonder of the Seas είναι το αποκορύφωμα 30 μηνών ευρηματικότητας και συνεργασίας μεταξύ περισσοτέρων από 2.000 αφοσιωμένων μελών του πληρώματος και εργατών που είναι από τους κορυφαίους στο είδος τους», δήλωσε ο Michael Bayley, Πρόεδρος και Σιευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean International. «Εκτός του ότι ανεβάζει το επίπεδο των επαναστατικών πλοίων της κατηγορίας Oasis ως προς τις καινοτομίες και τις περιπέτειες που προσφέρει, το Wonder προετοιμάζει το έδαφος για τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές διακοπές που περιμένουν οι οικογένειες και όλοι οι ταξιδιώτες στη νέα χρονιά. Ο συνδυασμός ολοκαίνουργιων χαρακτηριστικών με εκείνα που είναι ήδη γνωστά και αγαπημένα που καλύπτουν δράση, διασκέδαση, φαγητό και νυχτερινή ζωή είναι απαράμιλλος και είναι αυτό που θα κάνει το νεότευκτο και πιο καινοτόμο πλοίο μας το νεότερο θαύμα του κόσμου το οποίο θα προσφέρει απόλυτες διακοπές στην Καραϊβική και την Ευρώπη.»

«Το Wonder of the Seas αντιπροσωπεύει την πρόοδο στα πλοία της κατηγορίας Oasis. Οι ομάδες μας δούλεψαν κάτω από δύσκολες συνθήκες αλλά με σύμπνοια για τις απαραίτητες, σημαντικές αλλαγές που ενίσχυσαν την απόδοση του πλοίου», δήλωσε ο Laurent Castaing, Γενικός Διευθυντής των ναυπηγείων Chantiers de l'Atlantique. "Το Wonder είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό νέο πλοίο."

Τα highlights που θ΄αποκαλυφθούν στο Wonder

Το πέμπτο κατά σειρά κρουαζιερόπλοιο της επαναστατικής κατηγορίας Oasis της Royal Caribbean, το Wonder, επιφυλάσσει περιπέτειες για όλες τις ηλικίες σε οκτώ μοναδικές γειτονιές, μια πρωτιά της Royal Caribbean. Οι νέοι και όσοι αισθάνονται νέοι στην καρδιά μπορούν να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν αναμνήσεις με ποικίλους τρόπους σε σημεία που έχουν σχεδιαστεί για οικογένειες και προσωπικό χρόνο, όπως:

• Suite Neighborhood – Η νέα, όγδοη γειτονιά προσφέρει στους επισκέπτες της κατηγορίας καμπινών Royal Suite ένα υπερυψωμένο Sun Deck για ηλιοθεραπεία, το οποίο διαθέτει πισίνα, μπαρ και ξαπλώστρες για να χαλαρώσετε, το ιδιωτικό εστιατόριο Coastal Kitchen, το Suite Lounge και την καταπληκτική Ultimate Family Suite που μπορεί φιλοξενήσει οικογένεια μέχρι 10 άτομα.

• The Mason Jar Southern Restaurant & Bar – Το νέο hotspot σερβίρει εδέσματα του Νότου των Η.Π.Α και κλασικά πιάτα με twist για brunch, δείπνο και αργά τη νύχτα, όπως αλμυρά johnnycakes, τηγανητό κοτόπουλο και θαλασσινά στο γκριλ. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με ζωντανή country μουσική, διακόσμηση σε στιλ αγροικίας και μια συλλογή από αμερικανικά ουίσκι και πικάντικα shakes.

•Wonder Playscape – Ο παιδότοτος με υποβρύχιο θέμα είναι μια ολοκαίνουρια περιπέτεια με τσουλήθρες, τοίχους αναρρίχησης, μια διαδραστική τοιχογραφία που ενεργοποιείται με την αφή και ευφάνταστα παζλ.

• The Vue Bar – Για πιο χαρούμενες happy hours το νέο πρόβολο μπαρ προσφέρει πανοραμική θέα στον ωκεανό την ημέρα, ενώ μετά το ηλιοβασίλεμα λάμπει μέσα σε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό θόλο.

• Caribbean Pool Deck – Στον παλμό της Καραϊβικής βρίσκονται το Lime & Coconut, δίπλα του η τριάδα των νεροτσουλήθρων, Perfect Storm, το υδάτινο πάρκο για παιδιά Splashaway Bay, ξαπλώστρες μέσα στην πισίνα, ζωντανή μουσική κ.ά,

• El Loco Fresh και Cantina Fresca - Το Cantina Fresca είναι το ιδανικό μέρος για μεξικάνικες απολαύσεις, όπως τάκος κατά παραγγελία, μπουρίτος και κεσαδίγιας. Το μπαρ σερβίρει μια επιλογή από "aguas frescas", margaritas και άλλα κλασικά μεξικάνικα ποτά.

Άλλα γνωστά και αγαπημένα χαρακτηριστικά που επιστρέφουν στο Wonder περιλαμβάνουν το Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, ιταλική τρατορία, την ψηλότερη τσουλήθρα εν πλω, The Ultimate Abyss, τους πρόσφατα σχεδιασμένους χώρους αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους στο Adventure Ocean, Social100 και The Patio, τον προσομοιωτή surf, FlowRider, δύο τοίχους αναρρίχησης, τη γειτονιά του Central Park με περισσότερα από 20.000 πραγματικά φυτά κ.ά.

Προσεχείς κρουαζιέρες στις ΗΠΑ και στην Μεσόγειο

• Αναχωρήσεις από το Fort Lauderdale – To Wonder θα αποπλεύσει στην Καραϊβική από τοn τερματικό σταθμό Port Everglades στο Fort Lauderdale μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2022. Τα δρομολόγια 7 διανυκτερεύσεων στην Ανατολική και Δυτική Καραϊβική περιλαμβάνουν επισκέψεις στο ιδιωτικό νησάκι της Εταιρείας, Perfect Day at CocoCay, στο Νασάου, Μπαχάμες, στο Roatan, Ονδούρα και στο Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο.

• Αναχωρήσεις από τη Βαρκελώνη ή τη Ρώμη – Ξεκινώντας από τον Μάιο, το νέο πλοίο της κατηγορίας Oasis βάζει πλώρη για καλοκαιρινές διακοπές στη Μεσόγειο. Οι κρουαζιέρες 7 διανυκτερεύσεων στη Δυτική Μεσόγειο θα επισκεφθούν ξακουστούς προορισμούς όπως τη Νάπολη και Φλωρεντία στην Ιταλία, την Πάλμα ντε Μαγιόρκα στην Ισπανία και την Προβηγκία στη Γαλλία.

• Αναχωρήσεις από το Port Canaveral της Φλόριντα – Οι ετήσιες περιπέτειες στο Wonder ξεκινούν τον Νοέμβριο του 2022, όταν το νεότερο απόκτημα της Royal Caribbean ξεκινήσει κρουαζιέρες στην Καραϊβική από το Port Canaveral. Οι προορισμοί που θα μπορούν να επισκεφθούν οι ταξιδιώτες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το Perfect Day at CocoCay , το Philipsburg στο St. Maarten, το Charlotte Amalie στο St. Thomas και το Cozumel στο Μεξικό.